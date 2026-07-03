Công ty Chứng khoán Việt Thành bị xử phạt 275 triệu đồng do vi phạm quy định giao dịch

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 361/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành, có trụ sở tại tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Cụ thể, vào các ngày 8/4/2025 và 10/6/2025, Chứng khoán Việt Thành đã cho khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản.

Bên cạnh đó, công ty này bị phạt 137,5 triệu đồng do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ. Hành vi vi phạm được xác định xảy ra vào các ngày 8/10/2024 và 18/11/2024. Như vậy, tổng số tiền xử phạt đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành là 275 triệu đồng.

Được biết, Chứng khoán Việt Thành được thành lập năm 2008. Về hoạt động kinh doanh trong quý I/2026, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 20 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng vọt từ 5 tỷ đồng lên mức 12 tỷ đồng. Kết quả doanh nghiệp báo lãi trước thuế hơn 5 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức hơn 14 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của Chứng khoán Việt Thành, trong quý I/2026, tổng doanh thu giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi tổng chi phí tăng 98,5%. Doanh thu từ hoạt động tự doanh và cho vay lần lượt giảm 2,9% và 16,1%, trong khi chi phí hoạt động tự doanh và chi phí quản lý công ty chứng khoán tăng mạnh 98,5% và 155,8%. Diễn biến này khiến lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán Việt Thành trong quý I/2026 giảm 63,2% so với cùng kỳ năm trước./.