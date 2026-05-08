Dự kiến mức thu phí thi hành án dân sự mới

Người nộp phí

Theo dự thảo Thông tư, đương sự (người được thi hành án và người phải thi hành án) yêu cầu thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự khi người được thi hành án nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự, trừ trường hợp quy định dưới đây.

Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Ảnh minh họa.

Người được nhận tiền, tài sản phải nộp phí thi hành án dân sự khi thuộc một trong các trường hợp sau: Bản án, quyết định tuyên chia tài sản chung, chia thừa kế, chia tài sản trong ly hôn hoặc các bên vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ đối với tài sản; nhiều người được nhận chung một khoản tiền hoặc được nhận một tài sản cụ thể theo bản án, quyết định nhưng chỉ có một hoặc một số người có yêu cầu thi hành án.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định cụ thể những trường hợp không phải chịu phí thi hành án dân sự.

Mức thu phí

Dự thảo nêu rõ, người nộp phí thi hành án dân sự phải nộp phí theo mức như sau:

Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ 1 tháng lương tối thiểu theo vùng nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở đến 5 tỷ đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 3% số tiền, giá trị tài sản thực nhận.

Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 5 tỷ đồng đến 7 tỷ đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 150 triệu đồng cộng với 2% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 5 tỷ đồng.

Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 7 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 190 triệu đồng cộng với 1% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 7 tỷ đồng.

Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 10 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 220 triệu đồng cộng 0,5% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 10 tỷ đồng.

Số tiền, giá trị tài sản thực nhận trên 15 tỷ đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 245 triệu đồng cộng với 0,01% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 15 tỷ đồng.

Miễn, giảm phí

Theo dự thảo, người nộp phí thi hành án dân sự được miễn phí thi hành án dân sự trong các trường hợp: được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, neo đơn được UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận; thuộc diện khuyết tật hoặc ốm đau kéo dài có hồ sơ bệnh án có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản trở lên và tài liệu kèm theo.

Dự thảo nêu rõ, giảm 80% phí thi hành án dân sự đối với người có khó khăn về kinh tế thuộc chuẩn hộ nghèo và được UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc xác nhận.

Giảm 30% phí thi hành án dân sự tương ứng với số tiền thực nhận từ việc xử lý tài sản của người phải thi hành án mà người được thi hành án xác minh chính xác khi yêu cầu thi hành án và cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án mà không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại.

Giảm 20% phí thi hành án dân sự trong trường hợp quy định nêu trên nếu phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của tòa án, trọng tài thương mại./.