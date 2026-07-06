Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn giữa thông tin liên quan vụ án buôn lậu kim cương

Cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục giảm trong phiên giao dịch hôm nay, mất 6,98% xuống còn 54.600 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, khối lượng dư bán giá sàn lên tới hơn 13 triệu cổ phiếu. Diễn biến này khiến vốn hóa thị trường của PNJ tiếp tục giảm hơn 2.000 tỷ đồng chỉ trong một phiên giao dịch.

Liên quan đến vụ việc một cựu lãnh đạo công ty thành viên bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương, Chủ tịch HĐQT PNJ - bà Cao Thị Ngọc Dung đã có thư gửi cổ đông và nhà đầu tư để chia sẻ về vụ việc.

Theo bà Dung, ngay sau khi ghi nhận thông tin về vụ việc, PNJ đã kích hoạt các kịch bản ứng phó theo quy trình xử lý khủng hoảng và phát hành thông cáo báo chí chính thức. Doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận minh bạch, nhất quán, đồng thời tôn trọng quá trình điều tra của cơ quan chức năng và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Lãnh đạo PNJ cho biết doanh nghiệp đã xây dựng nền tảng tài chính theo hướng an toàn, bền vững, có nguồn lực dự phòng và nhận được sự đồng hành của các đối tác tài chính. Theo đó, công ty tin tưởng có đủ nguồn lực để ứng phó với tình huống hiện nay.

Đối với ngành hàng kim cương, bà Dung cho biết chiến lược của PNJ trong nhiều năm qua là hạn chế kinh doanh các sản phẩm kim cương kích thước lớn mang tính tích lũy, đồng thời tập trung phát triển đa dạng các dòng trang sức thuộc phân khúc lifestyle. Nguồn kim cương doanh nghiệp đang kinh doanh bao gồm kim cương nhập khẩu chính ngạch và kim cương được PNJ mua lại theo các cam kết với khách hàng.

Chủ tịch PNJ cũng khẳng định hoạt động của doanh nghiệp đến nay vẫn được duy trì ổn định. Ban điều hành đang tiếp tục triển khai các kế hoạch và mục tiêu kinh doanh năm 2026 với tinh thần tập trung, thận trọng và trách nhiệm, đồng thời giữ nguyên cam kết thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ngoài ra, bà Dung cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi vụ việc liên quan đến một cá nhân đã gây ra những lo ngại, ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.