Bộ Tài chính ký kết 11 hợp đồng cho vay lại vốn vay JICA với 8 tỉnh miền núi phía Bắc

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, Phó Trưởng đại diện JICA Ikeda Hiroyuki, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng lãnh đạo các địa phương thụ hưởng dự án (Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, lễ ký kết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu các hợp đồng cho vay lại đầu tiên triển khai các thỏa thuận vay song phương đầu tiên được ký kết sau khi Việt Nam thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc ký kết hợp đồng cho vay lại là bước khởi đầu để thực hiện các khoản vay VN24-P1, VN25-P1, triển khai dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc và dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai, tại 8 tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Đây là những dự án có ý nghĩa kinh tế - xã hội sâu sắc, hướng tới nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và thiên tai, cải thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần thúc đẩy sinh kế bền vững, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn còn nhiều khó khăn, là mục tiêu tối thượng trong cung cấp ODA và cũng là ưu tiên hàng đầu của Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, việc ký kết hợp đồng cho vay lại không chỉ là yêu cầu pháp lý theo quy định của Luật Quản lý nợ công và các nghị định của Chính phủ, mà còn là căn cứ xác lập rõ ràng trách nhiệm, nghĩa vụ của UBND các tỉnh trong việc quản lý, sử dụng vốn vay hiệu quả, đạt được mục tiêu của các dự án và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ đối với ngân sách trung ương. Từ đó, góp phần nâng cao tính chủ động, trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong quản lý, sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài, góp phần bảo đảm an toàn nợ công và kỷ luật tài khóa quốc gia.

Trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và Phó Trưởng đại diện JICA Ikeda Hiroyuki, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại Nguyễn Quốc Phương và lãnh đạo UBND 8 tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang đã ký kết các hợp đồng cho vay lại.

Một số hình ảnh tại lễ ký:

Tại lễ ký, đại diện 5 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang ký giao ước thi đua thực hiện và giải ngân 100% vốn vay JICA đối với dự án Phát triển nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đại diện 4 tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang ký giao ước thi đua thực hiện và giải ngân 100% vốn vay JICA đối với dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc.