Khối ngoại bán ròng 780 tỷ đồng, áp lực lan rộng trên nhiều nhóm cổ phiếu

Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong phiên giao dịch cuối tuần với giá trị khoảng 780 tỷ đồng trên 3 sàn. Dòng vốn ngoại không còn tập trung mạnh vào một cổ phiếu riêng lẻ mà trải rộng trên nhiều nhóm ngành, phản ánh tâm lý giao dịch vẫn khá thận trọng.

Cổ phiếu Techcombank (TCB) dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị gần 90 tỷ đồng, theo sau là MSN (70,5 tỷ đồng), VIC (63,7 tỷ đồng), GEX (63 tỷ đồng), MBB (58,5 tỷ đồng), VIB (55,4 tỷ đồng), VNM (45,3 tỷ đồng), ACB (44 tỷ đồng), GMD (43,8 tỷ đồng) và BID (42,5 tỷ đồng). Không có cổ phiếu nào bị bán ròng vượt mốc 100 tỷ đồng, áp lực rút vốn khá phân tán thay vì tập trung vào một vài mã vốn hóa lớn.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên - Nguồn: Dstock

Ở chiều mua, dòng vốn ngoại hướng đến nhóm chứng khoán với VCK được mua ròng gần 66 tỷ đồng, tiếp đến là VND (51,8 tỷ đồng). Ngoài hai cổ phiếu dẫn đầu về giá trị mua ròng, nhà đầu tư nước ngoài còn giải ngân khá tích cực vào cổ phiếu của Chứng khoán SHS, Chứng khoán MB. Bên cạnh đó, MCH, FPT, VPB, HDB và CTD cũng ghi nhận lực mua ròng tích cực nhưng quy mô không quá lớn.

Tính chung cả tuần, khối ngoại bán ròng khoảng 2.887 tỷ đồng trên HOSE, nối dài xu hướng rút vốn đã diễn ra từ nhiều tuần trước. Dù quy mô bán ròng trong từng phiên không còn quá đột biến, dòng vốn ngoại vẫn duy trì trạng thái thận trọng./.