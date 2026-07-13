Hà Nội thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” từ năm 2026

Theo Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 12/7/2026 do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký ban hành, Đề án được xây dựng nhằm cụ thể hóa các giá trị và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội Việt Nam ở cấp cơ sở, đồng thời kiểm nghiệm các cơ chế, chính sách và mô hình quản trị mới để từng bước nhân rộng trên toàn thành phố.

Trong giai đoạn đầu, Hà Nội sẽ lựa chọn 2 xã Phúc Thịnh và Thư Lâm để triển khai thí điểm toàn diện. Cùng với đó, 124 xã, phường còn lại sẽ áp dụng các tiêu chí phù hợp ngay từ năm 2026.

Giai đoạn 2027 - 2030, Hà Nội tổ chức triển khai đồng bộ tại các địa bàn thí điểm, đồng thời kiểm tra, đánh giá và mở rộng áp dụng; đến năm 2030 sẽ sơ kết, hoàn thiện bộ tiêu chí, trước khi tổng kết toàn Đề án vào năm 2035.

Đề án xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; phát triển hạ tầng hiện đại và không gian sống thông minh; phát triển kinh tế xanh, số hóa và tuần hoàn; bảo đảm an sinh xã hội; phát triển văn hóa, con người Hà Nội; xây dựng môi trường sống xanh, an toàn; giữ vững quốc phòng, an ninh; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để triển khai hiệu quả, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với mô hình thí điểm; nghiên cứu các cơ chế đặc thù theo Luật Thủ đô năm 2026 về tái định cư, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang khu dân cư và tổ chức lại không gian phát triển. Thành phố cũng ưu tiên đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số, phát triển chính quyền số với hệ thống dữ liệu thống nhất và dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Xã Phúc Thịnh có diện tích khoảng 42,68 km2 và dân số hơn 90.000 người. Ảnh: Hữu Thắng

Bên cạnh đó, Đề án yêu cầu huy động đa dạng nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa, đồng thời đẩy mạnh truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận, giúp người dân hiểu rõ mục tiêu, nội dung và lợi ích của mô hình trong quá trình triển khai.

Tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội quý II/2026, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết cho biết, Hà Nội đang hoàn thiện Đề án xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa và dự kiến phê duyệt trong tháng 7/2026. Nền tảng của Đề án là bộ 54 tiêu chí được xây dựng để các địa phương tham chiếu, định hướng phát triển.

Theo UBND TP. Hà Nội, thu nhập bình quân đầu người tại xã Thư Lâm và Phúc Thịnh năm 2025 đạt khoảng 90 triệu đồng/người. Đặc biệt, quy mô dân số khu vực này được dự báo tăng mạnh, đạt khoảng 690.000 người vào năm 2030, tạo điều kiện thuận lợi để thử nghiệm các mô hình quản trị và phát triển đô thị - nông thôn mới ở quy mô lớn.

Trước đó, tháng 5/2026, tại Hội thảo khoa học “Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới - những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, hệ thống tiêu chí xã, phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội được xây dựng gồm 52 tiêu chí thành phần và 2 tiêu chí tổng hợp là chỉ số hạnh phúc của người dân và mức độ hài lòng chung.

Các tiêu chí bao phủ nhiều lĩnh vực như phát triển kinh tế, việc làm, thu nhập, sinh kế bền vững, quy hoạch - kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, y tế, giáo dục, văn hóa và chất lượng sống.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, hệ thống tiêu chí của xã, phường xã hội chủ nghĩa được xây dựng một cách cụ thể, có thể lượng hóa, đo đếm và đánh giá được.

Được biết, hiện nay, xã Thư Lâm đã đạt và cơ bản đạt 35 tiêu chí, còn 19 tiêu chí đang xây dựng lộ trình để hoàn thành.

Xã Thư Lâm (thuộc Đông Anh cũ) có diện tích tự nhiên 43,84 km2 với khoảng 102.800 dân. Xã còn khoảng 1.276 ha đang được đầu tư phát triển và hơn 600 ha đất chưa có dự án. Phần lớn diện tích được quy hoạch cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện phát triển các không gian sinh thái và công trình công cộng.

Xã Phúc Thịnh (thuộc Đông Anh cũ) có diện tích khoảng 42,68 km2 và dân số hơn 90.000 người. Xã sở hữu vị trí chiến lược khi nằm ở cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, tiếp giáp sông Hồng, gần cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Địa phương là đầu mối kết nối nội đô với các tỉnh phía Bắc thông qua quốc lộ 3, quốc lộ 23, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài./.