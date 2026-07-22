Ngân hàng - Bảo hiểm

ACB lãi hơn 10.700 tỷ đồng trong nửa đầu năm nhờ NIM cải thiện, tín dụng tăng vượt bình quân ngành

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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21:02 | 22/07/2026
(TBTCO) - ACB lãi trước thuế 10.735 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành 107% kế hoạch bán niên. NIM cải thiện lên 3,02%, dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 746 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm, vượt mức tăng trưởng tín dụng bình quân của toàn ngành.
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Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - mã CK: ACB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026.

Báo cáo tài chính do ACB công bố cho thấy, quý II/2026, ACB ghi nhận 5.366,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ACB đạt 10.735 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 0,4% so với cùng kỳ và đạt 107% kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ thu nhập lãi thuần tăng 13,3%, đạt 14.773,9 tỷ đồng. Đáng chú ý, biên lãi ròng (NIM) trong riêng quý II/2026 cải thiện tích cực lên mức 3,02% - tăng gần 0,2 điểm phần trăm so với quý I/2016, một phần nhờ vào sự phục hồi của mảng bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng với các sản phẩm mới có biên lãi ròng cao.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Với các nguồn thu ngoài lãi, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 24,8%, lên 1.818,3 tỷ đồng, trong khi lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng mạnh gần 4 lần so với cùng kỳ, đạt 226,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, một số nguồn thu ngoài lãi khác kém khả quan hơn. Hoạt động kinh doanh ngoại hối, chứng khoán đầu tư, thu nhập từ hoạt động khác giảm, không còn ghi nhận các khoản thu nhập bất thường.

Tính chung tổng thu nhập hoạt động của ACB tăng 4,9%, đạt 18.047,6 tỷ đồng trong nửa đầu năm, qua đó đưa lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng tăng 6%, lên 12.481,3 tỷ đồng.

ACB đồng thời tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 60% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động được kiểm soát hiệu quả, giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) trong riêng quý II/2026 giảm xuống dưới 30%, đây là mức tốt với các ngân hàng bán lẻ.

Về quy mô hoạt động, kết thúc quý II/2026, cho vay khách hàng của ACB đạt gần 746 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng toàn ngành. Đáng chú ý, mảng cho vay bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ hồi phục tích cực trong quý II/2026 khi lần lượt tăng 3,8% và 5% so với cuối quý I/2026, cao nhất trong 4 quý vừa qua.

Chia sẻ gần đây, ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB cho biết, bối cảnh kinh tế đang cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực và khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng.

ACB kiên định với chiến lược phát triển dựa trên chất lượng hơn là tốc độ, tập trung đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng hộ kinh doanh thông qua các giải pháp tài chính toàn diện, thay vì chỉ cung cấp tín dụng.

Bên cạnh tăng trưởng tín dụng, ACB cũng duy trì đà tăng tích cực ở huy động vốn, tạo nền tảng cho hoạt động cấp tín dụng. Đến cuối quý II/2026, tổng huy động đạt gần 776 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Đáng chú ý, chứng chỉ tiền gửi trở thành động lực tăng trưởng chính khi đạt hơn 30,5 nghìn tỷ đồng, gấp 15 lần đầu năm. Trong khi đó, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tiếp tục duy trì ở mức 22%, góp phần tối ưu chi phí vốn.

Dù môi trường thanh khoản và mặt bằng lãi suất trong nửa đầu năm tạo nhiều thách thức cho ngành ngân hàng, ACB vẫn duy trì nền tảng tài chính an toàn nhờ chiến lược quản trị rủi ro thận trọng. Đến cuối quý II/2026, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 105%.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 29,1%, thấp hơn đáng kể mức trần 40% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) ở mức 81,4%, thấp hơn ngưỡng 85%.

Ngoài ra, trong quý II/2026, ACB đã hoàn tất chi trả gần 3.600 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 13%, qua đó, nâng vốn điều lệ lên hơn 58.000 tỷ đồng. Sau khi chia cổ tức, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất đạt 11,8%, tiếp tục cao hơn yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, tạo nền tảng tài chính và dư địa tăng trưởng tín dụng cho giai đoạn tiếp theo./.

Ánh Tuyết
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acb ngân hàng ngân hàng acb tín dụng lãi suất ngân hàng bán lẻ kết quả kinh doanh ACB

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