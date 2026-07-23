Infographics: Hơn 111.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

|
GSPC -10.24
23/07 | -10.24
(7,498.96 -10.24 (-0.14%))
|
DJI -6.06
23/07 | -6.06
(52,218.58 -6.06 (-0.01%))
|
IXIC -146.30
23/07 | -146.30
(25,690.90 -146.30 (-0.57%))
|
NYA +29.53
23/07 | +29.53
(23,919.71 +29.53 (+0.12%))
|
XAX +79.80
23/07 | +79.80
(8,305.80 +79.80 (+0.97%))
|
BUK100P -3.67
23/07 | -3.67
(1,062.50 -3.67 (-0.34%))
|
RUT -27.46
23/07 | -27.46
(2,959.94 -27.46 (-0.92%))
|
VIX 0.00
23/07 | 0.00
(16.64 0.00 (0.00%))
|
FTSE -33.31
23/07 | -33.31
(10,683.66 -33.31 (-0.31%))
|
GDAXI -179.68
23/07 | -179.68
(24,975.73 -179.68 (-0.71%))
|
FCHI -78.00
23/07 | -78.00
(8,359.89 -78.00 (-0.92%))
|
STOXX50E -43.44
23/07 | -43.44
(6,273.55 -43.44 (-0.69%))
|
N100 -11.22
23/07 | -11.22
(1,923.43 -11.22 (-0.58%))
|
BFX +18.34
23/07 | +18.34
(5,715.34 +18.34 (+0.32%))
|
MOEX.ME -0.11
23/07 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI +276.76
23/07 | +276.76
(25,169.42 +276.76 (+1.11%))
|
STI -37.14
23/07 | -37.14
(5,558.28 -37.14 (-0.66%))
|
AXJO +16.00
23/07 | +16.00
(8,839.00 +16.00 (+0.18%))
|
AORD +13.20
23/07 | +13.20
(9,018.10 +13.20 (+0.15%))
|
BSESN -298.12
23/07 | -298.12
(76,456.93 -298.12 (-0.39%))
|
JKSE +75.29
23/07 | +75.29
(6,409.77 +75.29 (+1.19%))
|
KLSE +3.38
23/07 | +3.38
(1,714.75 +3.38 (+0.20%))
|
NZ50 +32.13
23/07 | +32.13
(13,795.31 +32.13 (+0.23%))
|
KS11 +299.19
23/07 | +299.19
(7,096.89 +299.19 (+4.40%))
|
TWII +25.03
23/07 | +25.03
(44,850.81 +25.03 (+0.06%))
|
GSPTSE +116.03
23/07 | +116.03
(35,485.11 +116.03 (+0.33%))
|
BVSP +4,221.91
23/07 | +4,221.91
(177,547.56 +4,221.91 (+2.44%))
|
MXX +590.00
23/07 | +590.00
(67,303.83 +590.00 (+0.88%))
|
IPSA -59.68
23/07 | -59.68
(10,887.72 -59.68 (-0.55%))
|
MERV +97,792.25
23/07 | +97,792.25
(3,379,771.50 +97,792.25 (+2.98%))
|
TA125.TA +27.52
23/07 | +27.52
(4,156.91 +27.52 (+0.67%))
|
CASE30 -57.70
23/07 | -57.70
(53,931.90 -57.70 (-0.11%))
|
JN0U.JO -61.02
23/07 | -61.02
(6,596.26 -61.02 (-0.92%))
|
DX-Y.NYB -0.09
23/07 | -0.09
(101.03 -0.09 (-0.09%))
|
125904-USD-STRD -20.32
23/07 | -20.32
(2,789.74 -20.32 (-0.72%))
|
XDB +0.01
23/07 | +0.01
(133.77 +0.01 (+0.01%))
|
XDE +0.13
23/07 | +0.13
(114.12 +0.13 (+0.11%))
|
000001.SS +9.74
23/07 | +9.74
(3,876.78 +9.74 (+0.25%))
|
N225 +307.00
23/07 | +307.00
(66,422.60 +307.00 (+0.46%))
|
XDN +0.02
23/07 | +0.02
(61.30 +0.02 (+0.03%))
|
XDA -0.04
23/07 | -0.04
(69.96 -0.04 (-0.05%))