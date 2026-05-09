Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Lào Cai thu ngân sách nội địa 4 tháng đạt 44% dự toán

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
16:19 | 09/05/2026
(TBTCO) - Tính đến ngày 5/5/2026, thu ngân sách nội địa Thuế tỉnh Lào Cai thực hiện đạt 6.828 tỷ đồng, bằng 44% dự toán Trung ương giao, bằng 32% dự toán phấn đấu tỉnh giao.
aa
Thuế tỉnh Lào Cai thu ngân sách nội địa 4 tháng đạt 44% dự toán
Công chức Thuế tỉnh Lào Cai hướng dẫn hộ kinh cài đặt doanh sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: Thuế tỉnh Lào Cai
Năm 2026, Thuế tỉnh Lào Cai được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ thu nội địa 15.686 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân sách là 9.386 tỷ đồng và thu từ tiền sử dụng đất là 6.300 tỷ đồng. Trên cơ sở đánh giá tiềm năng và dư địa phát triển, HĐND tỉnh Lào Cai giao dự toán phấn đấu là 21.100 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước.

Ông Nguyễn Hữu Trường - Trưởng Thuế tỉnh Lào Cai cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đơn vị đã sớm xây dựng kịch bản thu theo từng quý, từng lĩnh vực, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị, từng cán bộ. Công tác phân tích, dự báo được tăng cường, nắm chắc nguồn thu, kịp thời điều chỉnh giải pháp điều hành phù hợp với thực tiễn.

Kết quả tính đến ngày 5/5/2026, thu ngân sách nội địa đạt 6.828 tỷ đồng, bằng 44% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 32% dự toán HĐND tỉnh giao.

Trong cơ cấu thu, nguồn thu từ thuế, phí và lệ phí đạt khoảng 4.737 tỷ đồng, bằng 51% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 46% dự toán HĐND tỉnh giao.

Một số khoản thu đạt khá như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 66%; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 57%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 55%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 40%.

Đáng chú ý, khu vực ngoài quốc doanh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, cho thấy sự phục hồi rõ nét của khu vực kinh tế tư nhân. Đây là khu vực đóng góp ngày càng lớn vào ngân sách, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng ổn định trong dài hạn.

Theo đánh giá của lãnh đạo Thuế tỉnh Lào Cai, dù kết quả thu ngân sách ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, song áp lực đối với đơn vị vẫn còn lớn do nguồn thu phụ thuộc trực tiếp vào tình hình phát triển của nền kinh tế. Những biến động về giá nguyên vật liệu, thị trường tiêu thụ và cơ chế, chính sách điều hành đều có thể tác động trực tiếp đến tiến độ và kết quả thu ngân sách.

Theo ông Nguyễn Hữu Trường, một trong những thách thức hiện nay là nguồn thu phát sinh mới còn hạn chế. Trong khi đó, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp tục làm giảm nguồn thu trong ngắn hạn. Tổng mức giảm thu do chính sách và tác động thị trường ước khoảng 1.500 tỷ đồng.

Trong đó, việc giảm thuế bảo vệ môi trường tác động làm giảm thu khoảng 300 tỷ đồng; chính sách điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu làm giảm thu khoảng 650 tỷ đồng; các chính sách liên quan đến hộ kinh doanh và một số lĩnh vực khác làm giảm thu khoảng 200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khó khăn của một số doanh nghiệp lớn dự kiến hụt thu khoảng 600 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Thuế tỉnh Lào Cai xác định trọng tâm là tăng cường công tác quản lý nợ thuế, phân công rõ trách nhiệm đến từng cấp quản lý, theo dõi sát từng khoản nợ và áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định đối với các trường hợp chây ỳ, nợ thuế kéo dài.

Cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế cũng được đẩy mạnh, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có doanh thu lớn từ 50 tỷ đồng trở lên và các doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Lào Cai, việc kiểm soát chặt chẽ các đối tượng này giúp hạn chế thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu vào ngân sách.

Ngoài ra, Thuế tỉnh Lào Cai tiếp tục theo dõi sát diễn biến của nền kinh tế, chủ động tham mưu cho địa phương các giải pháp điều hành phù hợp, đồng thời tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp trong quản lý nguồn thu. Việc kết hợp giữa quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả và nuôi dưỡng nguồn thu sẽ là nền tảng quan trọng để tỉnh Lào Cai đảm bảo nguồn lực tài chính và duy trì tăng trưởng ổn định trong những năm tiếp theo.

Cùng với việc thực hiện đồng bộ giải pháp quản lý thuế, Thuế tỉnh Lào Cai đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế; tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển ổn định, giữ ổn định nguồn thu cho ngân sách./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
Thuế tỉnh Lào Cai thu ngân sách dự toán thuế thu nhập cá nhân quản lý nợ thuế kê khai thuế

Bài liên quan

Thuế TP. Huế thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 4.600 tỷ đồng

Thuế TP. Huế thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 4.600 tỷ đồng

Hải quan khu vực X thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn 7.400 tỷ đồng

Hải quan khu vực X thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn 7.400 tỷ đồng

Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%

Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%

Dành cho bạn

Tăng cường quan hệ đối tác kinh tế Singapore - Việt Nam

Tăng cường quan hệ đối tác kinh tế Singapore - Việt Nam

Lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ

Lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ

Đề xuất quy định về Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp

Đề xuất quy định về Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp

Infographics: 4 tháng đầu năm 2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 125.556 tỷ đồng

Infographics: 4 tháng đầu năm 2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 125.556 tỷ đồng

Chi trả quyền lợi bảo hiểm: Thước đo thật sự của niềm tin trong ngành bảo hiểm nhân thọ

Chi trả quyền lợi bảo hiểm: Thước đo thật sự của niềm tin trong ngành bảo hiểm nhân thọ

Đà Nẵng cần cơ chế mạnh để hút đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế

Đà Nẵng cần cơ chế mạnh để hút đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế

Đọc thêm

Cao điểm chống hàng giả: Hải quan phát hiện gần 15.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Cao điểm chống hàng giả: Hải quan phát hiện gần 15.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ về đấu tranh chống hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng Hải quan đã đồng loạt tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến trọng điểm. Chỉ trong ngày đầu ra quân, nhiều lô mỹ phẩm, thời trang nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đã bị phát hiện, tạm giữ để xác minh.
Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

(TBTCO) - Ngày 8/5, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức Hội nghị doanh nghiệp năm 2026 về quản lý hải quan đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất, thu hút hơn 700 doanh nghiệp tham dự trực tiếp và trực tuyến, trong bối cảnh thủ tục hải quan chuyển đổi số mạnh mẽ.
Nóng bỏng mặt trận chống buôn lậu, hàng giả, khởi tố hình sự 1.464 vụ án

Nóng bỏng mặt trận chống buôn lậu, hàng giả, khởi tố hình sự 1.464 vụ án

(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã xử lý gần 44.000 vụ vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm trước; khởi tố hơn 2.200 đối tượng. Đáng cảnh báo, buôn lậu, hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.
Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

(TBTCO) - Ngày 8/5/2026, tại trụ sở Cục Hải quan, Cục Hải quan tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với 4 ngân hàng thương mại nước ngoài gồm: Ngân hàng TM TNHH E.Sun; Ngân hàng Bank of Communications Co., LTD - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam); Ngân hàng thương mại Sinopac - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
Chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế

Chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế

(TBTCO) - Sau khi đã được cảnh báo trước 30 ngày, nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo ngưỡng quy định thì cơ quan thuế mới ban hành Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 4 tháng đạt hơn 43.000 tỷ đồng

Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 4 tháng đạt hơn 43.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, thu nội địa 4 tháng đầu năm 2026 do đơn vị thực hiện được 43.700 tỷ đồng, đạt 42,4% dự toán pháp lệnh, 38,8% chỉ tiêu phấn đấu.
Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

(TBTCO) - Tính đến 5/5/2026, thu ngân sách nhà nước do Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ quản lý đạt hơn 92,7 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả đạt được là minh chứng cho công tác phối hợp có hiệu quả giữa Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ và UBND xã trên địa bàn, cũng như thể hiện sự tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế.
Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất

Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất

(TBTCO) - Lĩnh vực quản lý đất đai là lĩnh vực có tính chất phức tạp và các chính sách liên quan đa dạng, nhiều quy định cần phải được các bộ, ngành nghiên cứu để có sự thống nhất trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện. Việc nghiên cứu ban hành “Sổ tay hướng dẫn quản lý thu nghĩa vụ tài chính từ đất” là hết sức cần thiết, giúp nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế TP. Huế thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 4.600 tỷ đồng

Thuế TP. Huế thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 4.600 tỷ đồng

V-Green hợp tác với Viettel bắc ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện

V-Green hợp tác với Viettel bắc ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện

Người phụ nữ vỡ lách và gãy 5 xương sườn do tai nạn vượt cửa tử

Người phụ nữ vỡ lách và gãy 5 xương sườn do tai nạn vượt cửa tử

Giải thưởng Khoa học Công nghệ Bảo Sơn 2026 nâng mức thưởng lên 140.000 USD/giải

Giải thưởng Khoa học Công nghệ Bảo Sơn 2026 nâng mức thưởng lên 140.000 USD/giải

Thuế tỉnh Lào Cai thu ngân sách nội địa 4 tháng đạt 44% dự toán

Thuế tỉnh Lào Cai thu ngân sách nội địa 4 tháng đạt 44% dự toán

Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, mở rộng không gian hợp tác với Nam Á

Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, mở rộng không gian hợp tác với Nam Á

Hải quan lưu ý doanh nghiệp, 3 đợt tạm dừng trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc

Hải quan lưu ý doanh nghiệp, 3 đợt tạm dừng trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc

Chứng khoán tuần mới (11 - 15/5): Thị trường ở vùng đỉnh lịch sử, chờ đợi biến số địa chính trị

Chứng khoán tuần mới (11 - 15/5): Thị trường ở vùng đỉnh lịch sử, chờ đợi biến số địa chính trị

Đổi mới ở tuổi 40: Định hình quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam - Indonesia

Đổi mới ở tuổi 40: Định hình quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam - Indonesia

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Ngày 8/5: Giá bạc vượt đỉnh?

Ngày 8/5: Giá bạc vượt đỉnh?

Giá vàng hôm nay ngày 7/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 7/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng