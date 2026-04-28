Thuế - Hải quan

Hải quan nâng cao kỹ năng chống vận chuyển ma túy, hàng cấm qua đường hàng không

Song Linh

12:41 | 28/04/2026
(TBTCO) - Trước diễn biến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, ma túy qua đường hàng không ngày càng tinh vi, Cục Hải quan phối hợp Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tổ chức tập huấn chuyên sâu, nâng cao năng lực phân tích rủi ro, nhận diện mối đe dọa và kiểm soát hiệu quả trên tuyến vận chuyển trọng điểm này.
Cục Hải quan cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tổ chức khóa tập huấn nhận diện mối đe dọa và xác định trọng điểm dựa trên phân tích rủi ro đối với hàng hóa vận chuyển qua đường hàng không tại TP. Hồ Chí Minh. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Kiểm soát hành khách và hàng hóa (PCCP/UNODC), với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia đến từ Tổ chức Hải quan Thế giới.

Tập huấn nâng cao kỹ năng chống vận chuyển ma tuý hàng cấm qua đường hàng không. Ảnh: CHQ

Khóa tập huấn có sự tham dự của công chức hải quan và sĩ quan an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ tại các cảng hàng không quốc tế trọng điểm như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, đồng thời chuẩn bị nguồn lực cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành sắp đưa vào khai thác.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, dù hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không chỉ chiếm khoảng 1% về khối lượng thương mại toàn cầu, nhưng lại chiếm tới 35% giá trị. Đây cũng là tuyến vận chuyển tiềm ẩn nhiều rủi ro khi các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất, vũ khí và hàng cấm với phương thức ngày càng tinh vi, có tổ chức, xuyên quốc gia.

Thực tế cho thấy, trung bình mỗi tháng, lực lượng hải quan phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ vi phạm trên tuyến hàng không, chuyển phát nhanh và bưu chính. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là ma túy, hàng cấm và hàng thuộc diện quản lý điều kiện, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao kỹ năng phân tích rủi ro, nhận diện dấu hiệu nghi vấn và xác định đúng đối tượng trọng điểm được xác định là giải pháp then chốt.

Theo Cục Hải quan, thông qua khóa tập huấn, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng thực tiễn về thu thập, xử lý thông tin, phân tích dữ liệu lô hàng, qua đó nâng cao hiệu quả kiểm soát, góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm trên tuyến hàng không.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi nâng cao kỹ năng kiểm tra, giám sát rủi ro hóa đơn cho công chức thuế

Hải quan liên tiếp triệt phá các đường dây ma túy lớn

Hải quan bóc gỡ nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia

Hải quan khu vực XIV tăng kiểm soát rủi ro trên các mặt hàng trọng điểm dịp lễ 30/4 - 1/5

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Ngày 28/4: Giá bạc thế giới tăng, trong nước giảm

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Giảm thuế xăng dầu: "Cứu sinh" kịp thời cho doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Xóa bỏ thuế khoán: Mở ra sân chơi minh bạch hơn cho khu vực kinh tế cá thể

(TBTCO) - Giai đoạn vừa qua, ngành Thuế đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, số hóa đồng bộ ở tất cả các khâu trong quản lý thuế…, mục tiêu không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn tạo điều kiện để hộ kinh doanh tiếp cận chính sách dễ dàng hơn, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên hiện đại, minh bạch.
Tạo thế trận Hải quan - doanh nghiệp- nhân dân đấu tranh phòng chống ma tuý

(TBTCO) - Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 theo chỉ đạo của Cục Hải quan, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Chi cục Hải quan khu vực XVI và Hải quan cửa khẩu Cốc Nam (Chi cục Hải quan khu vực VI, Lạng Sơn) đồng loạt đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác trong cộng đồng.
Tăng mạnh chế tài xử phạt buôn lậu thuốc lá để chống thất thu ngân sách

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên bên lề Tọa đàm “Phòng chống thuốc lá lậu - Thực trạng và hành lang pháp lý trong tình hình mới”, bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng, cần sớm hoàn thiện khung chính sách pháp luật theo hướng tăng mạnh chế tài xử phạt để chống buôn lậu thuốc lá, chống thất thu ngân sách.
Thu ngân sách Hải quan khu vực XIV chạm mốc hơn 50% kế hoạch sau 4 tháng

(TBTCO) - Sau 4 tháng đầu năm, số thu ngân sách tại Chi cục Hải quan khu vực XIV đã vượt hơn một nửa kế hoạch năm với hơn 335 tỷ đồng, trong đó khu vực Gia Lai và cảng Quy Nhơn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt.
Dùng ký hiệu ® sai, doanh nghiệp có thể bị xử phạt

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa phát đi cảnh báo quan trọng việc sử dụng ký hiệu ® trên hàng hóa nhập khẩu nếu không đúng tình trạng bảo hộ tại Việt Nam có thể bị xử phạt. Một chi tiết tưởng nhỏ trên nhãn mác, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro pháp lý lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến thông quan và lưu thông hàng hóa.
Hải quan kích hoạt biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy đến 2030

(TBTCO) - Trong quý I/2026, toàn ngành Hải quan tiếp tục phát hiện 46 vụ với 58 đối tượng, thu giữ hơn 244 kg ma túy các loại. Trong bối cảnh này, Cục Hải quan khẩn trương tổ chức hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.
Hải quan liên tiếp phát hiện bắt giữ thực phẩm “bẩn” tại biên giới

(TBTCO) - Tối ngày 24/4, Cục Hải quan cho biết, triển khai các chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm tại các tuyến biên giới phía Bắc, cảnh báo về nguy cơ thẩm lậu thực phẩm “bẩn” vào thị trường nội địa.
Hoả tốc, Hải quan chỉ đạo thông quan 24/7, siết chống buôn lậu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(TBTCO) - Trước kỳ nghỉ kéo dài Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5 năm 2026, Cục Hải quan ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu toàn ngành duy trì trực 24/7, bảo đảm thông quan thông suốt, không để ùn tắc hàng hóa, đồng thời tăng cường chống buôn lậu, siết kỷ luật công vụ.
Thí điểm vùng phát thải thấp ở Vành đai 1: Bước đi “nhỏ” cho bài toán lớn của Hà Nội

Trái phiếu doanh nghiệp: Đa dạng hóa nhà đầu tư mở đường cho thị trường tăng "độ sâu"

Giải bài toán áp lực lạm phát trong bối cảnh hạn hẹp dư địa chính sách

Đối thoại chính sách và rà soát kinh tế khu vực ASEAN+3

ĐHĐCĐ Eximbank 2026: Thông qua định hướng củng cố nền tảng và triển khai chiến lược 5 năm

VDB hành trình 20 năm khẳng định vai trò định chế tài chính của Nhà nước trong phát triển kinh tế

Giá vàng hôm nay ngày 28/4: Giá vàng trong nước giảm về ngưỡng 166 - 168,5 triệu đồng/lượng

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Ngày 26/4: Giá heo hơi giao dịch ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

