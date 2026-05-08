Pháp luật

Dự kiến mức thu phí thi hành án dân sự mới

Hà Phương

Hà Phương

06:42 | 08/05/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp phí thi hành án dân sự.
aa

Người nộp phí

Theo dự thảo Thông tư, đương sự (người được thi hành án và người phải thi hành án) yêu cầu thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự khi người được thi hành án nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự, trừ trường hợp quy định dưới đây.

Dự kiến mức thu phí thi hành án dân sự mới
Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Ảnh minh họa.

Người được nhận tiền, tài sản phải nộp phí thi hành án dân sự khi thuộc một trong các trường hợp sau: Bản án, quyết định tuyên chia tài sản chung, chia thừa kế, chia tài sản trong ly hôn hoặc các bên vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ đối với tài sản; nhiều người được nhận chung một khoản tiền hoặc được nhận một tài sản cụ thể theo bản án, quyết định nhưng chỉ có một hoặc một số người có yêu cầu thi hành án.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định cụ thể những trường hợp không phải chịu phí thi hành án dân sự.

Mức thu phí

Dự thảo nêu rõ, người nộp phí thi hành án dân sự phải nộp phí theo mức như sau:

Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ 1 tháng lương tối thiểu theo vùng nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở đến 5 tỷ đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 3% số tiền, giá trị tài sản thực nhận.

Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 5 tỷ đồng đến 7 tỷ đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 150 triệu đồng cộng với 2% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 5 tỷ đồng.

Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 7 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 190 triệu đồng cộng với 1% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 7 tỷ đồng.

Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 10 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 220 triệu đồng cộng 0,5% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 10 tỷ đồng.

Số tiền, giá trị tài sản thực nhận trên 15 tỷ đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 245 triệu đồng cộng với 0,01% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 15 tỷ đồng.

Miễn, giảm phí

Theo dự thảo, người nộp phí thi hành án dân sự được miễn phí thi hành án dân sự trong các trường hợp: được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, neo đơn được UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận; thuộc diện khuyết tật hoặc ốm đau kéo dài có hồ sơ bệnh án có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản trở lên và tài liệu kèm theo.

Dự thảo nêu rõ, giảm 80% phí thi hành án dân sự đối với người có khó khăn về kinh tế thuộc chuẩn hộ nghèo và được UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc xác nhận.

Giảm 30% phí thi hành án dân sự tương ứng với số tiền thực nhận từ việc xử lý tài sản của người phải thi hành án mà người được thi hành án xác minh chính xác khi yêu cầu thi hành án và cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án mà không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại.

Giảm 20% phí thi hành án dân sự trong trường hợp quy định nêu trên nếu phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của tòa án, trọng tài thương mại./.

Hà Phương
Từ khóa:
mức thu phí thi hành án dân sự dự thảo thông tư

Bài liên quan

Bịt “lỗ hổng” trong quản lý tài sản hạ tầng

Bịt “lỗ hổng” trong quản lý tài sản hạ tầng

Hoàn thiện hành lang pháp lý về hoàn thuế giá trị gia tăng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bán lẻ và du khách

Hoàn thiện hành lang pháp lý về hoàn thuế giá trị gia tăng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bán lẻ và du khách

Hoàn thiện khuôn khổ quyết toán ngân sách: Tăng phân cấp, siết trách nhiệm

Hoàn thiện khuôn khổ quyết toán ngân sách: Tăng phân cấp, siết trách nhiệm

Dành cho bạn

Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

Tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Philippines sớm đạt 10 tỷ USD

Tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Philippines sớm đạt 10 tỷ USD

Đọc thêm

Thanh tra chỉ ra "góc khuất" tại 3 "ông lớn" Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre

Thanh tra chỉ ra "góc khuất" tại 3 "ông lớn" Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre

(TBTCO) - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà và đất tại 3 công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh. Kết quả cho thấy những lỗ hổng lớn trong quản lý tài sản công, từ việc để mất tài sản, không ghi tài sản hàng chục tỷ đồng vào sổ theo dõi đến việc biến cao ốc thành nơi "đắp chiếu" gây lãng phí nguồn lực lớn.
Thi hành hiệu quả Luật Thủ đô 2026: Nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị

Thi hành hiệu quả Luật Thủ đô 2026: Nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị

(TBTCO) - Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, việc triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị; bảo đảm luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của Hà Nội trong thời gian tới.
Lạng Sơn: Ngăn chặn 31,5 kg pháo nổ buôn lậu qua Cửa khẩu Hữu Nghị

Lạng Sơn: Ngăn chặn 31,5 kg pháo nổ buôn lậu qua Cửa khẩu Hữu Nghị

(TBTCO) - Tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn, lực lượng Biên phòng chủ trì, phối hợp với Hải quan và Công an tỉnh Lạng Sơn kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép 31,5 kg pháo hoa nổ được cất giấu tinh vi dưới gầm rơ moóc container nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Cảnh báo nóng: Xe đạp điện “biến tướng” công suất lớn tràn ra đường

Cảnh báo nóng: Xe đạp điện “biến tướng” công suất lớn tràn ra đường

(TBTCO) - Kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh xe điện trên địa bàn Hà Nội, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện 29 phương tiện có dấu hiệu “trá hình” xe đạp điện, bị thay đổi kết cấu với công suất thực tế lên tới 600W, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Bất động sản Tân Mai chiếm 15.826 m² đất công

Bất động sản Tân Mai chiếm 15.826 m² đất công

(TBTCO) - Do thực hiện hành vi chiếm 15.826 m2 đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đồng Nai quản lý, Công ty cổ phần Bất động sản Tân Mai đã bị UBND cơ quan chức năng buộc nộp lại hơn 22,1 tỷ đồng, đồng thời xử phạt số tiền 250 triệu đồng.
Cao Bằng: Hải quan chủ trì bắt giữ 12,2 kg pháo nổ tại cửa khẩu Tà Lùng

Cao Bằng: Hải quan chủ trì bắt giữ 12,2 kg pháo nổ tại cửa khẩu Tà Lùng

(TBTCO) - Lực lượng chức năng, trong đó có hải quan địa bàn cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 12,2 kg pháo nổ, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2026.
Hải quan nâng cao kỹ năng chống vận chuyển ma túy, hàng cấm qua đường hàng không

Hải quan nâng cao kỹ năng chống vận chuyển ma túy, hàng cấm qua đường hàng không

(TBTCO) - Trước diễn biến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, ma túy qua đường hàng không ngày càng tinh vi, Cục Hải quan phối hợp Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tổ chức tập huấn chuyên sâu, nâng cao năng lực phân tích rủi ro, nhận diện mối đe dọa và kiểm soát hiệu quả trên tuyến vận chuyển trọng điểm này.
Tạo thế trận Hải quan - doanh nghiệp- nhân dân đấu tranh phòng chống ma tuý

Tạo thế trận Hải quan - doanh nghiệp- nhân dân đấu tranh phòng chống ma tuý

(TBTCO) - Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 theo chỉ đạo của Cục Hải quan, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Chi cục Hải quan khu vực XVI và Hải quan cửa khẩu Cốc Nam (Chi cục Hải quan khu vực VI, Lạng Sơn) đồng loạt đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác trong cộng đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thị trường trái phiếu hướng tới cạnh tranh bằng năng lực tín nhiệm

Thị trường trái phiếu hướng tới cạnh tranh bằng năng lực tín nhiệm

Nguồn cung bất động sản được kỳ vọng phục hồi mạnh trong giai đoạn 2026 - 2027

Nguồn cung bất động sản được kỳ vọng phục hồi mạnh trong giai đoạn 2026 - 2027

Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP. Hồ Chí Minh

Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP. Hồ Chí Minh

Dự kiến mức thu phí thi hành án dân sự mới

Dự kiến mức thu phí thi hành án dân sự mới

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

Ngày 8/5: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

Ngày 8/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 8/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Ngày 6/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 6/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg