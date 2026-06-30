Đầu tư

Quảng Ninh trao chứng nhận đầu tư cho 18 dự án gần 45.000 tỷ đồng

Tiến Dũng

Tiến Dũng

[email protected]
16:04 | 30/06/2026
(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ninh vừa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định thành lập cụm công nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án, với tổng vốn gần 45.000 tỷ đồng.
aa
Quảng Ninh lập Quỹ Nhà ở với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng Quảng Ninh đối thoại cùng doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng năm 2026 Quảng Ninh thu ngân sách hơn 47.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Ngày 30/6/2026, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược, gồm Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; Quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I; Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2050 và Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sự kiện được xem là bước đi quan trọng nhằm công khai, minh bạch hóa các định hướng phát triển lớn của tỉnh, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân về không gian phát triển mới của Quảng Ninh trong giai đoạn tới. Các quy hoạch được công bố không chỉ là cơ sở pháp lý để tổ chức, phân bổ nguồn lực, mà còn mở ra dư địa mới cho phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics, hàng không, kinh tế biển và kinh tế xanh.

Điểm nhấn đáng chú ý tại hội nghị là việc tỉnh Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định thành lập cụm công nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án, với tổng vốn đầu tư gần 45.000 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước vào triển vọng phát triển của Quảng Ninh sau khi các quy hoạch chiến lược được hoàn thiện và công bố.

Quảng Ninh trao chứng nhận đầu tư cho 18 dự án gần 45.000 tỷ đồng
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định thành lập cụm công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện các doanh nghiệp. Ảnh T.T

Trong nhóm dự án được trao chứng nhận, nổi bật là dự án Sản phẩm giải trí thông minh của Công ty TNHH Năng lượng và Linh kiện EV Foxconn Việt Nam được điều chỉnh tăng vốn thêm 9.298 tỷ đồng, tương đương 370 triệu USD. Đây là dự án có quy mô vốn tăng thêm lớn nhất trong đợt trao lần này, tiếp tục cho thấy sức hút của Quảng Ninh đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, điện tử và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó, nhiều dự án hạ tầng khu công nghiệp (KCN) quy mô lớn cũng được trao quyết định chủ trương đầu tư. Trong đó, có thể kể đến dự án KCN VSIP Quảng Ninh với tổng vốn 5.810 tỷ đồng; dự án KCN Green Bay Tech với tổng vốn 5.700 tỷ đồng; KCN Bạch Đằng II với tổng vốn 4.792 tỷ đồng; KCN VB Quảng Yên với tổng vốn 3.740 tỷ đồng và KCN An Hưng Quảng Ninh với tổng vốn 3.080 tỷ đồng.

Việc hàng loạt KCN được chấp thuận đầu tư cho thấy Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố vai trò là một cực tăng trưởng công nghiệp quan trọng ở phía Bắc. Cùng với lợi thế hạ tầng giao thông đồng bộ, hệ thống cảng biển, cửa khẩu, sân bay và các khu kinh tế ven biển, các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo thêm quỹ đất công nghiệp chất lượng cao, thu hút dòng vốn FDI, thúc đẩy sản xuất, logistics và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Không chỉ tập trung vào công nghiệp, danh mục dự án được trao chứng nhận lần này còn mở rộng sang các lĩnh vực đô thị, thương mại, dịch vụ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp tuần hoàn và du lịch. Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long được trao quyết định cho hai dự án tại khu đô thị Hùng Thắng, gồm Tổ hợp công trình dịch vụ, thương mại và căn hộ lưu trú tại các lô đất A.DV-02 và A.DV-03, bán đảo số 1 với tổng vốn 3.300 tỷ đồng; dự án Khu biệt thự, liền kề cao cấp tại bán đảo 3 với tổng vốn 500 tỷ đồng.

Quảng Ninh trao chứng nhận đầu tư cho 18 dự án gần 45.000 tỷ đồng
Các dự án đăng ký đầu tư và tăng vốn đã thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước vào triển vọng phát triển của Quảng Ninh. Ảnh T.T

Ở lĩnh vực năng lượng xanh, dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại đặc khu Cô Tô có tổng vốn 2.364 tỷ đồng được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Ngoài ra, dự án Nhà máy viên nén gỗ và chế biến lâm sản tại phường Vàng Danh có tổng vốn 325 tỷ đồng cũng góp phần bổ sung vào định hướng phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng sạch và kinh tế xanh của tỉnh.

Một số dự án cụm công nghiệp cũng được trao quyết định thành lập trong dịp này, gồm Cụm công nghiệp Liên Hòa với tổng vốn 805 tỷ đồng, Cụm công nghiệp phía Tây Đầm Hà A với tổng vốn 800 tỷ đồng và Cụm công nghiệp Thanh Lâm 1 với tổng vốn 662 tỷ đồng. Đây là nhóm dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian sản xuất ở cấp địa phương, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các khu vực ngoài trung tâm.

Trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch và đô thị, tỉnh Quảng Ninh trao quyết định cho dự án Tòa nhà phức hợp Thăng Long tại phường Hồng Gai với tổng vốn 1.556 tỷ đồng; dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đảo Hòn Thạch tại xã Đầm Hà với tổng vốn 100 tỷ đồng; dự án Cụm sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung tuần hoàn - du lịch canh nông xã Thống Nhất với tổng vốn 270 tỷ đồng. Các dự án này phù hợp với định hướng phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch chất lượng cao, gắn tăng trưởng kinh tế với khai thác bền vững tài nguyên cảnh quan.

Cũng trong chuỗi sự kiện, Quảng Ninh tổ chức lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội cho thuê tại phường Uông Bí và dự án Khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại đặc khu Cô Tô. Việc đồng thời công bố quy hoạch, trao chứng nhận đầu tư và khởi công các dự án mới cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc đưa quy hoạch vào thực tiễn, chuyển các định hướng phát triển thành công trình, dự án cụ thể.

Với việc công bố đồng loạt các quy hoạch chiến lược và trao chứng nhận đầu tư cho các dự án quy mô lớn, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định thông điệp về một môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và đồng hành cùng doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là cực tăng trưởng toàn diện của khu vực phía Bắc và cả nước trong giai đoạn phát triển mới.
Tiến Dũng
Từ khóa:
đầu tư công nghiệp quy hoạch chiến lược Quảng Ninh trao chứng nhận kinh tế xanh dự án đầu tư Hội nghị công bố du lịch sinh thái

Bài liên quan

Hà Nội mở không gian phát triển mới, công bố 276 dự án hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô 100 năm

Hà Nội mở không gian phát triển mới, công bố 276 dự án hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô 100 năm

TP. Huế: Hạn chế đưa dự án chưa rõ ràng, cụ thể vào danh mục đầu tư công 2026 - 2030

TP. Huế: Hạn chế đưa dự án chưa rõ ràng, cụ thể vào danh mục đầu tư công 2026 - 2030

Quy hoạch, hạ tầng và du lịch tạo dư địa tăng trưởng mới cho bất động sản du lịch

Quy hoạch, hạ tầng và du lịch tạo dư địa tăng trưởng mới cho bất động sản du lịch

Dành cho bạn

Chuẩn hóa điều kiện hành nghề đại lý hải quan, quản lý tập trung trên nền tảng số

Chuẩn hóa điều kiện hành nghề đại lý hải quan, quản lý tập trung trên nền tảng số

Đoàn công tác của Quốc hội làm việc với Bộ Tài chính về mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đoàn công tác của Quốc hội làm việc với Bộ Tài chính về mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nghị quyết số 80-NQ/TW và mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 9% GDP

Nghị quyết số 80-NQ/TW và mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 9% GDP

Mua bán vàng miếng chưa phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Mua bán vàng miếng chưa phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Triển vọng phục hồi của giá đậu tương tiếp tục chịu sức ép

Triển vọng phục hồi của giá đậu tương tiếp tục chịu sức ép

Kho bạc Nhà nước khu vực I góp phần đưa dòng vốn đầu tư công đến công trình nhanh hơn

Kho bạc Nhà nước khu vực I góp phần đưa dòng vốn đầu tư công đến công trình nhanh hơn

Đọc thêm

Đà Nẵng thu hút đầu tư gắn với Khu thương mại tự do

Đà Nẵng thu hút đầu tư gắn với Khu thương mại tự do

(TBTCO) - Là địa phương được phát triển mô hình khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, từ chủ trương, chính sách của Trung ương: “thể chế đi trước, dòng vốn theo sau”, Đà Nẵng đang nỗ lực, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, đầu tư mặt bằng, triển khai các giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương, lan tỏa khu vực.
Hà Nội khẳng định sức hút với nhà đầu tư chiến lược

Hà Nội khẳng định sức hút với nhà đầu tư chiến lược

(TBTCO) - Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tạo nền tảng thể chế mới cho sự phát triển của Hà Nội. Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, đây không chỉ là những văn bản định hướng, mà còn mở ra lợi thế cạnh tranh mới, giúp Hà Nội chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, các dự án có khả năng dẫn dắt tăng trưởng trong nhiều thập kỷ tới.
Hà Nội cam kết hành động hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Hà Nội cam kết hành động hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

(TBTCO) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, thành phố sẽ tập trung cải cách mạnh mẽ thể chế, phát triển hạ tầng chiến lược, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và đặt người dân ở vị trí trung tâm nhằm đưa quy hoạch nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Hà Nội ưu tiên dự án công nghệ cao, hạ tầng chiến lược và phát triển xanh

Hà Nội ưu tiên dự án công nghệ cao, hạ tầng chiến lược và phát triển xanh

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư trước thềm Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hà Nội Lê Trung Hiếu nhấn mạnh, Hà Nội đang tận dụng lợi thế từ Luật Thủ đô và quy hoạch mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn phát triển mới.
Samsung cam kết đồng hành cùng Hà Nội phát triển nhân lực công nghệ cao

Samsung cam kết đồng hành cùng Hà Nội phát triển nhân lực công nghệ cao

(TBTCO) - Samsung cam kết mở rộng đầu tư cho trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng Hà Nội xây dựng trung tâm nhân lực công nghệ cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô bằng quyết tâm hành động và những dự án cụ thể

Hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô bằng quyết tâm hành động và những dự án cụ thể

(TBTCO) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra sáng 29/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc công bố Quy hoạch Thủ đô không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu một bản quy hoạch phát triển dài hạn, mà còn phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm hành động, quyết tâm đưa các mục tiêu chiến lược vào cuộc sống bằng những chương trình, dự án và công trình cụ thể.
Hà Nội bắt tay doanh nghiệp công nghệ thúc đẩy chuyển đổi AI

Hà Nội bắt tay doanh nghiệp công nghệ thúc đẩy chuyển đổi AI

(TBTCO) - Hà Nội ký kết hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu nhằm huy động nguồn lực phát triển chuyển đổi số, chuyển đổi AI giai đoạn 2026 - 2030. Các chương trình hợp tác được cụ thể hóa bằng những dự án và lộ trình triển khai rõ ràng, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ Make in Vietnam và xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước.
Sẵn sàng cho Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026

Sẵn sàng cho Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026

(TBTCO) - Sáng 28/6, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác của thành phố đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Hội nghị sẽ diễn ra vào sáng 29/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Sửa Luật Chứng khoán: Hoàn thiện thể chế để thúc đẩy đổi mới và chuyển đổi số

Sửa Luật Chứng khoán: Hoàn thiện thể chế để thúc đẩy đổi mới và chuyển đổi số

Cổ phiếu MCH được HOSE cấp margin

Cổ phiếu MCH được HOSE cấp margin

Tích hợp chuỗi giá trị ngành điều trong phát triển du lịch nông thôn

Tích hợp chuỗi giá trị ngành điều trong phát triển du lịch nông thôn

Xử lý vướng mắc về thời hạn lập hồ sơ giảm thuế

Xử lý vướng mắc về thời hạn lập hồ sơ giảm thuế

Bầu Hiển và tư duy kiến tạo cực tăng trưởng trên những vùng đất

Bầu Hiển và tư duy kiến tạo cực tăng trưởng trên những vùng đất

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce

Ngày 29/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 29/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao