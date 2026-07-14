Thị trường

Ngày 14/7: Giá bạc nối dài đà giảm

09:37 | 14/07/2026
Giá bạc hôm nay (14/7) tiếp tục giảm do đồng USD duy trì sức mạnh và kỳ vọng lãi suất cao tiếp tục gây áp lực lên thị trường kim loại quý.
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Ngày 14/7: Giá bạc nối dài đà giảm
Giá bạc hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 9h25 ngày 14/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.180.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.247.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.220.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.289.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.1800.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.247.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.180.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.565.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 58.133.188 đồng/lượng (mua vào) và 59.919.850 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h25 ngày 14/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 14/7: Giá bạc nối dài đà giảm

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h20 ngày 14/7, giá bạc giao ngay ở mức 57,6210 USD/ounce, giảm 0,07% so với hôm qua.

Đây là phiên giảm khá đáng chú ý sau chuỗi giao dịch giằng co quanh vùng 60 USD/ounce. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những thông tin kinh tế mới từ Mỹ cũng như triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dù giá bạc điều chỉnh giảm, nhiều chuyên gia nhận định thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và chưa xuất hiện tín hiệu cho thấy xu hướng tăng trung hạn đã kết thúc.

Ngày 14/7: Giá bạc nối dài đà giảm

Đánh giá về triển vọng của bạc, chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis cho rằng, mặt bằng lãi suất cao vẫn là rào cản lớn đối với đà phục hồi của kim loại này. Khi các tài sản sinh lợi như trái phiếu vẫn mang lại mức lợi suất hấp dẫn, sức hút của những tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc sẽ phần nào bị suy giảm.

Theo ông Lewis, trong tuần vừa qua giá bạc đã có thời điểm rơi xuống dưới ngưỡng 60 USD/ounce, song lực mua vẫn xuất hiện quanh vùng giá này và giúp thị trường tránh được đà giảm sâu hơn. Dẫu vậy, đồng USD duy trì ở mức cao cùng chính sách lãi suất hiện nay của Mỹ vẫn tiếp tục tạo sức ép lên diễn biến giá bạc.

Về mặt kỹ thuật, chuyên gia này cho rằng mốc 57 USD/ounce là vùng hỗ trợ quan trọng cần theo dõi. Nếu ngưỡng này bị xuyên thủng, giá bạc có thể lùi về khu vực 50 USD/ounce. Ngược lại, trong trường hợp vượt thành công mức kháng cự 64,2 USD/ounce, kim loại quý này có khả năng lấy lại động lực tăng và hướng tới vùng giá 70 USD/ounce./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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