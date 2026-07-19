Thị trường

Ngày 19/7: Giá cà phê đồng loạt bật tăng mạnh, hồ tiêu quay đầu giảm

06:35 | 19/07/2026
Giá cà phê thế giới hôm nay (19/7) đồng loạt phục hồi mạnh trên cả hai sàn giao dịch khi Robusta và Arabica đều tăng mạnh sau phiên điều chỉnh trước đó. Trong khi đó, giá tiêu giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm, đưa giá thu mua về 137.000 - 140.000 đồng/kg.
aa
Ngày 19/7: Giá cà phê đồng loạt bật tăng mạnh, hồ tiêu quay đầu giảm
Thị trường cà phê thế giới hôm nay diễn biến tích cực. Ảnh minh họa

Giá cà phê thế giới đồng loạt bật tăng

Kết thúc phiên giao dịch mới nhất, thị trường cà phê thế giới ghi nhận diễn biến tích cực khi cả Robusta và Arabica đều tăng mạnh sau phiên điều chỉnh trước đó.

Trên sàn London, cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 2,11%, tương đương 80 USD/tấn, lên 3.877 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng tăng 82 USD/tấn (2,19%), đạt 3.829 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng 2,46%, tương ứng 7,7 US cent/pound, lên 320,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 6,55 US cent/pound (2,2%), lên 303,8 US cent/pound.

Trong nước, giá cà phê bình quân tại thị trường trong nước hôm nay ở mức 96.200 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 96.200 đồng/kg. Gia Lai cũng có cùng mức giá 96.200 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê ở mức 95.700 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục có mức giá cao nhất, đạt 96.300 đồng/kg. Dù đã rời vùng áp sát 100.000 đồng/kg, mặt bằng giá cà phê trong nước vẫn duy trì ở vùng cao so với giai đoạn đầu tháng 7.

Giá tiêu giảm sau chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp

giatieu_1784364570.jpg
Giá tiêu trong nước hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 19/7 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước đã đảo chiều giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp. Giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm đồng loạt hạ từ 500 - 1.000 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về 140.000 đồng/kg, song vẫn là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cũng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 137.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg, còn 137.000 đồng/kg, còn Gia Lai giảm nhẹ 500 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 137.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại nhiều quốc gia sản xuất lớn ghi nhận xu hướng giảm trong phiên giao dịch gần nhất.

Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm mạnh 4,32%, tương đương 306 USD/tấn, xuống còn 6.773 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 cũng giảm 100 USD/tấn (1,69%), còn 5.800 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen giảm 50 USD/tấn (0,53%), xuống 9.300 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam vẫn được giữ nguyên ở mức 5.850 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 5.950 USD/tấn đối với loại 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 138 USD/tấn (1,5%), lên 9.336 USD/tấn. Ngược lại, tiêu trắng Malaysia giảm 50 USD/tấn xuống còn 12.200 USD/tấn, còn tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định ở 8.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 18/7: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu tiếp tục tăng

Ngày 18/7: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu tiếp tục tăng

Ngày 17/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu tiếp tục nhích lên

Ngày 17/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu tiếp tục nhích lên

Ngày 16/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt bật tăng trở lại

Ngày 16/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt bật tăng trở lại

Dành cho bạn

Ngày 19/7: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm

Ngày 19/7: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm

Cân bằng đổi mới và quản trị để phát triển thị trường tài sản mã hóa

Cân bằng đổi mới và quản trị để phát triển thị trường tài sản mã hóa

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng

Cắt giảm hàng loạt thủ tục phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu từ ngày 15/9

Cắt giảm hàng loạt thủ tục phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu từ ngày 15/9

Quảng Ninh: Tiết kiệm hơn 1.900 tỷ đồng, tái tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Quảng Ninh: Tiết kiệm hơn 1.900 tỷ đồng, tái tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Xử phạt hai doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Xử phạt hai doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Đọc thêm

Ngày 18/7: Giá cao su thế giới biến động không đồng nhất

Ngày 18/7: Giá cao su thế giới biến động không đồng nhất

Giá cao su thế giới hôm nay (18/7) biến động không đồng nhất khi tăng tại Thái Lan, trong khi giá tại Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore đồng loạt đi xuống. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua.
Ngày 18/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh, gạo ổn định

Ngày 18/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh, gạo ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (18/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục diễn biến tích cực khi nhiều loại lúa tươi tăng mạnh từ 100 - 500 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá so với hôm qua.
Ngày 18/7: Giá heo hơi lặng sóng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 18/7: Giá heo hơi lặng sóng ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (18/7) tiếp tục ổn định trên cả 3 miền, không có địa phương nào điều chỉnh so với hôm trước. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 62.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.
Hà Nội tháo gỡ điểm nghẽn để tăng tốc triển khai 144 dự án nhà ở xã hội

Hà Nội tháo gỡ điểm nghẽn để tăng tốc triển khai 144 dự án nhà ở xã hội

(TBTCO) - Mặc dù đã có 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang được chấp thuận chủ trương đầu tư, song tiến độ triển khai trên địa bàn Hà Nội vẫn đang đối mặt với nhiều nút thắt về quy hoạch, giải phóng mặt bằng và thủ tục đất đai. Thành phố đang đồng loạt đưa ra các giải pháp rút ngắn quy trình, phân cấp mạnh và tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại ngay trong năm 2026.
Ngày 17/7: Giá bạc tiếp tục đi xuống

Ngày 17/7: Giá bạc tiếp tục đi xuống

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (17/7) tiếp tục đi xuống khi đồng USD biến động mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao và áp lực chốt lời gia tăng.
Ngày 17/7: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 67.000 đồng/kg

Ngày 17/7: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 67.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (17/7) duy trì ổn định trên cả 3 miền, không địa phương nào điều chỉnh so với hôm trước. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 62.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.
Ngày 17/7: Giá cao su thế giới nối dài đà tăng

Ngày 17/7: Giá cao su thế giới nối dài đà tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (17/7) tiếp tục tăng trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp nhờ giá dầu thô đi lên và lực mua tích cực. Trong khi đó, thị trường trong nước vẫn duy trì ổn định khi các doanh nghiệp chưa điều chỉnh giá thu mua.
Ngày 17/7: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa ổn định

Ngày 17/7: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa ổn định

Giá gạo nguyên liệu hôm nay (17/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ, trong khi các mặt hàng khác ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá so với hôm qua.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 19/7: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục biến động

Ngày 19/7: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục biến động

Giá vàng hôm nay ngày 19/7: Vàng thế giới giữ trên mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/7: Vàng thế giới giữ trên mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước đảo chiều tăng

Ngày 19/7: Giá cà phê đồng loạt bật tăng mạnh, hồ tiêu quay đầu giảm

Ngày 19/7: Giá cà phê đồng loạt bật tăng mạnh, hồ tiêu quay đầu giảm

Ngày 19/7: Giá lúa tươi biến động trái chiều, gạo đi ngang

Ngày 19/7: Giá lúa tươi biến động trái chiều, gạo đi ngang

Ngày 19/7: Giá heo hơi tiếp tục đi ngang trên cả nước

Ngày 19/7: Giá heo hơi tiếp tục đi ngang trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 18/7: Vàng thế giới giữ trên mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 18/7: Vàng thế giới giữ trên mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Ngày 18/7: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu tiếp tục tăng

Ngày 18/7: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (17/7): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, DXY được nâng đỡ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (17/7): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, DXY được nâng đỡ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tổ hợp ga đường sắt Ngọc Hồi - Cú hích tái cấu trúc không gian phía Nam Hà Nội

Tổ hợp ga đường sắt Ngọc Hồi - Cú hích tái cấu trúc không gian phía Nam Hà Nội

Tỷ giá USD hôm nay (16/7): Tỷ giá trung tâm lên 25.243 đồng, USD suy yếu khi Fed "chờ và quan sát"

Tỷ giá USD hôm nay (16/7): Tỷ giá trung tâm lên 25.243 đồng, USD suy yếu khi Fed "chờ và quan sát"