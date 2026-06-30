Quảng Ninh trao chứng nhận đầu tư cho 18 dự án gần 45.000 tỷ đồng

Ngày 30/6/2026, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược, gồm Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; Quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I; Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2050 và Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sự kiện được xem là bước đi quan trọng nhằm công khai, minh bạch hóa các định hướng phát triển lớn của tỉnh, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân về không gian phát triển mới của Quảng Ninh trong giai đoạn tới. Các quy hoạch được công bố không chỉ là cơ sở pháp lý để tổ chức, phân bổ nguồn lực, mà còn mở ra dư địa mới cho phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics, hàng không, kinh tế biển và kinh tế xanh.

Điểm nhấn đáng chú ý tại hội nghị là việc tỉnh Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định thành lập cụm công nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án, với tổng vốn đầu tư gần 45.000 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước vào triển vọng phát triển của Quảng Ninh sau khi các quy hoạch chiến lược được hoàn thiện và công bố.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định thành lập cụm công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện các doanh nghiệp. Ảnh T.T

Trong nhóm dự án được trao chứng nhận, nổi bật là dự án Sản phẩm giải trí thông minh của Công ty TNHH Năng lượng và Linh kiện EV Foxconn Việt Nam được điều chỉnh tăng vốn thêm 9.298 tỷ đồng, tương đương 370 triệu USD. Đây là dự án có quy mô vốn tăng thêm lớn nhất trong đợt trao lần này, tiếp tục cho thấy sức hút của Quảng Ninh đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, điện tử và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó, nhiều dự án hạ tầng khu công nghiệp (KCN) quy mô lớn cũng được trao quyết định chủ trương đầu tư. Trong đó, có thể kể đến dự án KCN VSIP Quảng Ninh với tổng vốn 5.810 tỷ đồng; dự án KCN Green Bay Tech với tổng vốn 5.700 tỷ đồng; KCN Bạch Đằng II với tổng vốn 4.792 tỷ đồng; KCN VB Quảng Yên với tổng vốn 3.740 tỷ đồng và KCN An Hưng Quảng Ninh với tổng vốn 3.080 tỷ đồng.

Việc hàng loạt KCN được chấp thuận đầu tư cho thấy Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố vai trò là một cực tăng trưởng công nghiệp quan trọng ở phía Bắc. Cùng với lợi thế hạ tầng giao thông đồng bộ, hệ thống cảng biển, cửa khẩu, sân bay và các khu kinh tế ven biển, các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo thêm quỹ đất công nghiệp chất lượng cao, thu hút dòng vốn FDI, thúc đẩy sản xuất, logistics và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Không chỉ tập trung vào công nghiệp, danh mục dự án được trao chứng nhận lần này còn mở rộng sang các lĩnh vực đô thị, thương mại, dịch vụ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp tuần hoàn và du lịch. Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long được trao quyết định cho hai dự án tại khu đô thị Hùng Thắng, gồm Tổ hợp công trình dịch vụ, thương mại và căn hộ lưu trú tại các lô đất A.DV-02 và A.DV-03, bán đảo số 1 với tổng vốn 3.300 tỷ đồng; dự án Khu biệt thự, liền kề cao cấp tại bán đảo 3 với tổng vốn 500 tỷ đồng.

Các dự án đăng ký đầu tư và tăng vốn đã thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước vào triển vọng phát triển của Quảng Ninh. Ảnh T.T

Ở lĩnh vực năng lượng xanh, dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại đặc khu Cô Tô có tổng vốn 2.364 tỷ đồng được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Ngoài ra, dự án Nhà máy viên nén gỗ và chế biến lâm sản tại phường Vàng Danh có tổng vốn 325 tỷ đồng cũng góp phần bổ sung vào định hướng phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng sạch và kinh tế xanh của tỉnh.

Một số dự án cụm công nghiệp cũng được trao quyết định thành lập trong dịp này, gồm Cụm công nghiệp Liên Hòa với tổng vốn 805 tỷ đồng, Cụm công nghiệp phía Tây Đầm Hà A với tổng vốn 800 tỷ đồng và Cụm công nghiệp Thanh Lâm 1 với tổng vốn 662 tỷ đồng. Đây là nhóm dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian sản xuất ở cấp địa phương, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các khu vực ngoài trung tâm.

Trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch và đô thị, tỉnh Quảng Ninh trao quyết định cho dự án Tòa nhà phức hợp Thăng Long tại phường Hồng Gai với tổng vốn 1.556 tỷ đồng; dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đảo Hòn Thạch tại xã Đầm Hà với tổng vốn 100 tỷ đồng; dự án Cụm sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung tuần hoàn - du lịch canh nông xã Thống Nhất với tổng vốn 270 tỷ đồng. Các dự án này phù hợp với định hướng phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch chất lượng cao, gắn tăng trưởng kinh tế với khai thác bền vững tài nguyên cảnh quan.

Cũng trong chuỗi sự kiện, Quảng Ninh tổ chức lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội cho thuê tại phường Uông Bí và dự án Khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại đặc khu Cô Tô. Việc đồng thời công bố quy hoạch, trao chứng nhận đầu tư và khởi công các dự án mới cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc đưa quy hoạch vào thực tiễn, chuyển các định hướng phát triển thành công trình, dự án cụ thể.