Chi trả quyền lợi bảo hiểm: Thước đo thật sự của niềm tin trong ngành bảo hiểm nhân thọ

09:54 | 09/05/2026
(TBTCO) - Ghi nhận chi trả quyền lợi bảo hiểm lên tới 16.489 tỷ đồng trong năm 2025, duy trì biên khả năng thanh toán trên 200% và đứng đầu thị trường về chỉ số rNPS – Prudential Việt Nam đang cho thấy niềm tin trong ngành bảo hiểm nhân thọ không đến từ quảng cáo, mà được xây dựng bằng năng lực thực hiện cam kết dài hạn với khách hàng.
Trong bảo hiểm nhân thọ, niềm tin không được xây dựng bằng những chiến dịch truyền thông ngắn hạn. Điều khách hàng thực sự quan tâm là doanh nghiệp có đủ năng lực để đồng hành và chi trả khi rủi ro xảy ra hay không.

Đó cũng là lý do vì sao năng lực tài chính, khả năng chi trả và trải nghiệm dịch vụ ngày càng trở thành những thước đo quan trọng nhất của doanh nghiệp bảo hiểm.

Trung tâm chăm sóc khách hàng của Prudential tại Trần Cao Vân, TP. HCM

Năng lực chi trả là nền tảng của niềm tin

Với ngành bảo hiểm nói chung, điều quan trọng nhất phản ánh sức khỏe doanh nghiệp là khả năng thực hiện các cam kết kéo dài hàng chục năm với hàng triệu khách hàng.

Năm 2025, Prudential Việt Nam công bố tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm và các quyền lợi khác lên tới 16.489 tỷ đồng. Đây không chỉ là một con số tài chính, mà còn phản ánh quy mô trách nhiệm mà một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang thực hiện mỗi ngày. Chi trả quyền lợi không đơn thuần là một nghiệp vụ tài chính. Một doanh nghiệp có thể tăng trưởng nhanh trong vài năm, nhưng để duy trì khả năng chi trả ổn định cho hàng triệu hợp đồng trong nhiều thập kỷ đòi hỏi năng lực vốn mạnh, quản trị rủi ro chặt chẽ và chiến lược đầu tư dài hạn.

Trong báo cáo tài chính cùng năm, Prudential Việt Nam ghi nhận tổng tài sản đạt 198.855 tỷ đồng và tiếp tục duy trì biên khả năng thanh toán trên 200%. Trong ngành bảo hiểm, đây là chỉ số quan trọng cho thấy doanh nghiệp duy trì được “vùng đệm an toàn” để đáp ứng các nghĩa vụ dài hạn với khách hàng.

Đây cũng là lý do các doanh nghiệp bảo hiểm lớn tại nhiều thị trường phát triển thường được xem như những “định chế an sinh tài chính”, thay vì chỉ là đơn vị cung cấp sản phẩm.

Kết quả kinh doanh năm 2025 của Prudential Việt Nam

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, thị trường bảo hiểm Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn mà khách hàng quan tâm nhiều hơn đến giá trị bảo vệ thực tế và trải nghiệm dịch vụ, thay vì chỉ nhìn vào các quyền lợi minh họa trên giấy.

Trải nghiệm khách hàng trở thành thước đo mới

Niềm tin vào doanh nghiệp bảo hiểm không chỉ đến từ khả năng chi trả, mà còn được xây dựng thông qua cách doanh nghiệp đồng hành với khách hàng trong suốt hành trình hợp đồng.

Prudential Việt Nam cho biết doanh nghiệp đã đẩy mạnh tự động hóa quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm, thúc đẩy thanh toán gần như không dùng tiền mặt và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số nhằm rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi của ngành bảo hiểm toàn cầu: khách hàng không chỉ quan tâm “được bảo vệ bao nhiêu”, mà còn muốn biết doanh nghiệp phản hồi nhanh và minh bạch đến mức nào khi sự kiện bảo hiểm xảy ra. Trong đợt bão lũ miền Trung cuối năm 2025, Prudential kích hoạt quy trình xử lý khẩn cấp và hoàn tất chi trả cho khách hàng tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Bình chỉ trong vòng 4 - 8 giờ sau khi tiếp nhận thông tin, với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Các chỉ số về mức độ hài lòng và gắn bó của khách hàng cũng ngày càng trở thành thước đo quan trọng của doanh nghiệp bảo hiểm. Theo Bain & Company, Prudential Việt Nam hiện dẫn đầu thị trường về chỉ số rNPS – thước đo mức độ sẵn sàng giới thiệu thương hiệu từ chính khách hàng.

Trong ngành dịch vụ tài chính, đây được xem là một “tài sản vô hình” quan trọng, bởi niềm tin cá nhân vẫn là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định tham gia bảo hiểm.

Prudential Việt Nam hiện dẫn đầu thị trường về chỉ số rNPS

Sức mạnh tài chính cho những cam kết dài hạn

Với bảo hiểm nhân thọ, sức mạnh tài chính không chỉ phục vụ hoạt động kinh doanh hiện tại mà còn đóng vai trò như “lớp đệm an toàn” cho các cam kết kéo dài hàng chục năm sau. Điều này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến tính bền vững và năng lực dài hạn của doanh nghiệp bảo hiểm.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Prudential hiện phục vụ hơn 2,4 triệu cuộc sống thông qua mạng lưới hơn 200 văn phòng tổng đại lý và 7 đối tác ngân hàng. Doanh nghiệp này cho biết đang tiếp tục đầu tư vào mô hình tư vấn lấy khách hàng làm trọng tâm, đồng thời nâng cao các tiêu chuẩn minh bạch và chất lượng dịch vụ trong toàn hệ thống.

Trong bối cảnh ngành bảo hiểm đang bước vào giai đoạn tái định hình mạnh mẽ, năng lực thực hiện cam kết dài hạn có lẽ sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định niềm tin của khách hàng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ./.

Hồng Chi
Thị trường tiền tệ tuần 4 - 8/5: Tỷ giá USD tự do mất mốc 26.500 đồng, bơm tiền mạnh khi lãi suất qua đêm vượt 7%

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 4 - 8/5 cho thấy, tỷ giá trung tâm chỉ giảm nhẹ 1 đồng, trong khi USD tự do lao dốc tới 290 đồng, mất mốc 26.500 VND/USD. Trong bối cảnh áp lực tỷ giá hạ nhiệt nhờ DXY suy yếu, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 5.831 tỷ đồng qua kênh OMO, sau khi lãi suất liên ngân hàng qua đêm có thời điểm vọt lên 7% đầu tuần.
Áp lực và cơ hội song hành, ngân hàng “big 4” bước vào chu kỳ tăng vốn mới

(TBTCO) - Khối lợi nhuận tích lũy chưa phân phối cao vượt trội cùng cơ chế mới và yêu cầu nâng chuẩn hệ số an toàn vốn (CAR) đang tạo lực đẩy mạnh cho nhóm ngân hàng “big 4” bước vào chu kỳ tăng vốn mới.
Không để gián đoạn quyền lợi người hưởng khi giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

(TBTCO) - Trước thời điểm 1/7/2026, nhiều trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng có thể hết hiệu lực theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, phối hợp hỗ trợ người hưởng lập lại văn bản ủy quyền hoặc chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân, bảo đảm chi trả đúng người, đúng chế độ, không để gián đoạn việc chi trả.
Làn sóng gom vàng chưa dứt, WGC gợi mở cách đánh thức vàng "gối đầu giường"

(TBTCO) - Thông tin từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy, ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục gom vàng mạnh quý I/2026 với lượng mua ròng 244 tấn, dù có áp lực bán ra từ một số quốc gia. Về đề xuất huy động hàng tấn vàng "gối đầu giường" trong dân, chuyên gia WGC gợi mở kinh nghiệm quốc tế về mở rộng vai trò của ngân hàng và phát triển các dịch vụ tài chính liên quan đến vàng.
"Tân binh" tăng vốn, thị phần bảo hiểm nhân thọ biến động mạnh

(TBTCO) - Thị trường bảo hiểm nhân thọ hai tháng đầu năm 2026 ghi nhận doanh thu khai thác mới giảm hơn 12%, nhưng cuộc đua thị phần ngày càng sôi động, với sự nổi lên của “tân binh”.
Agribank được Moody’s Ratings điều chỉnh triển vọng xếp hạng từ “Ổn định” lên “Tích cực”

(TBTCO) - Ngày 5/5/2026, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings công bố điều chỉnh triển vọng xếp hạng của Agribank từ “Ổn định” lên “Tích cực”, đồng thời giữ nguyên xếp hạng tiền gửi dài hạn của Agribank ở mức Ba2 và Đánh giá tín nhiệm cơ sở (BCA) ở mức b1.
Tỷ giá USD hôm nay (8/5): USD biến động hẹp, chờ tín hiệu mở lại eo biển Hormuz chấm dứt 10 tuần xung đột

(TBTCO) - Sáng ngày 8/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 1 đồng xuống 25.112 đồng trong phiên cuối tuần, trong khi USD tự do phổ biến quanh 26.580 - 26.620 VND/USD. Chỉ số DXY tăng 0,19% lên 98,25 điểm, cho thấy đồng USD phục hồi nhẹ, khi giới đầu tư chờ phản hồi từ Iran về đề xuất mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột kéo dài 10 tuần.
Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Nhiều năm qua, Prudential Việt Nam liên tục được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, thể hiện rõ cam kết tuân thủ pháp luật và đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.
