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Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV:

Trung ương thảo luận về Đề án sửa đổi quy định thi hành Điều lệ Đảng

18:58 | 21/07/2026
(TBTCO) - Ngày 21/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai, thảo luận về Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng cùng nhiều nội dung quan trọng.
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Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bước sang ngày làm việc thứ hai. Buổi sáng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành Hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về 4 nội dung.

Một là, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII).

Hai là, Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Ba là, Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Bốn là, Đề án sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan.

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận về Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Đề án tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

Ngày mai (22/7/2026), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình./.

Theo chinhphu.vn
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