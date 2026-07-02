Khối ngoại trở lại bán ròng, song giải ngân mạnh vào cổ phiếu Vingroup ở vùng giá cao

Sau phiên giải ngân tích cực đầu tháng 7, khối ngoại quay trở lại trạng thái bán ròng trong phiên 2/7 với giá trị khoảng 427 tỷ đồng trên 3 sàn. Giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài vẫn khá khiêm tốn. Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 1.132 tỷ đồng, trong khi bán ra 1.572 tỷ đồng.

Tuy vậy, vẫn có một số cổ phiếu được tập trung giải ngân mạnh. Theo thống kê, VIC dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 208 tỷ đồng nếu tính riêng giao dịch theo mã. Tuy nhiên, xét trên tổng thể giao dịch của khối ngoại trên 3 sàn, áp lực bán ròng lại chủ yếu đến từ các giao dịch liên quan đến cổ phiếu này, khiến trạng thái của khối ngoại đảo chiều sau phiên mua ròng trước đó.

Diễn biến của VIC tiếp tục thu hút sự chú ý khi cổ phiếu tăng thêm 1,47% lên 220.300 đồng/cổ phiếu, duy trì giao dịch quanh vùng đỉnh lịch sử. Hiện quy mô vốn hóa của doanh nghiệp này đã tăng lên gần 1,8 triệu tỷ đồng, bỏ xa mức vốn hóa của các tổ chức niêm yết khác.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 2/7. Nguồn: Dstock

Ngoài VIC, khối ngoại mua ròng đáng kể tại VNM (47,6 tỷ đồng), FPT (32 tỷ đồng), PNJ (31,4 tỷ đồng) và MCH (20,5 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung tại TCB (81,6 tỷ đồng), HPG (73,4 tỷ đồng), MSN (55,5 tỷ đồng), ACB (55,3 tỷ đồng) và GMD (54,9 tỷ đồng). Nhóm ngân hàng tiếp tục ghi nhận giao dịch phân hóa khi vừa xuất hiện ở cả danh sách mua và bán ròng.

Dòng vốn ngoại vẫn duy trì trạng thái thận trọng. Hoạt động chốt lời ngắn hạn được đánh giá là diễn biến bình thường của dòng tiền, thay vì phản ánh sự thay đổi trong xu hướng đầu tư dài hạn./.