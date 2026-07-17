Ngày 17/7: Giá cao su thế giới nối dài đà tăng

Giá cao su thế giới hôm nay tiếp tục tăng trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản tăng 4,5 Yên (1,06%) lên 431 Yên/kg. Hợp đồng cao su giao tháng 12 tăng 4,2 Yên, tương đương 0,98%, lên 431,8 Yên (2,66 USD)/kg - mức cao nhất kể từ ngày 25/6.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 tăng 0,80 Baht lên 92,30 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 tăng 160 Nhân dân tệ (0,94%) lên 17.125 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 240 Nhân dân tệ, tương đương 1,42%, lên 17.190 Nhân dân tệ (2.539,97 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9 giao dịch sôi động nhất tăng vọt 610 Nhân dân tệ, tương đương 4,6%, lên 13.880 Nhân dân tệ/tấn, ghi nhận phiên tăng thứ 9 liên tiếp và là mức cao nhất kể từ ngày 8/6.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn gần giao tháng 8 giao dịch lần cuối ở mức 219 US cent/kg, tăng 0,7%.

Diễn biến tăng đồng loạt trên các sàn OSE, SHFE và SGX và thị trường Thái Lan cho thấy tâm lý thị trường cao su thế giới đang tích cực hơn sau giai đoạn dao động hẹp, với kỳ vọng nhu cầu từ ngành sản xuất lốp xe và công nghiệp tại châu Á dần cải thiện. Dù vậy, mức tăng hiện vẫn khá thận trọng.

Giá cao su trong nước

Thị trường cao su trong nước hôm nay tiếp tục duy trì ổn định khi các doanh nghiệp lớn giữ nguyên giá thu mua mủ so với phiên trước, bất chấp diễn biến tích cực của thị trường thế giới.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước vẫn duy trì trạng thái ổn định khi nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ chưa có nhiều biến động. Trong ngắn hạn, xu hướng của thị trường nhiều khả năng vẫn chịu tác động chủ yếu từ diễn biến giá dầu thế giới và tình hình cung - cầu tại các quốc gia sản xuất cao su lớn./.