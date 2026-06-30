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Bị bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng, FPT vẫn là tâm điểm rút vốn của khối ngoại nửa đầu năm

Tùng Linh

Tùng Linh

17:32 | 30/06/2026
(TBTCO) - Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng 1.193 tỷ đồng trên 3 sàn, tập trung vào 4 cổ phiếu vốn hoá lớn gồm VPBank, FPT, Vinamilk và Hòa Phát. Lũy kế 6 tháng đầu năm, FPT tiếp tục là mã chịu áp lực rút vốn mạnh nhất với giá trị bán ròng vượt 16.000 tỷ đồng.
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Nối dài phiên bán ròng đầu tuần, áp lực bán ở nhóm các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục áp đảo hơn với giá trị bán ròng 1.193 tỷ đồng trên 3 sàn. Dòng vốn ngoại vẫn duy trì tâm lý thận trọng, áp lực bán tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, phần nào cũng tác động tiêu cực hơn đến diễn biến chung trên sàn.

Đứng đầu danh sách bán ròng là cổ phiếu của VPB với giá trị 339,7 tỷ đồng. Ba vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về FPT (195,5 tỷ đồng), VNM (194,3 tỷ đồng) và HPG (186,8 tỷ đồng). Đây cũng là 4 cổ phiếu duy nhất bị khối ngoại bán ròng trên 100 tỷ đồng trong phiên.

Đáng chú ý, toàn bộ nhóm cổ phiếu bị bán ròng mạnh đều chìm trong sắc đỏ. Riêng cổ phiếu VNM giảm 2,32%, trở thành một trong những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến diễn biến thị trường trong phiên.

Ở chiều ngược lại, quy mô giải ngân của nhà đầu tư nước ngoài khá khiêm tốn. VIC dẫn đầu với giá trị mua ròng 61,2 tỷ đồng, theo sau là GEX (60,4 tỷ đồng), VCB (56,7 tỷ đồng), MWG (53,3 tỷ đồng) và PVD (34,4 tỷ đồng). Tuy nhiên, lực mua này chưa đủ bù đắp áp lực bán tại nhóm vốn hoá lớn.

Bị bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng, FPT vẫn là tâm điểm rút vốn của khối ngoại nửa đầu năm
Top cổ phiếu mua/bán ròng trong phiên 30/6 - Nguồn: DStock

Tính chung từ đầu năm 2026 đến nay, FPT tiếp tục là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất thị trường với giá trị hơn 16.010 tỷ đồng, bỏ xa các mã đứng sau như VHM (hơn 11.250 tỷ đồng) và VIC (9.214 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, dù hôm nay bị bán ròng với giá trị tương đối lớn, HPG vẫn là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với hơn 3.613 tỷ đồng, tiếp theo là MSN (2.315 tỷ đồng) và MBB (2.110 tỷ đồng). Xu hướng tái cơ cấu danh mục của nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa thay đổi đáng kể trong nửa đầu năm. Dù xuất hiện một số phiên mua ròng đan xen, dòng vốn ngoại nhìn chung vẫn ưu tiên giảm tỷ trọng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là FPT./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại chứng khoán vn-index

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