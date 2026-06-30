Xã hội

Quảng Ninh công bố 5 quy hoạch chiến lược

Tiến Dũng

Tiến Dũng

[email protected]
21:12 | 30/06/2026
(TBTCO) - Ngày 30/6, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược quan trọng, đánh dấu bước chuyển lớn trong tư duy phát triển không gian, hạ tầng và mô hình tăng trưởng của địa phương trong giai đoạn mới.
aa
Quảng Ninh chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I Quảng Ninh thu ngân sách hơn 47.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm Quảng Ninh trao chứng nhận đầu tư cho 18 dự án gần 45.000 tỷ đồng

Tại hội nghị, tỉnh Quảng Ninh công bố 5 quy hoạch và quyết định chiến lược lớn, gồm: điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn 2075; Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2050; Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; cùng quyết định công nhận Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong lần công bố này là Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh, lần đầu tiên thiết lập một cấu trúc không gian thống nhất toàn tỉnh. Theo định hướng mới, không gian đô thị được tổ chức theo mô hình “đa trung tâm, đa cực phát triển”, gắn với 3 hành lang kinh tế, 4 vùng phát triển và 5 trung tâm động lực. Đây được xem là bước chuyển từ quy hoạch phân tán sang quy hoạch tích hợp, tạo nền tảng để hình thành một đô thị biển hiện đại, thông minh và có sức cạnh tranh quốc tế.

Quảng Ninh công bố 5 quy hoạch chiến lược
Ông Trần Hồng Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao Quyết định Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; Quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: T.T

Theo định hướng đến năm 2050, Quảng Ninh được xác lập mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, trung tâm kinh tế biển, du lịch, logistics và công nghiệp công nghệ cao. Tầm nhìn đến năm 2075, địa phương hướng tới hình thành đô thị biển mang tầm khu vực, phát triển dựa trên nền tảng di sản, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc bổ sung và mở rộng các hành lang phát triển mới, đặc biệt là các trục kết nối liên vùng về phía Tây, phía Đông và khu vực ven biển. Điều này giúp tăng cường liên kết giữa Quảng Ninh với vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô Hà Nội và khu vực Đông Bắc, đồng thời mở ra quỹ đất phát triển mới cho các dự án quy mô lớn trong tương lai.

Quảng Ninh công bố 5 quy hoạch chiến lược
Phối cảnh Quảng Ninh trong tương lai. Ảnh: T.T

Cùng với quy hoạch tổng thể, việc Quảng Ninh được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I cũng được xem là dấu mốc quan trọng. Đây không chỉ là sự ghi nhận về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, mà còn phản ánh quá trình đầu tư đồng bộ hạ tầng, cải thiện chất lượng đô thị và nâng cao đời sống người dân trong nhiều năm qua. Từ nền tảng này, tỉnh có thêm điều kiện để tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại, tạo sức hút mạnh hơn với dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đánh giá các quy hoạch chiến lược được công bố tạo động lực tăng trưởng cho Quảng Ninh trong giai đoạn mới.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QMG

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hồng Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đánh giá cao những kết quả phát triển của Quảng Ninh thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc Quảng Ninh lần đầu tiên sở hữu quy hoạch đô thị tổng thể trên phạm vi toàn tỉnh. Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, đây là cơ sở quan trọng để Quảng Ninh tái cấu trúc không gian phát triển, khai thác hiệu quả lợi thế về biển, biên giới, di sản và hệ thống hạ tầng hiện đại.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho rằng, các quy hoạch vừa được công bố sẽ tạo nền tảng để Quảng Ninh từng bước khẳng định vai trò trung tâm kinh tế biển của cả nước, đồng thời nâng cao vị thế trong chuỗi đô thị ven biển khu vực phía Bắc. Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh sớm cụ thể hóa các quy hoạch thành chương trình, dự án cụ thể; ưu tiên phát triển đô thị xanh, thông minh; tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số; đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, gìn giữ di sản và đảm bảo an ninh - quốc phòng trong quá trình phát triển.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại hội nghị. Ảnh T.T
Ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.T

Ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo từ Trung ương, đồng thời cam kết triển khai quyết liệt việc cụ thể hóa quy hoạch. Theo ông, tỉnh sẽ đẩy mạnh công khai hóa thông tin quy hoạch, thúc đẩy số hóa trong quản lý, cải thiện môi trường đầu tư và xây dựng cơ chế chính sách đủ mạnh để thu hút nguồn lực xã hội hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định quyết tâm đưa các quy hoạch đi vào thực tiễn bằng hệ thống chương trình và dự án trọng điểm, qua đó hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc, đồng thời tiến tới hình thành thành phố trực thuộc Trung ương theo định hướng phát triển đã được xác lập.

Việc đồng thời công bố các quy hoạch chiến lược, công nhận đô thị loại I và định hình lại cấu trúc không gian phát triển cho thấy, Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn. Sự kết hợp giữa quy hoạch đô thị, kinh tế biển, công nghiệp và logistics được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời giúp địa phương duy trì vị thế một trong những cực phát triển năng động nhất cả nước.

Với nền tảng quy hoạch mới, Quảng Ninh đang hướng tới mô hình phát triển đô thị biển hiện đại, xanh và thông minh, trong đó con người, hạ tầng và môi trường được đặt trong một cấu trúc phát triển thống nhất. Đây được xem là bước đi quan trọng để địa phương không chỉ mở rộng không gian phát triển, mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng trong dài hạn, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển mang tầm khu vực trong tương lai.
Tiến Dũng
Từ khóa:
quy hoạch chiến lược Đô thị Quảng Ninh khu kinh tế ven biển cảng hàng không quốc tế Hình thành đô thị tăng trưởng kinh tế Hệ thống hạ tầng

Bài liên quan

Quảng Ninh trao chứng nhận đầu tư cho 18 dự án gần 45.000 tỷ đồng

Quảng Ninh trao chứng nhận đầu tư cho 18 dự án gần 45.000 tỷ đồng

Gia hạn thuế và tiền thuê đất, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Gia hạn thuế và tiền thuê đất, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

“Bước lùi chiến thuật” hỗ trợ tăng trưởng

“Bước lùi chiến thuật” hỗ trợ tăng trưởng

Dành cho bạn

Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 tại khu vực trung tâm

Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 tại khu vực trung tâm

Kho bạc Nhà nước khu vực I quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, giải ngân đầu tư công năm 2026

Kho bạc Nhà nước khu vực I quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, giải ngân đầu tư công năm 2026

Chính sách tài khóa nỗ lực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Chính sách tài khóa nỗ lực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Chứng khoán ngày 30/6: VN-Index giữ sắc xanh, nhịp hồi vẫn cần thêm lực đẩy của dòng tiền

Chứng khoán ngày 30/6: VN-Index giữ sắc xanh, nhịp hồi vẫn cần thêm lực đẩy của dòng tiền

Chứng khoán phái sinh ngày 30/6: VN30-Index tạm rời mốc 2.000 điểm, giao dịch thận trọng

Chứng khoán phái sinh ngày 30/6: VN30-Index tạm rời mốc 2.000 điểm, giao dịch thận trọng

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Đọc thêm

Nghị quyết số 80-NQ/TW và mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 9% GDP

Nghị quyết số 80-NQ/TW và mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 9% GDP

(TBTCO) - Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo đóng góp khoảng 9% GDP vào năm 2045, mở ra không gian phát triển mới để văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
Bảo hiểm y tế mở rộng chi trả cho khám ngoại trú trái tuyến

Bảo hiểm y tế mở rộng chi trả cho khám ngoại trú trái tuyến

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, bà Nguyễn Lan Hương - Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1/7/2026, người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám, chữa bệnh ngoại trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản và cấp chuyên sâu sẽ được mở rộng quyền lợi. Đáng chú ý, nhiều bệnh, nhóm bệnh trước đây chưa được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán nay sẽ được chi trả 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng.
Giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 29/6/2026 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 của các chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 1) cho các bộ, cơ quan trung ương và UBND tỉnh, thành phố.
Khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước, mở ra thị trường mới cho tăng trưởng xanh

Khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước, mở ra thị trường mới cho tăng trưởng xanh

(TBTCO) - Sáng 29/6, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam xác định giá các-bon, biến quyền phát thải hoặc kết quả giảm phát thải thành loại hàng hóa có giá trị kinh tế. Sàn giao dịch các-bon trong nước sẽ là nơi trao đổi, giao dịch tập trung các loại hàng hóa này trên nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Thư chúc mừng Ngày Gia đình Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Thư chúc mừng Ngày Gia đình Việt Nam

(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc mừng tới các gia đình Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Khám ngoại trú trái tuyến được thanh toán bảo hiểm y tế từ 1/7/2026

Khám ngoại trú trái tuyến được thanh toán bảo hiểm y tế từ 1/7/2026

(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám, chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu sẽ được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh trước đây chưa được thanh toán.
Việt Nam lan tỏa thông điệp hòa bình qua Lễ hội Vì Hòa bình 2026

Việt Nam lan tỏa thông điệp hòa bình qua Lễ hội Vì Hòa bình 2026

(TBTCO) - Ngày 25/6, tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo quốc tế, chính thức công bố Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải chuyển hóa rõ rệt hành động của tuổi trẻ cả nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải chuyển hóa rõ rệt hành động của tuổi trẻ cả nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, sau Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, phải chuyển hóa rõ rệt hành động của tuổi trẻ cả nước: bản lĩnh hơn trong lý tưởng, tự cường hơn trong học tập và lao động, tiên phong hơn trong sáng tạo, mạnh mẽ hơn trong khát vọng cống hiến và chủ động hơn trong làm chủ tương lai của chính mình, của đất nước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển đất nước

Đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển đất nước

Đề xuất 4 tỷ lệ an toàn mới tiến gần Basel III, "phép thử" mới với các ngân hàng

Đề xuất 4 tỷ lệ an toàn mới tiến gần Basel III, "phép thử" mới với các ngân hàng

Quảng Ninh công bố 5 quy hoạch chiến lược

Quảng Ninh công bố 5 quy hoạch chiến lược

Truy xuất nguồn gốc là chìa khóa nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt

Truy xuất nguồn gốc là chìa khóa nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng tốc cho mục tiêu thu trên 800.000 tỷ đồng

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng tốc cho mục tiêu thu trên 800.000 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce