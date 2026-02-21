(TBTCO) - Hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu tại biên giới Lạng Sơn tiếp tục duy trì nhịp độ cao trong những ngày đầu xuân 2026. Hải quan khu vực VI đã bố trí lực lượng đảm bảo làm thủ tục cho doanh nghiệp và du khách thông suốt.

Tết Bính Ngọ 2026, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận không khí tấp nập.

Cán bộ Hải quan khu vực VI làm thủ tục thông quan cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Ảnh: CTV

Trước áp lực gia tăng lưu lượng, Hải quan khu vực VI đã bố trí lực lượng trực đầy đủ, tổ chức phân luồng hợp lý, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu để bảo đảm thông quan nhanh, an toàn, đúng quy định.

Trong ngày 20/2/2026 (mùng 4 Tết), Hải quan khu vực VI đã làm thủ tục thông quan cho gần 310 xe hàng, hơn 18.700 lượt hành khách qua cửa khẩu Lạng Sơn.

Cán bộ Hải quan khu vực VI làm thủ tục cho du khách xuất nhập cảnh. Ảnh: CTV

Cụ thể, tại cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị, cơ quan hải quan đã làm thủ tục cho 310 phương tiện chở hàng, trong khi lượng hành khách qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đạt 18.711 lượt, cho thấy dòng chảy thương mại và giao thương biên giới sôi động ngay những ngày đầu xuân mới.

Theo số liệu tổng hợp trong ngày 20/2, tại cửa khẩu Tân Thanh, lực lượng hải quan đã làm thủ tục cho tổng cộng 199 phương tiện xuất nhập khẩu, trong đó có 158 xe xuất khẩu và 41 xe nhập khẩu. Hàng hóa chủ yếu là nông sản, hoa quả tươi phục vụ thị trường Trung Quốc.

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tổng số phương tiện làm thủ tục đạt 111 xe, gồm 64 xe xuất khẩu và 47 xe nhập khẩu, phản ánh rõ nét nhu cầu xuất khẩu nông sản ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Không chỉ hàng hóa, lưu lượng hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cũng tăng mạnh. Trong ngày mùng 4 Tết, tổng số lượt người làm thủ tục đạt 18.711 lượt, gồm 9.102 lượt xuất cảnh và 9.609 lượt nhập cảnh. Con số này cho thấy, hoạt động giao thương, du lịch, thăm thân giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra sôi động ngay những ngày đầu xuân.