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Ngày 15/7: Giá cao su thế giới ghi nhận chiều hướng tích cực

06:18 | 15/07/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (15/7) ghi nhận chiều hướng tích cực khi đồng loạt tăng khá mạnh trên các sàn giao dịch chủ chốt ở châu Á do giá dầu leo thang, nhu cầu mạnh cùng đà tăng trưởng ổn định của xuất khẩu lốp xe Trung Quốc đã nâng đỡ thị trường.
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Ngày 15/7: Giá cao su thế giới ghi nhận chiều hướng tích cực
Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng khá mạnh trên các sàn giao dịch chủ chốt ở châu Á.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản tăng 3 Yên (0,72%) lên 418,5 Yên/kg. Kỳ hạn giao tháng 12 nhích 1,2 Yên, tương đương 0,29%, lên 421 Yên (2,60 USD)/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 vẫn ghi nhận ở mức 91,3 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 tăng 125 Nhân dân tệ (0,74%) lên 16.920 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 105 Nhân dân tệ, tương đương 0,62%, lên 16.910 Nhân dân tệ (2.493,07 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9 giao dịch sôi động nhất tăng vọt 490 Nhân dân tệ, tương đương 3,92%, lên 12.990 Nhân dân tệ/tấn.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 8 giao dịch lần cuối ở mức 215,5 US cent/kg, tăng 0,4%.

Giá dầu tăng hơn 4% trong bối cảnh hoạt động vận chuyển năng lượng qua Eo biển Hormuz vẫn bị đe dọa, sau khi Mỹ và Iran thông báo nối lại các cuộc tấn công quân sự. Cao su tự nhiên thường biến động theo giá dầu do cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp - loại được sản xuất từ dầu thô.

Theo báo cáo mới công bố của Japan Exchange Group, nhu cầu vật chất mạnh và hoạt động mua bù bán khống đã nâng đỡ giá trong tuần trước, giai đoạn thị trường phần lớn giao dịch đi ngang trong biên độ hẹp.

Nhu cầu từ các nhà sản xuất lốp xe Trung Quốc cũng duy trì ở mức cao, với kim ngạch xuất khẩu của ngành tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 8,51 triệu tấn trong tháng 6 tương đương trị giá 20,54 tỷ USD đã tạo lực đỡ cho nhu cầu cao su.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, các doanh nghiệp giữ nguyên giá thu mua mủ cao su so với hôm qua.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Trong bối cảnh giá cao su thế giới ghi nhận chiều hướng tích cực khi đồng loạt tăng khá mạnh trên các sàn giao dịch chủ chốt ở châu Á, thì thị trường trong nước duy trì trạng thái ổn định. Diễn biến giá trong thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nhu cầu của ngành sản xuất lốp xe, nguồn cung tại các nước sản xuất lớn cũng như biến động của thị trường năng lượng toàn cầu./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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