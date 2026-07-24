Tuổi trẻ Bộ Tài chính thắp sáng ngọn lửa tri ân các Anh hùng Liệt sĩ

Chiều ngày 23/7/2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi (Hà Nội), Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính trang trọng tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Vũ Ngọc Quang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Lê Đôn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính và đồng chí Nguyễn Thị Mai - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: Phương Linh

Tham dự chương trình có đồng chí Vũ Ngọc Quang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Vũ Thụy Anh - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính; đồng chí Lê Đôn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cùng đại diện các cơ sở đoàn và đông đảo đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính.

Để chuẩn bị cho Lễ Thắp nến tri ân, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đến từ các chi đoàn thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi trước thời điểm buổi lễ diễn ra để dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh các phần mộ, chuẩn bị hương, hoa và nến.

Những việc làm tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sĩ - những người đã không tiếc tuổi xuân, máu xương vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, mang lại cuộc sống hòa bình, độc lập và tự do cho các thế hệ hôm nay.

Đoàn viên thanh niên Bộ Tài chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi (Hà Nội). Ảnh: Phương Linh.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ.

Sau lễ dâng hoa tại Đài tưởng niệm, các đại biểu và đoàn viên lần lượt dâng hương, thắp nến tại từng phần mộ liệt sĩ. Hàng nghìn ngọn nến được thắp lên trong tháng Bảy tri ân không chỉ làm bừng sáng không gian Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, sự tưởng nhớ và lòng thành kính đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng trọn tuổi xuân, xương máu vì nền độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc.

Lễ Thắp nến tri ân là hoạt động được tuổi trẻ Bộ Tài chính duy trì hằng năm, góp phần lan tỏa truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua hoạt động ý nghĩa này, mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên càng thêm thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập, tự do; từ đó không ngừng rèn luyện, học tập, công tác và cống hiến, tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh.

Hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tuổi trẻ Bộ Tài chính thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng Liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Lòng biết ơn ấy sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa bằng những việc làm thiết thực, bằng tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Một số hình ảnh khác tại chương trình: