Thời sự

79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

11:00 | 26/07/2026
(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 26/7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội) và đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
aa
79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: VGP

Dự lễ tưởng niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Dự buổi lễ còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương dự lễ tưởng niệm.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.

79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: VGP

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương, Tổ quốc. Trong suốt chặng đường cách mạng của Đảng, dân tộc, với khát vọng, niềm tin chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, lớp lớp những người con ưu tú đất Việt đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình thực hiện nhiệm vụ, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

79 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, qua đó lan tỏa những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sự tri ân của cả hệ thống chính trị bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm cao nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Quân đội nhân dân Việt Nam, các nhà khoa học cùng toàn xã hội đang nỗ lực trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ, với việc đẩy mạnh “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đây là “cuộc hành quân” đặc biệt của thời bình, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Chiến dịch 500 ngày đêm chính là hành trình tri ân của dân tộc Việt Nam đối với những người con đã hy sinh vì Tổ quốc; tôn vinh sự cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh và những cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng: Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Ngay sau đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang.

Sáng cùng ngày, các đoàn: Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội... đã đến đặt vòng hoa, tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ lãnh đạo đảng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài liên quan

Tuổi trẻ Bộ Tài chính thắp sáng ngọn lửa tri ân các Anh hùng Liệt sĩ

Tuổi trẻ Bộ Tài chính thắp sáng ngọn lửa tri ân các Anh hùng Liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

Khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Dành cho bạn

Chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường": Tôn vinh và tri ân sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ

Chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường": Tôn vinh và tri ân sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ

Thuế TP. Hải Phòng làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh

Thuế TP. Hải Phòng làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh

Ngày hội Bán tải Việt Nam trở lại sau 3 năm gián đoạn

Ngày hội Bán tải Việt Nam trở lại sau 3 năm gián đoạn

BSR lập kỷ lục sản lượng và doanh thu so với kế hoạch

BSR lập kỷ lục sản lượng và doanh thu so với kế hoạch

Chứng khoán tuần cuối tháng 7: Áp lực bên ngoài chưa hạ nhiệt, chờ lực đỡ từ kết quả kinh doanh quý II

Chứng khoán tuần cuối tháng 7: Áp lực bên ngoài chưa hạ nhiệt, chờ lực đỡ từ kết quả kinh doanh quý II

Áp lực thanh toán trái phiếu quý III giảm, thị trường vẫn chịu sức ép huy động vốn

Áp lực thanh toán trái phiếu quý III giảm, thị trường vẫn chịu sức ép huy động vốn

Đọc thêm

Việt Nam tuân thủ nghiêm túc các quy định của ILO, các điều ước quốc tế về lao động

Việt Nam tuân thủ nghiêm túc các quy định của ILO, các điều ước quốc tế về lao động

(TBTCO) - Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), các điều ước quốc tế và hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.
Đảng ủy Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đảng ủy Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(TBTCO) - Ngày 23/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Kế hoạch số 34-KH/ĐU nhằm thực hiện Kết luận số 236-KL/TW ngày 15/01/2026 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW về công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy năm 2026 được trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm

Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy năm 2026 được trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm

(TBTCO) - Ngày 24/7, Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy đã họp, bỏ phiếu nhất trí trao giải năm 2026 cho Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Nhà lãnh đạo Việt Nam được trao tặng giải thưởng quốc tế cao quý này vì những đóng góp to lớn vào sự nghiệp củng cố hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc.
Thông báo Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Thông báo Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

(TBTCO) - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 20/7 đến ngày 24/7/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.
Về nguồn tri ân các thế hệ cán bộ ngành Tài chính

Về nguồn tri ân các thế hệ cán bộ ngành Tài chính

(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi dẫn đầu đã dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Văn Khang và đồng đội, đồng thời thăm Khu di tích Nha Ngân khố Quốc gia tại Tuyên Quang.
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(TBTCO) - Hôm nay, 24/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương

Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương

(TBTCO) - Ngày 24/7, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Quốc Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Chi nhanh chưa đủ, phải chi hiệu quả

Chi nhanh chưa đủ, phải chi hiệu quả

(TBTCO) - Thúc đẩy giải ngân nhanh vốn đầu tư công là quan trọng và cần thiết, nhưng mấu chốt vẫn là phải làm sao để nâng cao hiệu quả, giảm hệ số hiệu quả sử dụng vốn (ICOR).
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường": Tôn vinh và tri ân sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ

Chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường": Tôn vinh và tri ân sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ

Thuế TP. Hải Phòng làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh

Thuế TP. Hải Phòng làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh

Ngày hội Bán tải Việt Nam trở lại sau 3 năm gián đoạn

Ngày hội Bán tải Việt Nam trở lại sau 3 năm gián đoạn

BSR lập kỷ lục sản lượng và doanh thu so với kế hoạch

BSR lập kỷ lục sản lượng và doanh thu so với kế hoạch

Chứng khoán tuần cuối tháng 7: Áp lực bên ngoài chưa hạ nhiệt, chờ lực đỡ từ kết quả kinh doanh quý II

Chứng khoán tuần cuối tháng 7: Áp lực bên ngoài chưa hạ nhiệt, chờ lực đỡ từ kết quả kinh doanh quý II

Tỷ giá USD hôm nay (24/7): USD đồng loạt tăng khi Mỹ áp thuế mới với hơn 60 đối tác, trong đó có Việt Nam

Tỷ giá USD hôm nay (24/7): USD đồng loạt tăng khi Mỹ áp thuế mới với hơn 60 đối tác, trong đó có Việt Nam

Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên kỳ thi năm 2025

Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên kỳ thi năm 2025

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 25/7: Giá hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Ngày 25/7: Giá hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Ngày 25/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp đà lao dốc

Ngày 25/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp đà lao dốc