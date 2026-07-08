Thời sự

Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD giúp Venezuela khắc phục động đất kép

Hà My

Hà My

[email protected]
16:45 | 08/07/2026
(TBTCO) - Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 8/7 thông tin, Việt Nam đã viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD (tương đương khoảng 7,9 tỷ đồng) để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục thảm họa động đất kép hồi cuối tháng 6.
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Hai trận động đất liên tiếp tại Venezuela hôm 24/6 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tính đến đầu tuần này, cơ quan chức năng Venezuela xác nhận 3.535 người thiệt mạng và 17.740 người bị thương.

Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD giúp Venezuela khắc phục động đất kép
Đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam phối hợp tìm kiếm nạn nhân trận động đất kép tại Venezuela. Ảnh: qdnd.vn

Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép ngày 24/6/2026 gây ra cho nhân dân Venezuela, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.

Trước đó, Việt Nam đã cử đoàn cứu hộ cứu nạn do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam sang hỗ trợ Venezuela trong công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả thảm họa.

Trang thiết bị, hàng hóa mang theo khoảng 88 tấn, gồm cả trang thiết bị làm nhiệm vụ và hỗ trợ Venezuela. Trong đó hàng hóa hỗ trợ và làm nhiệm vụ có 50 tấn lương khô, 1.600 bộ nhà bạt và 15 máy phát điện được bao gói trong 628 kiện.

Đoàn cũng triển khai việc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản.

Hà My
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