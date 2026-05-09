Tài chính

Đà Nẵng cần cơ chế mạnh để hút đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế

Hoàng Anh

09:45 | 09/05/2026
(TBTCO) - Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng cần cơ chế đủ mạnh, để chuyển hóa sự quan tâm sang hiện diện thực chất của nhà đầu tư, định chế tài chính.
Đà Nẵng tăng tốc hút vốn ngoại vào Trung tâm tài chính quốc tế

Nhận diện điểm nghẽn

Dù mới đi vào hoạt động, nhưng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) bước đầu khẳng định vai trò là một mô hình kinh tế mới, thu hút sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, việc vận hành VIFC-DN cũng đang gặp không ít khó khăn và điểm nghẽn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực VIFC-DN, ông Đặng Đình Đức, hiện nay thể chế chưa đồng bộ; một số nội dung chưa phù hợp với thực tiễn, thiếu tính kịp thời; quy chế hoạt động của VIFC chưa được ban hành; chưa vận hành cơ quan giám sát VIFC.

Bên cạnh đó, khung pháp lý hiện hành cho phép thành lập các nền tảng, sàn giao dịch mới theo nhu cầu phát triển nhưng phạm vi hoạt động còn hạn chế; chưa đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư quốc tế.

Bởi việc cho phép mã hóa các dự án cơ sở hạ tầng để huy động vốn thông qua trung tâm tài chính quốc tế và xây dựng sàn giao dịch tín chỉ các-bon quốc tế đang được nhiều quốc gia thực hiện.

Đây là công cụ huy động vốn, công cụ tài chính xanh mới hiệu quả đáp ứng nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng, nhu cầu phát triển xanh và bền vững; phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ số và đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy các mô hình tài chính hiện đại như token hóa tài sản, thị trường tài sản số và tài chính xanh.

Bên cạnh đó, để vận hành một Trung tâm Tài chính quốc tế theo chuẩn quốc tế cần yêu cầu về nhân lực rất cao, cả về số lượng, chất lượng. Tuy nhiên, hiện VIFC-DN đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân sự có kinh nghiệm.

Đáng chú ý, nhiều nhà đầu tư, định chế tài chính quan tâm đến VIFC-DN, nhưng việc chuyển hóa từ quan tâm, cam kết sang hiện diện thực chất của các nhà đầu tư còn hạn chế do vướng mắc về thủ tục, điều kiện theo quy định.

Theo Cơ quan điều hành VIFC-DN, kinh tế thế giới dự báo còn nhiều bất ổn, trong khi khả năng chống chịu rủi ro hệ thống của VIFC-DN còn chưa được kiểm chứng. Các cú sốc tài chính quốc tế nếu xảy ra có thể tác động nhanh đến một trung tâm tài chính nhỏ mới thành lập như Đà Nẵng.

Ngoài ra, VIFC-DN phải cạnh tranh với các Trung tâm tài chính quốc tế đã phát triển như Singapore, Hong Kong, Thượng Hải... Nhà đầu tư quốc tế khi cân nhắc hoạt động tại Đà Nẵng sẽ so sánh về mức độ thuận lợi, chi phí, độ tin cậy. Vì vậy nếu không tạo được lợi thế cạnh tranh rõ rệt, VIFC Đà Nẵng có nguy cơ thu hút yếu và không đạt được mục tiêu…

Cần tăng sức hấp dẫn

Để tăng sức hấp dẫn và đưa VIFC-DN đi vào thực chất, Cơ quan điều hành VIFC-DN đề nghị Thành phố Đà Nẵng kiến nghị Trung ương cho phép thí điểm các cơ chế đột phá, cạnh tranh quốc tế để thu hút đầu tư.

Trong đó, thu hút đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, dự án có quy mô vốn đầu tư lớn, công nghệ cao, dự án bất động sản và phát triển kinh tế xanh bằng các phương thức huy động vốn mới dựa trên nền tảng công nghệ tài chính và tài chính bền vững, bao gồm token hóa tài sản thực, chứng khoán hóa dòng tiền tương lai, thị trường tài sản số và thị trường các-bon, gắn với các cơ chế sandbox có kiểm soát.

Đồng thời, tiếp tục đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho VIFC như về phạm vi triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, thực hiện thủ tục rút gọn đặc thù cho hoạt động đầu tư của các thành viên trong VIFC vào phần còn lại của Việt Nam.

Ngoài ra, kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý theo hướng đề xuất Chính phủ ban hành một Nghị định để sửa các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam…

Thành phố Đà Nẵng đã vận hành trung tâm Tài chính quốc tế

Cơ quan điều hành VIFC-DN cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng tăng cường tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư với việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào thành phố Đà Nẵng thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng trong năm 2026; tổ chức làm việc với nhà đầu tư, định chế tài chính quan tâm đầu tư vào VIFC-DN để kêu gọi triển khai các hoạt động đầu tư cụ thể…

Tại buổi làm việc với Cơ quan điều hành VIFC-DN mới đây, Chủ tịch TP. Đà Nẵng, ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, thành phố đang đứng trước cơ hội lớn khi dòng vốn tài chính có xu hướng dịch chuyển về Đông Nam Á.

Vì vậy, Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu để tiếp thu ý kiến, khuyến nghị cụ thể để báo cáo Trung ương về phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Để phát huy hiệu quả của VIFC-DN, ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu cần chuyển ngay sang tư duy “hành động cụ thể”, đặc biệt trong xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách; chủ động phối hợp với VIFC TP. Hồ Chí Minh để hoàn thiện khung pháp lý trình Chính phủ.

Thành phố Đà Nẵng cam kết đồng hành, tháo gỡ vướng mắc và làm việc với các bộ, ngành Trung ương nhằm tạo cơ chế vượt trội cho Trung tâm Tài chính quốc tế./.

Tính đến 31/3/2026, VIFC-DN có 12 thành viên chính thức, đã trao Giấy chấp thuận quan tâm cho 11 nhà đầu tư và hiện có thêm 12 nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành viên và đã ghi nhận hơn 85 nhà đầu tư trong và ngoài nước gửi thư quan tâm mong muốn trở thành thành viên.
(TBTCO) - Ngày 8/5/2026, 15 chi cục dự trữ nhà nước khu vực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước đã tiến hành đóng các gói thầu mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia (phân chia thành 253 gói thầu) lúc 9 giờ sáng và mở thầu ngay sau đó. Kết quả có 196 gói thầu có nhà thầu tham dự và giá dự thầu thấp hơn hoặc bằng dự toán gói thầu đã phê duyệt.
(TBTCO) - Khi nhắc đến dự trữ quốc gia, hình ảnh thường được nghĩ đến là gạo cứu đói, vật tư phòng chống thiên tai, thuốc men hay các mặt hàng phục vụ quốc phòng, an ninh trong tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, bối cảnh mới đang đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận lại vai trò của dự trữ quốc gia theo một cách rộng hơn, chủ động hơn và mang tính chiến lược hơn.
(TBTCO) - Việc hiện đại hóa quản lý tài chính công đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh khi hệ thống Kho bạc Nhà nước đồng thời triển khai mô hình tổ chức mới, xây dựng Kho bạc số và chuẩn bị thực thi các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025. Trong tiến trình đó, cải cách chế độ kế toán ngân sách nhà nước và rút ngắn quy trình lập Báo cáo tài chính nhà nước được xem là một trong những khâu then chốt.
(TBTCO) - Khánh Hòa đang tập trung tháo gỡ mặt bằng, thủ tục đầu tư và đấu thầu để tăng tốc giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm sau khi hoàn tất phân bổ toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Dù tỷ lệ giải ngân hiện cao hơn mức bình quân chung cả nước, nhiều dự án lớn vẫn đang chậm tiến độ.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp phí thi hành án dân sự.
Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 46/2026/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2026.
(TBTCO) - Ngày 7/5/2026, tại Thành phố Mumbai (Ấn Độ), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tiếp ông Sunil D'Souza - Tổng Giám đốc Công ty Tata Consumer Products.
(TBTCO) - Đến hết tháng 4/2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng chi ngân sách nhà nước, bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư công, bảo đảm kịp thời, an toàn và đúng quy định.
