Quảng Ninh công bố 5 quy hoạch chiến lược

Tại hội nghị, tỉnh Quảng Ninh công bố 5 quy hoạch và quyết định chiến lược lớn, gồm: điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn 2075; Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2050; Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; cùng quyết định công nhận Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong lần công bố này là Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh, lần đầu tiên thiết lập một cấu trúc không gian thống nhất toàn tỉnh. Theo định hướng mới, không gian đô thị được tổ chức theo mô hình “đa trung tâm, đa cực phát triển”, gắn với 3 hành lang kinh tế, 4 vùng phát triển và 5 trung tâm động lực. Đây được xem là bước chuyển từ quy hoạch phân tán sang quy hoạch tích hợp, tạo nền tảng để hình thành một đô thị biển hiện đại, thông minh và có sức cạnh tranh quốc tế.

Ông Trần Hồng Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao Quyết định Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; Quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: T.T

Theo định hướng đến năm 2050, Quảng Ninh được xác lập mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, trung tâm kinh tế biển, du lịch, logistics và công nghiệp công nghệ cao. Tầm nhìn đến năm 2075, địa phương hướng tới hình thành đô thị biển mang tầm khu vực, phát triển dựa trên nền tảng di sản, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc bổ sung và mở rộng các hành lang phát triển mới, đặc biệt là các trục kết nối liên vùng về phía Tây, phía Đông và khu vực ven biển. Điều này giúp tăng cường liên kết giữa Quảng Ninh với vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô Hà Nội và khu vực Đông Bắc, đồng thời mở ra quỹ đất phát triển mới cho các dự án quy mô lớn trong tương lai.

Phối cảnh Quảng Ninh trong tương lai. Ảnh: T.T

Cùng với quy hoạch tổng thể, việc Quảng Ninh được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I cũng được xem là dấu mốc quan trọng. Đây không chỉ là sự ghi nhận về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, mà còn phản ánh quá trình đầu tư đồng bộ hạ tầng, cải thiện chất lượng đô thị và nâng cao đời sống người dân trong nhiều năm qua. Từ nền tảng này, tỉnh có thêm điều kiện để tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại, tạo sức hút mạnh hơn với dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QMG

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hồng Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đánh giá cao những kết quả phát triển của Quảng Ninh thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc Quảng Ninh lần đầu tiên sở hữu quy hoạch đô thị tổng thể trên phạm vi toàn tỉnh. Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, đây là cơ sở quan trọng để Quảng Ninh tái cấu trúc không gian phát triển, khai thác hiệu quả lợi thế về biển, biên giới, di sản và hệ thống hạ tầng hiện đại.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho rằng, các quy hoạch vừa được công bố sẽ tạo nền tảng để Quảng Ninh từng bước khẳng định vai trò trung tâm kinh tế biển của cả nước, đồng thời nâng cao vị thế trong chuỗi đô thị ven biển khu vực phía Bắc. Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh sớm cụ thể hóa các quy hoạch thành chương trình, dự án cụ thể; ưu tiên phát triển đô thị xanh, thông minh; tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số; đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, gìn giữ di sản và đảm bảo an ninh - quốc phòng trong quá trình phát triển.

Ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.T

Ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo từ Trung ương, đồng thời cam kết triển khai quyết liệt việc cụ thể hóa quy hoạch. Theo ông, tỉnh sẽ đẩy mạnh công khai hóa thông tin quy hoạch, thúc đẩy số hóa trong quản lý, cải thiện môi trường đầu tư và xây dựng cơ chế chính sách đủ mạnh để thu hút nguồn lực xã hội hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định quyết tâm đưa các quy hoạch đi vào thực tiễn bằng hệ thống chương trình và dự án trọng điểm, qua đó hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc, đồng thời tiến tới hình thành thành phố trực thuộc Trung ương theo định hướng phát triển đã được xác lập.

Việc đồng thời công bố các quy hoạch chiến lược, công nhận đô thị loại I và định hình lại cấu trúc không gian phát triển cho thấy, Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn. Sự kết hợp giữa quy hoạch đô thị, kinh tế biển, công nghiệp và logistics được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời giúp địa phương duy trì vị thế một trong những cực phát triển năng động nhất cả nước.