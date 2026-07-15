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Ngày 15/7: Giá heo hơi tại miền Nam tiếp đà khởi sắc

06:27 | 15/07/2026
Giá heo hơi hôm nay (15/7) tiếp tục ổn định tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam xuất hiện đợt tăng giá cục bộ tại một số địa phương. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 62.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.
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Ngày 15/7: Giá heo hơi tại miền Nam tiếp đà khởi sắc
Giá heo hơi hôm nay dao động từ 62.000 - 67.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận điều chỉnh mới tại các địa phương được khảo sát.

Hiện giá heo tại Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu và Điện Biên cùng giữ mức 66.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định. Tại Thanh Hóa và Nghệ An giữ mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Thương lái tại Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng cùng giao dịch heo hơi ở mức 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Huế và Quảng Ngãi tiếp tục giữ mức 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng duy trì mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại Đồng Tháp và Cà Mau, trong khi các địa phương còn lại giữ ổn định.

Cụ thể, giá heo ở Đồng Tháp và Cà Mau cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 62.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 64.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh duy trì mức 63.000 đồng/kg.

Thương lái tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ thu mua heo hơi với giá 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 64.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay diễn biến tích cực tại miền Nam khi Đồng Tháp và Cà Mau cùng tăng 1.000 đồng/kg, trong khi miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục duy trì ổn định.

Hiện mức giá cao nhất cả nước là 67.000 đồng/kg tại Hà Nội và Hưng Yên, còn mức thấp nhất 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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