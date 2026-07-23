Tài chính

Bộ Tài chính đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thẩm định giá

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
15:34 | 23/07/2026
Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ, đẩy mạnh số hóa, khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia và rút ngắn thời gian cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá từ 15 xuống còn 10 ngày làm việc.
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Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2024/NĐ-CP ngày 1/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá. Dự thảo tập trung sửa đổi các quy định liên quan đến thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hành nghề thẩm định giá; cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, đồng thời phân cấp thẩm quyền đối với việc đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Dự thảo Nghị định gồm 8 điều, sửa đổi, bổ sung các Điều 3, 4, 5 và 6 của Nghị định số 78/2024/NĐ-CP; đồng thời sửa đổi cụm từ “Bộ Tài chính” thành “đơn vị theo phân cấp của Bộ Tài chính” tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 7 và khoản 2, khoản 3 Điều 8. Bên cạnh đó, toàn bộ 8 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 78/2024/NĐ-CP cũng được thay thế.

Theo Bộ Tài chính, các nội dung sửa đổi tập trung thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh số hóa đối với hai thủ tục hành chính gồm đăng ký hành nghề thẩm định giá và cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.Cụ thể, dự thảo đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ là văn bản đăng ký hành nghề thẩm định giá theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 78/2024/NĐ-CP; đồng thời giảm bớt các trường hợp phải nộp giấy tờ chứng minh đã cập nhật kiến thức về thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính và giấy tờ chứng minh quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá hoặc tại cơ quan quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá.

Dự thảo cũng đơn giản hóa yêu cầu về lý lịch tư pháp đối với người có thẻ thẩm định viên về giá, đồng thời chuyển từ việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp giấy tờ sang khai thác, tra cứu trực tiếp trên cơ sở dữ liệu quốc gia đối với các thông tin gồm: giấy tờ chứng minh việc cập nhật kiến thức về thẩm định giá; thông tin lý lịch tư pháp; quá trình đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp thẩm định giá hoặc cơ quan quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Bên cạnh việc cắt giảm thành phần hồ sơ, dự thảo còn xây dựng cơ sở pháp lý để thực hiện số hóa toàn trình đối với hai thủ tục hành chính nêu trên. Đồng thời, thời gian giải quyết thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá được đề xuất rút ngắn từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc nhằm giảm thời gian xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp.

Đối với trình tự, thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, dự thảo quy định doanh nghiệp có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Nghị định, bảo đảm đầy đủ, chính xác, hợp pháp và gửi đến Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính bằng một trong ba phương thức: nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp.

Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất, rách hoặc có thay đổi thông tin so với Giấy chứng nhận đã được cấp, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đến Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh sự việc. Doanh nghiệp cũng phải nộp phí thẩm định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí ngay khi nộp hồ sơ; khoản phí này không được hoàn trả.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ một bộ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, xử lý theo từng trường hợp. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có nội dung chưa chính xác, đơn vị theo phân cấp của Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện thông qua dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng văn bản. Doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và gửi lại trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hướng dẫn. Quá thời hạn này mà hồ sơ vẫn chưa được bổ sung đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo không thực hiện cấp hoặc cấp lại Giấy chứng nhận.

Đối với trường hợp hồ sơ cho thấy doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, đơn vị theo phân cấp của Bộ Tài chính sẽ thông báo bằng văn bản hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến, nêu rõ lý do không cấp hoặc cấp lại Giấy chứng nhận. Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện, Bộ Tài chính sẽ thực hiện cấp hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định.

Riêng đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc bị rách, dự thảo quy định thời gian xử lý được rút ngắn còn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ. Sau thời hạn này, Bộ Tài chính sẽ cấp lại Giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

Thu Hương
Từ khóa:
thẩm đinh giá bộ tài chính Nghị định số 78/2024/NĐ-CP đơn giản hóa thủ tục Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính

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