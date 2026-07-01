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Chứng khoán phái sinh ngày 1/7: Tăng giá thận trọng khi VN30-Index lấy lại mốc 2.000 điểm

Tùng Linh

Tùng Linh

18:14 | 01/07/2026
(TBTCO) - Trên sàn chứng khoán phái sinh hôm nay (1/7), chênh lệch dương tại hợp đồng tương lai VN30-Index đáo hạn tháng 7/2026 đã thu hẹp còn 0,65 điểm do giá hợp đồng tương lai tăng "khiêm tốn" hơn so với chỉ số cơ sở.
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VN30-Index ghi nhận phiên hồi phục tích cực khi tăng 17,64 điểm (+0,88%), đóng cửa tại 2.013,35 điểm, qua đó lấy lại mốc hỗ trợ tâm lý 2.000 điểm. Số lượng mã chứng khoán tăng giá áp đảo với 21 mã tăng, 8 mã giảm và 1 mã đứng giá tham chiếu.

Cổ phiếu của Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) là mã đóng góp tích cực nhất cho VN30 với gần 8 điểm, tiếp theo là MWG, FPT, VPB, TCB và HDB. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn đến từ nhóm Vingroup khi VIC lấy đi hơn 4 điểm, cùng với VPL và VHM là 3 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Tuy nhiên, lực kéo từ nhóm ngân hàng, bán lẻ và công nghệ đã áp đảo, VN30 duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch. Dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại sau các phiên giao dịch thận trọng khi thanh khoản trên thị trường cơ sở tiếp tục cải thiện lên hơn 11.086 tỷ đồng.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index (41I1G7000) kết phiên tại 2.014 điểm, tăng 0,82%, gần tương đồng với mức tăng của chỉ số cơ sở, qua đó vẫn duy trì chênh lệch dương 0,65 điểm so với VN30 dù khoảng cách đã thu hẹp lại. Trong khi đó, hợp đồng đáo hạn vào tháng 8 và tháng 9/2026 đảo chiều sang trạng thái chênh lệch âm.

Tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tăng 8,4% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G7000 cũng tăng lên 33.722 hợp đồng. Dòng tiền tiếp tục gia tăng các vị thế nắm giữ qua đêm. Theo đánh giá của Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch vẫn nghiêng về kịch bản VN30-Index dao động tích lũy trong biên độ hẹp, đồng thời ưu tiên các chiến lược phòng ngừa rủi ro khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự 2.040 điểm./.

Tùng Linh
Từ khóa:
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