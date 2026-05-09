Thuế tỉnh Lào Cai thu ngân sách nội địa 4 tháng đạt 44% dự toán

Công chức Thuế tỉnh Lào Cai hướng dẫn hộ kinh cài đặt doanh sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: Thuế tỉnh Lào Cai

Năm 2026, Thuế tỉnh Lào Cai được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ thu nội địa 15.686 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân sách là 9.386 tỷ đồng và thu từ tiền sử dụng đất là 6.300 tỷ đồng. Trên cơ sở đánh giá tiềm năng và dư địa phát triển, HĐND tỉnh Lào Cai giao dự toán phấn đấu là 21.100 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước.

Ông Nguyễn Hữu Trường - Trưởng Thuế tỉnh Lào Cai cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đơn vị đã sớm xây dựng kịch bản thu theo từng quý, từng lĩnh vực, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị, từng cán bộ. Công tác phân tích, dự báo được tăng cường, nắm chắc nguồn thu, kịp thời điều chỉnh giải pháp điều hành phù hợp với thực tiễn.

Kết quả tính đến ngày 5/5/2026, thu ngân sách nội địa đạt 6.828 tỷ đồng, bằng 44% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 32% dự toán HĐND tỉnh giao.

Trong cơ cấu thu, nguồn thu từ thuế, phí và lệ phí đạt khoảng 4.737 tỷ đồng, bằng 51% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 46% dự toán HĐND tỉnh giao.

Một số khoản thu đạt khá như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 66%; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 57%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 55%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 40%.

Đáng chú ý, khu vực ngoài quốc doanh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, cho thấy sự phục hồi rõ nét của khu vực kinh tế tư nhân. Đây là khu vực đóng góp ngày càng lớn vào ngân sách, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng ổn định trong dài hạn.

Theo đánh giá của lãnh đạo Thuế tỉnh Lào Cai, dù kết quả thu ngân sách ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, song áp lực đối với đơn vị vẫn còn lớn do nguồn thu phụ thuộc trực tiếp vào tình hình phát triển của nền kinh tế. Những biến động về giá nguyên vật liệu, thị trường tiêu thụ và cơ chế, chính sách điều hành đều có thể tác động trực tiếp đến tiến độ và kết quả thu ngân sách.

Theo ông Nguyễn Hữu Trường, một trong những thách thức hiện nay là nguồn thu phát sinh mới còn hạn chế. Trong khi đó, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp tục làm giảm nguồn thu trong ngắn hạn. Tổng mức giảm thu do chính sách và tác động thị trường ước khoảng 1.500 tỷ đồng.

Trong đó, việc giảm thuế bảo vệ môi trường tác động làm giảm thu khoảng 300 tỷ đồng; chính sách điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu làm giảm thu khoảng 650 tỷ đồng; các chính sách liên quan đến hộ kinh doanh và một số lĩnh vực khác làm giảm thu khoảng 200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khó khăn của một số doanh nghiệp lớn dự kiến hụt thu khoảng 600 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Thuế tỉnh Lào Cai xác định trọng tâm là tăng cường công tác quản lý nợ thuế, phân công rõ trách nhiệm đến từng cấp quản lý, theo dõi sát từng khoản nợ và áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định đối với các trường hợp chây ỳ, nợ thuế kéo dài.

Cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế cũng được đẩy mạnh, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có doanh thu lớn từ 50 tỷ đồng trở lên và các doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Lào Cai, việc kiểm soát chặt chẽ các đối tượng này giúp hạn chế thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu vào ngân sách.

Ngoài ra, Thuế tỉnh Lào Cai tiếp tục theo dõi sát diễn biến của nền kinh tế, chủ động tham mưu cho địa phương các giải pháp điều hành phù hợp, đồng thời tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp trong quản lý nguồn thu. Việc kết hợp giữa quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả và nuôi dưỡng nguồn thu sẽ là nền tảng quan trọng để tỉnh Lào Cai đảm bảo nguồn lực tài chính và duy trì tăng trưởng ổn định trong những năm tiếp theo.

Cùng với việc thực hiện đồng bộ giải pháp quản lý thuế, Thuế tỉnh Lào Cai đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế; tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển ổn định, giữ ổn định nguồn thu cho ngân sách./.