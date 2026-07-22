Khối ngoại "xả hàng" trong phiên VN-Index mất mốc 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua một phiên giao dịch tiêu cực khi áp lực bán gia tăng mạnh trên diện rộng. VN-Index tăng nhẹ đầu phiên lên quanh 1.737 điểm, nhưng suy yếu nhanh chóng. Áp lực bán sau đó mở rộng ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là nhóm vốn hóa lớn và cổ phiếu “họ Vin”, khiến chỉ số liên tục nới rộng đà giảm.

Đến cuối phiên, VN-Index giảm 63,03 điểm (-3,58%) xuống 1.668,53 điểm, đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm và lùi sát vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.600 điểm. VN30 giảm 54,42 điểm (-2,89%) xuống 1.826,90 điểm, vẫn giữ trên mốc hỗ trợ 1.800 điểm.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản tăng mạnh. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 23.400 tỷ đồng, trong khi khối lượng khớp lệnh tăng 47,9% so với phiên trước, phản ánh áp lực bán quyết liệt khi nhiều nhà đầu tư chấp nhận hạ giá để thoát hàng.

Trong bối cảnh thanh khoản tăng vọt, khối ngoại cũng quay lại bán ròng mạnh. Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 1.937 tỷ đồng, trong đó giải ngân 3.044 tỷ đồng và bán ra 4.980 tỷ đồng. Trên 3 sàn, giá trị bán ròng đạt 1.992 tỷ đồng.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 22/7. Nguồn: Dstock

Không chỉ quy mô bán ròng tăng mạnh, áp lực rút vốn còn lan rộng trên nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. SSI dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 291,6 tỷ đồng, tiếp theo là VIC (207,8 tỷ đồng), VCB (201,7 tỷ đồng) và ACB (191,5 tỷ đồng). Bên cạnh đó, hàng loạt mã khác cũng bị bán ròng trên 100 tỷ đồng như STB (173,7 tỷ đồng), VPB (158,1 tỷ đồng), TPB (145,6 tỷ đồng), EIB (134,5 tỷ đồng), PNJ (126,4 tỷ đồng) và VIB (113,4 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, lực mua của khối ngoại khá khiêm tốn và tập trung vào một số cổ phiếu riêng lẻ. VNM được mua ròng mạnh nhất với 166,5 tỷ đồng, theo sau là HPG (51,7 tỷ đồng). Các mã GEE, PVT, MBB, SHS, CII, TCX và HCM ghi nhận giá trị mua ròng nhưng cũng rất khiêm tốn, chỉ khoảng 15 - 27 tỷ đồng.

Đồng thuận với xu hướng thận trọng của thị trường, các nhà đầu tư vừa gia tăng mạnh quy mô bán ròng, vừa mở rộng áp lực xả sang nhiều nhóm cổ phiếu thay vì tập trung vào một vài mã riêng lẻ như các phiên trước.

Trong bối cảnh thanh khoản tăng mạnh cùng sắc đỏ bao trùm toàn thị trường, hoạt động bán ròng của khối ngoại càng tạo thêm áp lực lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và cũng là một yếu tố kéo VN-Index xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng./.