Chứng khoán

Hóa chất Đức Giang báo lãi giảm hơn 50% giữa áp lực giá vốn phốt pho vàng tăng cao

Thu Hương

Thu Hương

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16:45 | 22/07/2026
(TBTCO) - Hóa chất Đức Giang ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II/2026 giảm hơn 50% so với cùng kỳ, trong khi kết quả 6 tháng đầu năm cũng giảm gần một nửa. Doanh nghiệp cho biết, doanh thu suy giảm cùng việc giá vốn mặt hàng phốt pho vàng tăng đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.
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Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã CK: DGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý II giảm hơn 50%, trong khi lũy kế 6 tháng đầu năm cũng giảm gần một nửa, do doanh thu và đặc biệt là biên lợi nhuận gộp suy giảm đáng kể.

Trong quý II/2026, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.415,4 tỷ đồng, giảm 16,5% so với mức 2.894,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Giá vốn hàng bán giảm nhẹ 2,4%, xuống còn 1.959,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, tốc độ giảm của giá vốn thấp hơn nhiều so với doanh thu khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 455,8 tỷ đồng, giảm 53,5% so với cùng kỳ.

Theo đó, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm mạnh từ khoảng 33,9% trong quý II/2025 xuống còn khoảng 18,9% trong quý II năm nay. Ở chiều tích cực, doanh thu hoạt động tài chính đạt 194,3 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm mạnh 63,5%, còn 16,3 tỷ đồng, nhờ chi phí lãi vay giảm từ 9,9 tỷ đồng xuống còn gần 8 tỷ đồng.

Hóa chất Đức Giang báo lãi giảm hơn 50% giữa áp lực giá vốn phốt pho vàng tăng cao
Kết quả kinh doanh hợp nhất quý II của Hóa chất Đức Giang. Nguồn: BCTC Hóa chất Đức Giang.

Trong kỳ, doanh nghiệp tiếp tục tiết giảm chi phí bán hàng khi khoản mục này giảm 17,7%, xuống còn 71,2 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27,1%, lên 54,4 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Hóa chất Đức Giang đạt 508,2 tỷ đồng, giảm 48,8% so với mức 992,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Hoạt động khác ghi nhận thu nhập khác đạt 6 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, trong khi chi phí khác giảm còn 7,5 tỷ đồng. Do đó, doanh nghiệp lỗ khác khoảng 1,5 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 6,2 tỷ đồng của quý II/2025.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý II/2026 của Hóa chất Đức Giang đạt 506,8 tỷ đồng, giảm 48,6% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế đạt 440,8 tỷ đồng, giảm 50,5% so với mức 890,9 tỷ đồng của quý II năm ngoái.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 388,6 tỷ đồng, giảm 53,9%; lợi ích cổ đông không kiểm soát đạt 52,2 tỷ đồng, tăng 7,4%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) giảm từ 2.085 đồng xuống còn 962 đồng/cổ phiếu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.540 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm 4%, xuống còn 3.595,5 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 944,5 tỷ đồng, giảm 51,8% so với mức 1.961 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 366,4 tỷ đồng, tăng 4,6%. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 50,6%, xuống còn 29,2 tỷ đồng; trong đó chi phí lãi vay giảm 12,7%, còn 14,6 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng cũng được tiết giảm 15,4%, còn 166,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25,3%, lên 105,7 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm đạt 1.009,6 tỷ đồng, giảm 48,8% so với cùng kỳ. Sau khi ghi nhận khoản lỗ khác 5,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.004,3 tỷ đồng, giảm 48,9% so với mức 1.964,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Hóa chất Đức Giang đạt 870,8 tỷ đồng, giảm 49,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 797,4 tỷ đồng, giảm 51,7%, còn lợi ích cổ đông không kiểm soát đạt 73,4 tỷ đồng, giảm 3,4%. EPS 6 tháng giảm từ 4.088 đồng xuống còn 1.974 đồng/cổ phiếu.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang đạt 19.271,2 tỷ đồng, giảm 1,4% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có sự dịch chuyển khi tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 1.040,5 tỷ đồng xuống còn 37,3 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 96%.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 9,8%, còn 10.884,2 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 51,6%, lên 1.850,6 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 46,3%, đạt 2.459,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 64,1%, lên 1.320,9 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp đang gia tăng đầu tư vào các dự án.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả giảm 27,3% so với đầu năm, còn 3.029,8 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 21%, lên 1.869,7 tỷ đồng, trong khi khoản phải trả ngắn hạn khác giảm mạnh từ 1.273,8 tỷ đồng xuống còn 23,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tăng 5,7%, đạt 16.241,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 8.490,3 tỷ đồng đầu năm lên 9.287,5 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026, tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp.

Lý giải về sự sụt giảm lợi nhuận trong quý II/2026, đại diện Hóa chất Đức Giang cho biết, kết quả kinh doanh chịu tác động từ việc doanh thu giảm trong khi chi phí nguyên liệu đầu vào vẫn ở mức cao. Đồng thời, Khai trường 25 phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, khiến doanh nghiệp phải sử dụng hoàn toàn quặng nhập khẩu và quặng mua ngoài. Điều này làm giá vốn của mặt hàng phốt pho vàng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, qua đó ảnh hưởng đến lợi nhuận trong kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 22/7, cổ phiếu DGC dừng ở mức 40.500 đồng/cổ phiếu. Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chuyển cổ phiếu DGC từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 26/5/2026 do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 45 ngày so với thời hạn quy định./.

Thu Hương
Từ khóa:
hóa chất đức giang dgc kết quả kinh doanh quý ii lợi nhuận doanh thu hóa chất

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