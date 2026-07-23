Chứng khoán

Infographics: Hơn 111.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

[email protected]
14:28 | 23/07/2026
(TBTCO) - Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, trong những tháng còn lại của năm 2026 sẽ có khoảng 111.673 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán, trong đó nhóm bất động sản chiếm 54,7% tổng giá trị đáo hạn.
aa
Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn hiệp hội thị trường trái phiếu việt nam

Bài liên quan

Hơn 111.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Hơn 111.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Tái định hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo chất lượng tín dụng

Tái định hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo chất lượng tín dụng

Infographics: 184.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành 6 tháng đầu năm 2026

Infographics: 184.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành 6 tháng đầu năm 2026

Dành cho bạn

Sự hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng dân tộc và mãi mãi trường tồn cùng non sông đất nước

Sự hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng dân tộc và mãi mãi trường tồn cùng non sông đất nước

Mở rộng và phát triển đồng bộ thị trường vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng

Mở rộng và phát triển đồng bộ thị trường vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bấm nút khai phiên Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE) cùng Thị trưởng Khu tài chính Luân Đôn và Tổng giám đốc LSE

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bấm nút khai phiên Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE) cùng Thị trưởng Khu tài chính Luân Đôn và Tổng giám đốc LSE

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Ngày 23/7: Giá bạc đảo chiều suy giảm

Ngày 23/7: Giá bạc đảo chiều suy giảm

Đọc thêm

Lãi suất khó giảm sâu, thanh khoản ngân hàng kỳ vọng cải thiện nhưng còn nhiều áp lực

Lãi suất khó giảm sâu, thanh khoản ngân hàng kỳ vọng cải thiện nhưng còn nhiều áp lực

(TBTCO) - Các chuyên gia đánh giá, mặt bằng lãi suất nhiều khả năng sẽ đi ngang hoặc tăng nhẹ trong nửa cuối năm. Dù thanh khoản được kỳ vọng cải thiện nhờ các chính sách hỗ trợ, rủi ro về nguồn vốn và thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn hiện hữu.
"Miếng bánh" margin "nảy nở" giữa vùng trũng thanh khoản

"Miếng bánh" margin "nảy nở" giữa vùng trũng thanh khoản

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường thu hẹp, doanh thu môi giới phân hóa, nhưng lãi từ hoạt động cho vay tại phần lớn công ty chứng khoán lại trở thành một điểm sáng khi vẫn tăng mạnh và đồng đều trong quý II/2026.
Chuẩn hóa giao dịch điện tử, nâng “chất” thị trường chứng khoán

Chuẩn hóa giao dịch điện tử, nâng “chất” thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Việc sửa đổi các quy định về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán không chỉ nhằm theo kịp quá trình chuyển đổi số của ngành Tài chính, mà còn tạo nền tảng pháp lý cho các nghiệp vụ đã triển khai trên thực tế, nâng cao an toàn giao dịch, bảo vệ nhà đầu tư và đáp ứng các tiêu chí của thị trường mới nổi.
Trái phiếu PPP trước cơ hội huy động vốn dài hạn cho hạ tầng

Trái phiếu PPP trước cơ hội huy động vốn dài hạn cho hạ tầng

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về việc chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) được kỳ vọng sẽ tạo thêm kênh huy động vốn dài hạn cho các dự án hạ tầng. Theo các chuyên gia, để cơ chế này phát huy hiệu quả, cần đồng thời hoàn thiện cấu trúc dự án, cơ chế chia sẻ rủi ro và mở rộng sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức.
ACB lãi hơn 10.700 tỷ đồng trong nửa đầu năm nhờ NIM cải thiện, tín dụng tăng vượt bình quân ngành

ACB lãi hơn 10.700 tỷ đồng trong nửa đầu năm nhờ NIM cải thiện, tín dụng tăng vượt bình quân ngành

(TBTCO) - ACB lãi trước thuế 10.735 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành 107% kế hoạch bán niên. NIM cải thiện lên 3,02%, dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 746 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm, vượt mức tăng trưởng tín dụng bình quân của toàn ngành.
Tăng cường bảo đảm an ninh mạng để thị trường chứng khoán vận hành an toàn

Tăng cường bảo đảm an ninh mạng để thị trường chứng khoán vận hành an toàn

(TBTCO) - Ngày 22/7/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị về cảnh báo, hướng dẫn bảo đảm an ninh mạng đối với các đơn vị, tổ chức trong lĩnh vực chứng khoán.
Chứng khoán phái sinh ngày 22/7: Sôi động giữa phiên giảm sâu của VN30

Chứng khoán phái sinh ngày 22/7: Sôi động giữa phiên giảm sâu của VN30

(TBTCO) - Khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay (22/7) bất ngờ trở lại vượt ngưỡng 300.000 hợp đồng trong phiên VN30-Index mất gần 55 điểm, lùi sát ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.
Khối ngoại "xả hàng" trong phiên VN-Index mất mốc 1.700 điểm

Khối ngoại "xả hàng" trong phiên VN-Index mất mốc 1.700 điểm

(TBTCO) - Áp lực bán lan rộng trên thị trường khiến VN-Index giảm hơn 63 điểm và đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm trong phiên 22/7. Giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng nhiệt, xả mạnh hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Hơn 111.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Infographics: Hơn 111.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Thêm ba lãnh đạo của Hóa chất Đức Giang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú

Thêm ba lãnh đạo của Hóa chất Đức Giang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú

Xuất khẩu qua sân bay Cam Ranh tăng mạnh, thêm nhiều doanh nghiệp mở tờ khai

Xuất khẩu qua sân bay Cam Ranh tăng mạnh, thêm nhiều doanh nghiệp mở tờ khai

Hướng dẫn cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Hướng dẫn cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Động lực cải cách thị trường vốn từ quá trình nâng hạng

Động lực cải cách thị trường vốn từ quá trình nâng hạng

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

Đà Nẵng - Gia Lai, dẫn đầu thu ngân sách và giải ngân đầu tư công

Đà Nẵng - Gia Lai, dẫn đầu thu ngân sách và giải ngân đầu tư công

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -10.24
23/07 | -10.24 (7,498.96 -10.24 (-0.14%))
DJI -6.06
23/07 | -6.06 (52,218.58 -6.06 (-0.01%))
IXIC -146.30
23/07 | -146.30 (25,690.90 -146.30 (-0.57%))
NYA +29.53
23/07 | +29.53 (23,919.71 +29.53 (+0.12%))
XAX +79.80
23/07 | +79.80 (8,305.80 +79.80 (+0.97%))
BUK100P -3.67
23/07 | -3.67 (1,062.50 -3.67 (-0.34%))
RUT -27.46
23/07 | -27.46 (2,959.94 -27.46 (-0.92%))
VIX 0.00
23/07 | 0.00 (16.64 0.00 (0.00%))
FTSE -33.31
23/07 | -33.31 (10,683.66 -33.31 (-0.31%))
GDAXI -179.68
23/07 | -179.68 (24,975.73 -179.68 (-0.71%))
FCHI -78.00
23/07 | -78.00 (8,359.89 -78.00 (-0.92%))
STOXX50E -43.44
23/07 | -43.44 (6,273.55 -43.44 (-0.69%))
N100 -11.22
23/07 | -11.22 (1,923.43 -11.22 (-0.58%))
BFX +18.34
23/07 | +18.34 (5,715.34 +18.34 (+0.32%))
MOEX.ME -0.11
23/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +276.76
23/07 | +276.76 (25,169.42 +276.76 (+1.11%))
STI -37.14
23/07 | -37.14 (5,558.28 -37.14 (-0.66%))
AXJO +16.00
23/07 | +16.00 (8,839.00 +16.00 (+0.18%))
AORD +13.20
23/07 | +13.20 (9,018.10 +13.20 (+0.15%))
BSESN -298.12
23/07 | -298.12 (76,456.93 -298.12 (-0.39%))
JKSE +75.29
23/07 | +75.29 (6,409.77 +75.29 (+1.19%))
KLSE +3.38
23/07 | +3.38 (1,714.75 +3.38 (+0.20%))
NZ50 +32.13
23/07 | +32.13 (13,795.31 +32.13 (+0.23%))
KS11 +299.19
23/07 | +299.19 (7,096.89 +299.19 (+4.40%))
TWII +25.03
23/07 | +25.03 (44,850.81 +25.03 (+0.06%))
GSPTSE +116.03
23/07 | +116.03 (35,485.11 +116.03 (+0.33%))
BVSP +4,221.91
23/07 | +4,221.91 (177,547.56 +4,221.91 (+2.44%))
MXX +590.00
23/07 | +590.00 (67,303.83 +590.00 (+0.88%))
IPSA -59.68
23/07 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV +97,792.25
23/07 | +97,792.25 (3,379,771.50 +97,792.25 (+2.98%))
TA125.TA +27.52
23/07 | +27.52 (4,156.91 +27.52 (+0.67%))
CASE30 -57.70
23/07 | -57.70 (53,931.90 -57.70 (-0.11%))
JN0U.JO -61.02
23/07 | -61.02 (6,596.26 -61.02 (-0.92%))
DX-Y.NYB -0.09
23/07 | -0.09 (101.03 -0.09 (-0.09%))
125904-USD-STRD -20.32
23/07 | -20.32 (2,789.74 -20.32 (-0.72%))
XDB +0.01
23/07 | +0.01 (133.77 +0.01 (+0.01%))
XDE +0.13
23/07 | +0.13 (114.12 +0.13 (+0.11%))
000001.SS +9.74
23/07 | +9.74 (3,876.78 +9.74 (+0.25%))
N225 +307.00
23/07 | +307.00 (66,422.60 +307.00 (+0.46%))
XDN +0.02
23/07 | +0.02 (61.30 +0.02 (+0.03%))
XDA -0.04
23/07 | -0.04 (69.96 -0.04 (-0.05%))