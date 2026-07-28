Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

Theo BNG

Theo BNG

20:24 | 28/07/2026
(TBTCO) - Ngày 28/7/2026, tại Bắc Bộ phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary. Ảnh: Đức Thanh

Chủ tịch Khuon Sudary bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam; cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành tình cảm nồng ấm cho Đoàn Campuchia và gửi lời thăm hỏi thân tình của Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen, Thủ tướng Campuchia Hun Manet; bày tỏ ngưỡng mộ về thành tựu phát triển vượt bậc, vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng cao trong khu vực và quốc tế; chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra các định hướng, quyết sách quan trọng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với nỗ lực và đồng lòng của người dân, Việt Nam sẽ thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh; cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam đã luôn đồng hành, dành sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và hiệu quả cho Campuchia.

Chủ tịch Khuon Sudary khẳng định, Campuchia coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam; coi thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia. Chủ tịch Khuon Sudary nhấn mạnh, truyền thống đoàn kết Việt Nam - Campuchia là kết tinh của sự gắn bó giữa hai dân tộc, được tôi luyện trong gian khó và ngày càng bền chặt trước mọi thử thách, dù tình hình thế giới có thay đổi, nhưng quan hệ hai nước không thay đổi; giữ gìn và phát huy truyền thống hữu nghị giữa hai nước là trách nhiệm đối với lịch sử, là cam kết đối với tương lai và cần trao truyền cho thế hệ mai sau của hai nước nhận thức đúng đắn, kế thừa và tiếp bước.

Chủ tịch Khuon Sudary chia sẻ, Quốc hội Campuchia đang phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam tích cực triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao hai nước; nhấn mạnh tinh thần và kết quả Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ CPP (tháng 2/2026) là kim chỉ nam cho quan hệ keo sơn giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt hai nước sẽ cùng tăng cường kết nối toàn diện, gìn giữ và vun đắp cho quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển ổn định, trường tồn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng chào đón Chủ tịch Khuon Sudary thăm Việt Nam; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Campuchia đạt được dưới sự lãnh đạo của CPP, đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen và sự điều hành của Quốc hội, Chính phủ Campuchia, đời sống nhân dân Campuchia ngày càng được nâng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định và thịnh vượng; nhấn mạnh quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Campuchia là tài sản chung vô giá, cần tiếp tục nâng tầm quan hệ kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ để định hướng cho bộ, ngành, địa phương hai nước tăng cường hợp tác, giúp nhau cùng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng về bước phát triển sâu rộng của quan hệ hai nước, nhất là quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và CPP với tin cậy chính trị là nền tảng.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Khuon Sudary và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Quốc hội tích cực thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước, phối hợp nghiên cứu, ban hành các chính sách tạo thuận lợi cho quan hệ hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả.

Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước và giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào trong tình hình mới, nhất là sự tin cậy chính trị, hợp tác chặt chẽ về quốc phòng - an ninh, gắn kết về kinh tế và thông hiểu, gắn bó giữa người dân; đồng thời đề cao vai trò của Đảng trong định hướng chiến lược cho tổng thể quan hệ song phương, ba bên, chỉ đạo sát sao Chính phủ, các bộ, ngành cụ thể hoá các kết quả đạt được; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhất là cơ chế cuộc gặp giữa ba Thủ tướng, ba Chủ tịch Quốc hội, ba Bộ trưởng Quốc phòng, ba Bộ trưởng Công an/Nội vụ, ba Bộ trưởng Ngoại giao..

Hai bên đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN, Tiểu vùng Mê Công. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của ASEAN và tầm quan trọng của môi trường hòa bình, ổn định với tất cả các nước trong khu vực và thế giới; khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, tích cực vào các nỗ lực chung của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, củng cố đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới các lãnh đạo cấp cao của Campuchia./.

Theo BNG
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