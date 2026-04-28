Hải quan nâng cao kỹ năng chống vận chuyển ma túy, hàng cấm qua đường hàng không

Cục Hải quan cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tổ chức khóa tập huấn nhận diện mối đe dọa và xác định trọng điểm dựa trên phân tích rủi ro đối với hàng hóa vận chuyển qua đường hàng không tại TP. Hồ Chí Minh. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Kiểm soát hành khách và hàng hóa (PCCP/UNODC), với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia đến từ Tổ chức Hải quan Thế giới.

Khóa tập huấn có sự tham dự của công chức hải quan và sĩ quan an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ tại các cảng hàng không quốc tế trọng điểm như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, đồng thời chuẩn bị nguồn lực cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành sắp đưa vào khai thác.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, dù hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không chỉ chiếm khoảng 1% về khối lượng thương mại toàn cầu, nhưng lại chiếm tới 35% giá trị. Đây cũng là tuyến vận chuyển tiềm ẩn nhiều rủi ro khi các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất, vũ khí và hàng cấm với phương thức ngày càng tinh vi, có tổ chức, xuyên quốc gia.

Thực tế cho thấy, trung bình mỗi tháng, lực lượng hải quan phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ vi phạm trên tuyến hàng không, chuyển phát nhanh và bưu chính. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là ma túy, hàng cấm và hàng thuộc diện quản lý điều kiện, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao kỹ năng phân tích rủi ro, nhận diện dấu hiệu nghi vấn và xác định đúng đối tượng trọng điểm được xác định là giải pháp then chốt.