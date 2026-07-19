Ngày 19/7: Giá cà phê đồng loạt bật tăng mạnh, hồ tiêu quay đầu giảm

Thị trường cà phê thế giới hôm nay diễn biến tích cực. Ảnh minh họa

Giá cà phê thế giới đồng loạt bật tăng

Kết thúc phiên giao dịch mới nhất, thị trường cà phê thế giới ghi nhận diễn biến tích cực khi cả Robusta và Arabica đều tăng mạnh sau phiên điều chỉnh trước đó.

Trên sàn London, cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 2,11%, tương đương 80 USD/tấn, lên 3.877 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng tăng 82 USD/tấn (2,19%), đạt 3.829 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng 2,46%, tương ứng 7,7 US cent/pound, lên 320,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 6,55 US cent/pound (2,2%), lên 303,8 US cent/pound.

Trong nước, giá cà phê bình quân tại thị trường trong nước hôm nay ở mức 96.200 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 96.200 đồng/kg. Gia Lai cũng có cùng mức giá 96.200 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê ở mức 95.700 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục có mức giá cao nhất, đạt 96.300 đồng/kg. Dù đã rời vùng áp sát 100.000 đồng/kg, mặt bằng giá cà phê trong nước vẫn duy trì ở vùng cao so với giai đoạn đầu tháng 7.

Giá tiêu giảm sau chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp

Giá tiêu trong nước hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 19/7 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước đã đảo chiều giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp. Giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm đồng loạt hạ từ 500 - 1.000 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về 140.000 đồng/kg, song vẫn là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cũng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 137.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg, còn 137.000 đồng/kg, còn Gia Lai giảm nhẹ 500 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 137.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại nhiều quốc gia sản xuất lớn ghi nhận xu hướng giảm trong phiên giao dịch gần nhất.

Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm mạnh 4,32%, tương đương 306 USD/tấn, xuống còn 6.773 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 cũng giảm 100 USD/tấn (1,69%), còn 5.800 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen giảm 50 USD/tấn (0,53%), xuống 9.300 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam vẫn được giữ nguyên ở mức 5.850 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 5.950 USD/tấn đối với loại 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 138 USD/tấn (1,5%), lên 9.336 USD/tấn. Ngược lại, tiêu trắng Malaysia giảm 50 USD/tấn xuống còn 12.200 USD/tấn, còn tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định ở 8.200 USD/tấn./.