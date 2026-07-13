Xã hội

Hà Nội thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” từ năm 2026

22:04 | 13/07/2026
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, với mục tiêu xây dựng mô hình quản trị cơ sở hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân, lấy chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo trung tâm.
aa

Theo Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 12/7/2026 do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký ban hành, Đề án được xây dựng nhằm cụ thể hóa các giá trị và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội Việt Nam ở cấp cơ sở, đồng thời kiểm nghiệm các cơ chế, chính sách và mô hình quản trị mới để từng bước nhân rộng trên toàn thành phố.

Trong giai đoạn đầu, Hà Nội sẽ lựa chọn 2 xã Phúc Thịnh và Thư Lâm để triển khai thí điểm toàn diện. Cùng với đó, 124 xã, phường còn lại sẽ áp dụng các tiêu chí phù hợp ngay từ năm 2026.

Giai đoạn 2027 - 2030, Hà Nội tổ chức triển khai đồng bộ tại các địa bàn thí điểm, đồng thời kiểm tra, đánh giá và mở rộng áp dụng; đến năm 2030 sẽ sơ kết, hoàn thiện bộ tiêu chí, trước khi tổng kết toàn Đề án vào năm 2035.

Đề án xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; phát triển hạ tầng hiện đại và không gian sống thông minh; phát triển kinh tế xanh, số hóa và tuần hoàn; bảo đảm an sinh xã hội; phát triển văn hóa, con người Hà Nội; xây dựng môi trường sống xanh, an toàn; giữ vững quốc phòng, an ninh; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để triển khai hiệu quả, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với mô hình thí điểm; nghiên cứu các cơ chế đặc thù theo Luật Thủ đô năm 2026 về tái định cư, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang khu dân cư và tổ chức lại không gian phát triển. Thành phố cũng ưu tiên đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số, phát triển chính quyền số với hệ thống dữ liệu thống nhất và dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Hà Nội thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” từ năm 2026
Xã Phúc Thịnh có diện tích khoảng 42,68 km2 và dân số hơn 90.000 người. Ảnh: Hữu Thắng

Bên cạnh đó, Đề án yêu cầu huy động đa dạng nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa, đồng thời đẩy mạnh truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận, giúp người dân hiểu rõ mục tiêu, nội dung và lợi ích của mô hình trong quá trình triển khai.

Tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội quý II/2026, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết cho biết, Hà Nội đang hoàn thiện Đề án xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa và dự kiến phê duyệt trong tháng 7/2026. Nền tảng của Đề án là bộ 54 tiêu chí được xây dựng để các địa phương tham chiếu, định hướng phát triển.

Theo UBND TP. Hà Nội, thu nhập bình quân đầu người tại xã Thư Lâm và Phúc Thịnh năm 2025 đạt khoảng 90 triệu đồng/người. Đặc biệt, quy mô dân số khu vực này được dự báo tăng mạnh, đạt khoảng 690.000 người vào năm 2030, tạo điều kiện thuận lợi để thử nghiệm các mô hình quản trị và phát triển đô thị - nông thôn mới ở quy mô lớn.

Trước đó, tháng 5/2026, tại Hội thảo khoa học “Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới - những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, hệ thống tiêu chí xã, phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội được xây dựng gồm 52 tiêu chí thành phần và 2 tiêu chí tổng hợp là chỉ số hạnh phúc của người dân và mức độ hài lòng chung.

Các tiêu chí bao phủ nhiều lĩnh vực như phát triển kinh tế, việc làm, thu nhập, sinh kế bền vững, quy hoạch - kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, y tế, giáo dục, văn hóa và chất lượng sống.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, hệ thống tiêu chí của xã, phường xã hội chủ nghĩa được xây dựng một cách cụ thể, có thể lượng hóa, đo đếm và đánh giá được.

Được biết, hiện nay, xã Thư Lâm đã đạt và cơ bản đạt 35 tiêu chí, còn 19 tiêu chí đang xây dựng lộ trình để hoàn thành.

Xã Thư Lâm (thuộc Đông Anh cũ) có diện tích tự nhiên 43,84 km2 với khoảng 102.800 dân. Xã còn khoảng 1.276 ha đang được đầu tư phát triển và hơn 600 ha đất chưa có dự án. Phần lớn diện tích được quy hoạch cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện phát triển các không gian sinh thái và công trình công cộng.

Xã Phúc Thịnh (thuộc Đông Anh cũ) có diện tích khoảng 42,68 km2 và dân số hơn 90.000 người. Xã sở hữu vị trí chiến lược khi nằm ở cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, tiếp giáp sông Hồng, gần cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Địa phương là đầu mối kết nối nội đô với các tỉnh phía Bắc thông qua quốc lộ 3, quốc lộ 23, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài./.

Diệu Hoa
Từ khóa:
mô hình “xã mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa hà nội thí điểm

Bài liên quan

Bước tiến dài của dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Bước tiến dài của dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Hà Nội hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa Luật Thủ đô 2026 sớm vào cuộc sống

Hà Nội hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa Luật Thủ đô 2026 sớm vào cuộc sống

Hiệu quả từ các dự án chống ngập, Hà Nội tiếp tục đầu tư giải pháp căn cơ

Hiệu quả từ các dự án chống ngập, Hà Nội tiếp tục đầu tư giải pháp căn cơ

Dành cho bạn

Vietbank sắp chào sàn HOSE, tiếp tục tăng vốn để mở rộng dư địa tăng trưởng

Vietbank sắp chào sàn HOSE, tiếp tục tăng vốn để mở rộng dư địa tăng trưởng

Tổng điều tra kinh tế năm 2026: Cơ sở quan trọng để hoạch định chính sách phát triển

Tổng điều tra kinh tế năm 2026: Cơ sở quan trọng để hoạch định chính sách phát triển

Giải ngân đầu tư công tại Đắk Lắk ước đạt 24,4% kế hoạch sau 7 tháng

Giải ngân đầu tư công tại Đắk Lắk ước đạt 24,4% kế hoạch sau 7 tháng

Bộ Tài chính đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Bộ Tài chính đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Hội thảo Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn: Nhiều vấn đề nóng của thị trường vốn sẽ được "mổ xẻ"

Hội thảo Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn: Nhiều vấn đề nóng của thị trường vốn sẽ được "mổ xẻ"

Không gian rộng, công nghệ đủ đầy, VinFast VF 9 giúp người bận rộn “mang văn phòng theo mình”

Không gian rộng, công nghệ đủ đầy, VinFast VF 9 giúp người bận rộn “mang văn phòng theo mình”

Đọc thêm

Bộ Công thương sẽ đánh giá kỹ đề xuất giá điện theo giờ

Bộ Công thương sẽ đánh giá kỹ đề xuất giá điện theo giờ

(TBTCO) - Nhiều hộ gia đình ghi nhận hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng cao do nhu cầu sử dụng điện trong đợt nắng nóng kéo dài. Theo Bộ Công thương, bên cạnh tác động của biểu giá điện lũy tiến, đề xuất áp dụng giá điện theo khung giờ đối với một số khách hàng sinh hoạt mới đang được nghiên cứu và chỉ xem xét triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động cũng như đáp ứng các điều kiện kỹ thuật.
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới

(TBTCO) - Sáng 13/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Quảng Ninh bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu GRDP năm 2026 trên 13%

Quảng Ninh bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu GRDP năm 2026 trên 13%

(TBTCO) - HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua Nghị quyết về bổ sung các chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 và năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Đây là một trong những nội dung trọng tâm tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển trong bối cảnh tỉnh đang đẩy nhanh đổi mới mô hình tăng trưởng, chuẩn bị các điều kiện xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Thủ tướng yêu cầu quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm

Thủ tướng yêu cầu quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm

(TBTCO) - Tại Công điện số 45/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương tập trung với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD giúp Venezuela khắc phục động đất kép

Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD giúp Venezuela khắc phục động đất kép

(TBTCO) - Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 8/7 thông tin, Việt Nam đã viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD (tương đương khoảng 7,9 tỷ đồng) để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục thảm họa động đất kép hồi cuối tháng 6.
Chuyển mạnh từ cam kết sang hành động để đạt Net Zero

Chuyển mạnh từ cam kết sang hành động để đạt Net Zero

(TBTCO) - Chuyển đổi xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 phải trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Tại Diễn đàn “Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026”, diễn ra sáng 8/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ cam kết sang hành động để hiện thực hóa mục tiêu Net Zero.
Mua vé từ người bán dạo, người đàn ông tại An Giang trúng vé số Vietlott hơn 23,4 tỷ đồng

Mua vé từ người bán dạo, người đàn ông tại An Giang trúng vé số Vietlott hơn 23,4 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 6/7/2026, Chi nhánh Vietlott Miền Nam đã tổ chức lễ trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01528 cho anh T.C.D, người chơi may mắn hiện sinh sống và làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại tỉnh An Giang, với giá trị trúng thưởng 23.459.457.000 đồng. Tại lễ trao giải, anh T.C.D đã trao tặng 400 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.
Hơn 4.500 “giọt hồng” nối dài hành trình sẻ chia của cán bộ, công chức Bộ Tài chính

Hơn 4.500 “giọt hồng” nối dài hành trình sẻ chia của cán bộ, công chức Bộ Tài chính

(TBTCO) - Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 tiếp nhận thêm 365 đơn vị máu, nâng tổng số đơn vị máu do cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ hiến tặng từ năm 2013 đến nay lên hơn 4.500 đơn vị.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hà Nội thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” từ năm 2026

Hà Nội thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” từ năm 2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Gỡ điểm nghẽn mã số vùng trồng, mở rộng cửa xuất khẩu

Gỡ điểm nghẽn mã số vùng trồng, mở rộng cửa xuất khẩu

Biến dữ liệu thành nguồn lực cho phát triển

Biến dữ liệu thành nguồn lực cho phát triển

Chứng khoán ngày 13/7: Áp lực điều chỉnh chưa hạ nhiệt, VN-Index lùi sát mốc 1.800 điểm

Chứng khoán ngày 13/7: Áp lực điều chỉnh chưa hạ nhiệt, VN-Index lùi sát mốc 1.800 điểm

Cục Thuế hỏa tốc yêu cầu làm sạch mã số thuế

Cục Thuế hỏa tốc yêu cầu làm sạch mã số thuế

Khối ngoại chỉ bán ròng nhẹ trong phiên điều chỉnh mạnh, Vinhomes vẫn là điểm đến của tiền ngoại

Khối ngoại chỉ bán ròng nhẹ trong phiên điều chỉnh mạnh, Vinhomes vẫn là điểm đến của tiền ngoại

Chứng khoán phái sinh ngày 13/7: VN30 mất gần 1,6%, hợp đồng tương lai tháng 7 thu hẹp chênh lệch dương

Chứng khoán phái sinh ngày 13/7: VN30 mất gần 1,6%, hợp đồng tương lai tháng 7 thu hẹp chênh lệch dương

Ngày 11/7: Giá cà phê đảo chiều tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 11/7: Giá cà phê đảo chiều tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 11/7: Vàng thế giới giữ trên 4.120 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/7: Vàng thế giới giữ trên 4.120 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Tỷ giá USD hôm nay (13/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY vượt 101 điểm trước giờ công bố CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY vượt 101 điểm trước giờ công bố CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (11/7): Tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng, chờ CPI Mỹ tháng 6 phát tín hiệu cho Fed

Tỷ giá USD hôm nay (11/7): Tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng, chờ CPI Mỹ tháng 6 phát tín hiệu cho Fed

Ngày 12/7: Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 12/7: Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 13/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 12/7: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 12/7: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu đi ngang