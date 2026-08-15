Đầu tư

Vốn xanh không chỉ nhìn vào “màu xanh” của dự án

Thu Hương

Thu Hương

10:03 | 15/08/2026
(TBTCO) - Dòng vốn xanh ngày càng gắn với các tiêu chuẩn ESG cụ thể, song để tiếp cận nguồn vốn, dự án vẫn phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả tài chính và khả năng hoàn vốn.
aa

Tiêu chuẩn xanh cần đi vào thực chất

Để dòng vốn xanh thực sự đi vào các dự án, việc đáp ứng các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) ngày càng trở thành một phần trong quá trình huy động và phân bổ vốn. Tuy nhiên, từ góc nhìn của các định chế tài chính phát triển, ngân hàng và nhà đầu tư, tiêu chuẩn xanh không thể tách rời hiệu quả tài chính, khả năng hoàn vốn và chất lượng dự án. Một dự án muốn tiếp cận nguồn vốn trước hết vẫn phải bảo đảm tính khả thi, đồng thời chứng minh được tác động ESG một cách thực chất.

Theo ông Nishant Kumar - Giám đốc Điều hành khu vực châu Á của GuarantCo, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh khu vực châu Á của Tổ chức Phát triển Hạ tầng Tư nhân (PIDG), để các dự án và sản phẩm xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư, một trong những yêu cầu quan trọng là xác định rõ tác động ESG và xây dựng các tiêu chí cụ thể để đánh giá.

Vốn xanh không chỉ nhìn vào “màu xanh” của dự án
Tài chính xanh và phát triển bền vững ngày càng trở thành một yêu cầu trong hoạt động huy động vốn, đặc biệt đối với các nguồn vốn quốc tế. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Đối với các định chế tài chính phát triển, việc đánh giá dự án không chỉ dựa trên chất lượng tín dụng mà còn xem xét các tác động về môi trường và xã hội. Theo đó, hiệu quả tài chính và tác động ESG cần được đánh giá đồng thời, bởi một dự án có chất lượng tín dụng tốt nhưng gây tác động lớn đến môi trường vẫn có thể gặp bất lợi trong quá trình xem xét.

Việc xác định rõ các tiêu chí cũng giúp nhà đầu tư thuận lợi hơn trong nhận diện và đánh giá sản phẩm xanh, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng “greenwashing”, khi sản phẩm được gắn với yếu tố xanh nhưng chưa thực sự đáp ứng các yêu cầu về tính bền vững.

Ông Nishant Kumar cho biết, với các công cụ có kỳ hạn dài như trái phiếu, các tiêu chí bền vững cần được duy trì trong suốt thời gian tồn tại của sản phẩm, thay vì chỉ tại thời điểm phát hành. Bên cạnh đó, bản thân dự án vẫn phải bảo đảm hiệu quả và tạo ra tác động phù hợp với mục tiêu đặt ra.

Từ những yêu cầu của bên cung cấp vốn, các tiêu chuẩn xanh và phát triển bền vững tiếp tục được cụ thể hóa trong quá trình thẩm định và phân bổ vốn. Trong quá trình này, ngân hàng thương mại là một trong những kênh trung gian kết nối nguồn vốn với doanh nghiệp, qua đó đưa các yêu cầu của bên cung cấp vốn vào điều kiện xem xét tài trợ cho dự án.

Tính khả thi vẫn là nền tảng hút vốn

Ở góc độ ngân hàng, ông Võ Hoàng Hải - Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank cho biết, tài chính xanh và phát triển bền vững ngày càng trở thành một yêu cầu trong hoạt động huy động vốn, đặc biệt đối với các nguồn vốn quốc tế. Các định chế tài chính phát triển, quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ quốc tế ngày càng đặt ra những mục tiêu cụ thể về phát triển bền vững khi cung cấp vốn, đi cùng các tiêu chuẩn xanh, hệ thống phân loại và hoạt động đánh giá độc lập.

Khi nguồn vốn ngân hàng huy động gắn với những tiêu chí này, các yêu cầu tương ứng cũng được đưa vào quá trình thẩm định và giải ngân cho doanh nghiệp. Theo ông Hải, các tiêu chuẩn đang được áp dụng đối với những lĩnh vực như công trình xanh, logistics và kho vận xanh. Ngay từ khâu thiết kế, dự án có thể phải đáp ứng các yêu cầu liên quan đến vật liệu xây dựng, sử dụng năng lượng, nước, lao động và quản trị.

Tiêu chuẩn xanh không dừng ở huy động vốn

Theo ông Ngô Thế Triệu - Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Optima Wealth Partners, việc đáp ứng các tiêu chuẩn xanh cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thiện quản trị, nhận diện rủi ro và hiểu rõ hơn yêu cầu của nhà đầu tư quốc tế. Với nguồn vốn xanh, doanh nghiệp không chỉ phải đáp ứng các tiêu chí khi huy động mà còn cần bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích và duy trì các tiêu chuẩn bền vững trong quá trình thực hiện. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục tiếp cận các nguồn vốn xanh trong tương lai.

Như vậy, tiêu chí xanh không chỉ là yêu cầu từ phía cung cấp vốn mà ngày càng gắn trực tiếp với quá trình chuẩn bị và triển khai dự án. Tuy nhiên, đáp ứng các tiêu chuẩn này mới là một phần của bài toán huy động vốn. Khi quyết định phân bổ vốn, nhà đầu tư vẫn phải xem xét hiệu quả tài chính, khả năng hoàn vốn và mức độ rủi ro của dự án.

Từ góc độ nhà đầu tư, ông Ngô Thế Triệu - Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Optima Wealth Partners cho rằng, mức độ quan tâm đến yếu tố xanh có sự khác biệt giữa các nhóm nhà đầu tư. Với nhóm đặt hiệu quả tài chính lên hàng đầu, lãi suất, kỳ hạn và khả năng trả nợ vẫn là những yếu tố quan trọng.

Trong trường hợp này, yếu tố xanh tạo thêm giá trị nếu góp phần nâng cao tính bền vững và hạn chế những rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động dài hạn của dự án.

Trong khi đó, với các quỹ đầu tư quốc tế có định hướng hoặc yêu cầu phân bổ vốn vào tài sản xanh, yếu tố xanh trở thành một tiêu chí cụ thể trong quyết định đầu tư. Vì vậy, việc xác định dự án có đáp ứng tiêu chuẩn xanh hay không, cùng phương pháp đánh giá và xác nhận mức độ xanh, có vai trò quan trọng đối với khả năng tiếp cận nhóm nguồn vốn này.

Dù mức độ quan tâm đến yếu tố xanh khác nhau, hiệu quả tài chính và khả năng hoàn vốn vẫn là những yếu tố quan trọng trong quyết định đầu tư. Theo ông Triệu, yếu tố xanh không thể giúp một dự án tiếp cận vốn nếu bản thân dự án không bảo đảm hiệu quả và khả năng hoàn vốn. Vì vậy, tiêu chí xanh cần được tích hợp vào quá trình xây dựng và huy động vốn, thay vì thay thế những điều kiện tài chính cơ bản.

Từ đó, tính khả thi của dự án vẫn là nền tảng trong quá trình thẩm định. Đại diện Optima Wealth Partners cho biết thêm, dự án trước hết phải đáp ứng các yêu cầu về pháp lý, mức độ hoàn thiện của hồ sơ và khả năng triển khai. Các yếu tố từ thiết kế, xây dựng đến vận hành cũng cần được xem xét nhằm kiểm soát rủi ro và bảo đảm dự án có thể hoạt động ổn định sau khi hoàn thành.

Nhìn tổng thể, tiêu chuẩn xanh và tính khả thi của dự án cần được xem xét song song trong quá trình huy động vốn. Các điều kiện nền tảng về pháp lý, tài chính, triển khai và vận hành vẫn là cơ sở để dự án tiếp cận vốn; trong khi việc đáp ứng các tiêu chí ESG một cách thực chất có thể góp phần nâng cao tính bền vững và mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn xanh./.

Thu Hương
Từ khóa:
vốn xanh dòng vốn xanh Tiêu chuẩn ESG hiệu quả tài chính khả năng hoàn vốn

Bài liên quan

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và hạ tầng thị trường để khơi thông dòng vốn xanh

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và hạ tầng thị trường để khơi thông dòng vốn xanh

Xây "hạ tầng tài chính" vững chắc để hút vốn xanh

Xây "hạ tầng tài chính" vững chắc để hút vốn xanh

Thị trường tài chính xanh cần thêm động lực để khơi thông dòng vốn

Thị trường tài chính xanh cần thêm động lực để khơi thông dòng vốn

Dành cho bạn

Giá cà phê phục hồi trước biến động thời tiết và nguồn cung

Giá cà phê phục hồi trước biến động thời tiết và nguồn cung

Giảm gánh nặng thực hiện nghĩa vụ thuế cho người kinh doanh

Giảm gánh nặng thực hiện nghĩa vụ thuế cho người kinh doanh

Rút ngắn thời gian thanh toán, khơi thông dòng vốn ngân sách

Rút ngắn thời gian thanh toán, khơi thông dòng vốn ngân sách

Thị trường tiền tệ tuần 10 - 14/8: Lãi suất qua đêm về quanh 4%, kênh hoán đổi từng "giải khát" thanh khoản 143.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 10 - 14/8: Lãi suất qua đêm về quanh 4%, kênh hoán đổi từng "giải khát" thanh khoản 143.000 tỷ đồng

Ngày 15/8: Giá cà phê giảm phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu ổn định

Ngày 15/8: Giá cà phê giảm phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 15/8: Vàng thế giới và trong nước đều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 15/8: Vàng thế giới và trong nước đều tăng trở lại

Đọc thêm

Hà Nội đặt mục tiêu khắc phục toàn bộ điểm ngập cục bộ vào mùa mưa 2027

Hà Nội đặt mục tiêu khắc phục toàn bộ điểm ngập cục bộ vào mùa mưa 2027

(TBTCO) - Sau khi 5 công trình chống ngập khẩn cấp đã hoàn thành và phát huy hiệu quả trong mùa mưa 2026, Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án còn lại, đặt mục tiêu đến mùa mưa năm 2027 khắc phục toàn bộ tình trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn.
Việt Nam - New Zealand: Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng

Việt Nam - New Zealand: Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng

(TBTCO) - Nền tảng thương mại bổ trợ, cùng dư địa lớn về nông nghiệp xanh, giáo dục, khoa học công nghệ và chuyển đổi xanh đang mở ra cơ hội đưa hợp tác Việt Nam - New Zealand lên tầm cao mới.
Hà Nội đặt “đường găng” tiến độ 7 cầu qua sông Hồng

Hà Nội đặt “đường găng” tiến độ 7 cầu qua sông Hồng

(TBTCO) - Hà Nội đã bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới cho 7 dự án cầu qua sông Hồng. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu, sau khi có mặt bằng và hoàn tất di chuyển hạ tầng kỹ thuật, các chủ đầu tư phải tổ chức thi công ngay, không để dự án chậm trễ không có lý do chính đáng.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Công nghệ phải tạo ra giá trị gia tăng cụ thể cho nền kinh tế

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Công nghệ phải tạo ra giá trị gia tăng cụ thể cho nền kinh tế

(TBTCO) - Phát biểu tại Ngày hội Công nghệ TP. Hồ Chí Minh - Conviction 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu công nghệ không chỉ dừng ở nghiên cứu hay thử nghiệm, mà phải giải quyết các bài toán thực tiễn, tạo ra sản phẩm và giá trị gia tăng cụ thể cho nền kinh tế.
Bức tranh thu hút FDI của Việt Nam đang trở nên đa sắc hơn

Bức tranh thu hút FDI của Việt Nam đang trở nên đa sắc hơn

(TBTCO) - Kết quả thu hút FDI 7 tháng năm 2026 cho thấy, Việt Nam tiếp tục hưởng lợi từ quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Dòng vốn bắt đầu có sự dịch chuyển, giúp bức tranh thu hút đầu tư trở nên đa sắc hơn, song cũng đặt ra yêu cầu chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng và khả năng hiện thực hóa dòng vốn.
Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

(TBTCO) - Tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh chiều ngày 12/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư, hoạt động tại Việt Nam.
Tăng mức đầu tư dự án đường sắt: Giữ an toàn nợ công từ khâu thiết kế vốn

Tăng mức đầu tư dự án đường sắt: Giữ an toàn nợ công từ khâu thiết kế vốn

(TBTCO) - Thảo luận về dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sáng 12/8, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ phần chi phí tăng thêm, kiểm soát chặt sơ bộ tổng mức đầu tư, giới hạn nghĩa vụ của ngân sách nhà nước và bảo đảm an toàn nợ công quốc gia.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Địa phương phải tập trung nguồn lực cho dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Địa phương phải tập trung nguồn lực cho dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

(TBTCO) - Sáng 12/8, tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã làm rõ nhiều nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đưa tiếng nói từ cửa khẩu vào quá trình hoàn thiện pháp luật hải quan

Đưa tiếng nói từ cửa khẩu vào quá trình hoàn thiện pháp luật hải quan

Dược phẩm Hà Tây phải nộp hơn 2 tỷ đồng sau quyết định xử phạt về thuế

Dược phẩm Hà Tây phải nộp hơn 2 tỷ đồng sau quyết định xử phạt về thuế

Khoản “đệm” tài chính giúp doanh nghiệp trụ vững trước biến động

Khoản “đệm” tài chính giúp doanh nghiệp trụ vững trước biến động

Ngày 15/8: Giá bạc đảo chiều tăng

Ngày 15/8: Giá bạc đảo chiều tăng

Hoàn thiện giao dịch điện tử, nâng chuẩn vận hành thị trường chứng khoán

Hoàn thiện giao dịch điện tử, nâng chuẩn vận hành thị trường chứng khoán

Australia đang mở thêm dư địa cho nông sản, thực phẩm Việt Nam

Australia đang mở thêm dư địa cho nông sản, thực phẩm Việt Nam

Vốn xanh không chỉ nhìn vào “màu xanh” của dự án

Vốn xanh không chỉ nhìn vào “màu xanh” của dự án

Infographics: 103.865 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Infographics: 103.865 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 15/8: Giá heo hơi đang có dấu hiệu chậm lại

Ngày 15/8: Giá heo hơi đang có dấu hiệu chậm lại

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

Giá dầu thô giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp

Giá dầu thô giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC