Chứng khoán

Đề xuất nâng vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm lên 25 tỷ đồng

Thu Hương

Thu Hương

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17:58 | 21/07/2026
Tại dự thảo Nghị định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, Bộ Tài chính đề xuất nâng vốn điều lệ thực góp tối thiểu của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm từ 15 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường.
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Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 88/2014/NĐ-CP về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm quy định, doanh nghiệp xin cấp phép hoạt động xếp hạng tín nhiệm phải có vốn điều lệ thực góp tối thiểu 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hơn 11 năm triển khai, bối cảnh kinh tế và yêu cầu phát triển của thị trường đã có nhiều thay đổi.

Đến năm 2025, quy mô GDP của Việt Nam đã tăng gấp 2,1 lần so với năm 2014. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng dịch vụ xếp hạng tín nhiệm ngày càng gia tăng, các tổ chức được xếp hạng hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề với mức độ phức tạp cao hơn. Thực tiễn triển khai Nghị định số 88/2014/NĐ-CP cũng cho thấy, doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm cần tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, hệ thống dữ liệu và công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đề xuất nâng mức vốn điều lệ thực góp tối thiểu lên 25 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư cho hạ tầng, dữ liệu và hệ thống công nghệ thông tin, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động xếp hạng tín nhiệm.

Theo Bộ Tài chính, hiện có 5 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động xếp hạng tín nhiệm với vốn điều lệ từ 26,875 tỷ đồng đến 194,64 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đang hoạt động đều đáp ứng mức vốn điều lệ theo phương án đề xuất và việc điều chỉnh quy định này sẽ không làm gián đoạn hoạt động cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm trên thị trường.

Dự thảo quy định, doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm phải có vốn điều lệ tối thiểu 25 tỷ đồng đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và phải luôn duy trì mức vốn điều lệ thực góp không thấp hơn mức tối thiểu này trong suốt quá trình hoạt động. Mức vốn điều lệ tối thiểu trên không bao gồm phần vốn điều lệ tối thiểu của các lĩnh vực kinh doanh khác mà doanh nghiệp được phép thực hiện theo quy định của pháp luật.

Về phạm vi hoạt động, dự thảo quy định, doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm được cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm theo quy định của Nghị định; đồng thời được cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động xếp hạng tín nhiệm như dịch vụ thông tin về xếp hạng tín nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức liên quan đến hoạt động xếp hạng tín nhiệm và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu, khi cung cấp các dịch vụ liên quan, doanh nghiệp phải bảo đảm không phát sinh các trường hợp xung đột lợi ích theo quy định. Đồng thời, doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm không được hoạt động trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán; các hoạt động chứng khoán gồm môi giới, tư vấn, bảo lãnh phát hành, đại lý phân phối chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và đầu tư chứng khoán cũng như lĩnh vực ngân hàng.

Theo dự thảo, doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm có quyền cung cấp các dịch vụ thuộc phạm vi hoạt động được phép, được thu phí dịch vụ theo hợp đồng và yêu cầu tổ chức được xếp hạng tín nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ hoạt động đánh giá.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có trách nhiệm chỉ được cung cấp dịch vụ sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và thực hiện công bố thông tin theo quy định; tổ chức hoạt động theo đúng các nguyên tắc của dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; duy trì đầy đủ các điều kiện kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động và tuân thủ các quy định của Nghị định cũng như pháp luật có liên quan.

Dự thảo cũng quy định, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và chính thức cung cấp dịch vụ, tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp phải cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Đồng thời, doanh nghiệp phải bảo đảm việc chi trả lương, thù lao và tiền thưởng cho chuyên viên phân tích và thành viên Hội đồng xếp hạng tín nhiệm không phụ thuộc vào mức phí dịch vụ hoặc kết quả xếp hạng tín nhiệm của hợp đồng mà họ tham gia thực hiện; đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng xếp hạng tín nhiệm đã ký kết.

Đối với điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, dự thảo quy định, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ thực góp tối thiểu 25 tỷ đồng; cổ đông hoặc thành viên góp vốn đáp ứng các điều kiện theo quy định; có tổng giám đốc hoặc giám đốc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; có tối thiểu 5 người lao động đủ tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên Hội đồng xếp hạng tín nhiệm; có tối thiểu 5 chuyên viên phân tích đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định; có đầy đủ các quy trình nghiệp vụ theo quy định của Nghị định và có phương án kinh doanh, trong đó nêu rõ dự kiến các nguồn dữ liệu sẽ sử dụng trong hoạt động xếp hạng tín nhiệm./.

Thu Hương
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