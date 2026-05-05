Cảnh báo nóng: Xe đạp điện “biến tướng” công suất lớn tràn ra đường

Ngày 5/5/2026, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh xe điện Tuấn Linh tại số 20, ngõ 12 Khuất Duy Tiến. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 29 xe đạp điện không có hóa đơn, chứng từ.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh xe điện Tuấn Linh tại số 20, ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Hà Nội. Ảnh: CTV

Đáng chú ý, trên các phương tiện, thông số kỹ thuật thể hiện công suất motor 240W, tốc độ tối đa 25 km/h, phù hợp quy định đối với xe đạp điện thuộc nhóm phương tiện thô sơ, không phải đăng ký và người điều khiển không cần giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế và đấu tranh làm rõ, chủ cơ sở thừa nhận toàn bộ số xe trên đã bị thay đổi kết cấu, sử dụng động cơ có công suất thực tế từ 600W trở lên, vận tốc tối đa có thể đạt tới 60 km/h. Đồng thời, cơ sở này còn sử dụng website tuanlinhxedienhot.com để kinh doanh, phân phối sản phẩm.

Theo đại diện Đội Quản lý thị trường số 1, thời gian gần đây, hoạt động mua bán xe đạp điện trên các nền tảng mạng xã hội diễn biến phức tạp. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có kiểu dáng bắt mắt, vận hành mạnh mẽ nhưng lại ghi thông số kỹ thuật thấp nhằm “lách” quy định.

Thực tế đã xuất hiện tình trạng lợi dụng quy định để che giấu việc thay đổi kết cấu phương tiện, đưa vào lưu thông các xe có công suất và tốc độ cao hơn nhiều so với công bố. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lớn về tai nạn giao thông, đặc biệt đối với học sinh và người cao tuổi, nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng xe đạp điện./.