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Hà Nội đặt mục tiêu khắc phục toàn bộ điểm ngập cục bộ vào mùa mưa 2027

17:19 | 14/08/2026
(TBTCO) - Sau khi 5 công trình chống ngập khẩn cấp đã hoàn thành và phát huy hiệu quả trong mùa mưa 2026, Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án còn lại, đặt mục tiêu đến mùa mưa năm 2027 khắc phục toàn bộ tình trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn.
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Sáng 14/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về kết quả triển khai và kế hoạch thực hiện 12 công trình xây dựng khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng ngập úng trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, đến hết ngày 30/6/2026, toàn bộ 10 dự án khẩn cấp triển khai trong giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, qua đó bước đầu phục vụ công tác tiêu thoát nước tại các khu vực có nguy cơ ngập úng.

Trong số này, 5 dự án đã hoàn thành toàn bộ, gồm hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2), phường Đại Mỗ; hồ điều hòa Yên Nghĩa 2, xã An Khánh; dự án cải tạo, nâng công suất một số trạm bơm hiện có, lắp đặt trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng một số tuyến cống, rãnh thoát nước dọc Đại lộ Thăng Long; dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng các hạng mục tiêu thoát nước để xử lý ngập tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công và các địa bàn Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm; dự án xây dựng, lắp đặt, bổ sung một số trạm bơm, hồ, bể điều tiết và hệ thống đường ống thoát nước lưu vực Tô Lịch - Tả Nhuệ.

Hà Nội đặt mục tiêu khắc phục toàn bộ điểm ngập cục bộ vào mùa mưa 2027
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phạm Hùng

4 dự án khác đã hoàn thành các hạng mục chính và đang hoàn thiện phần việc phụ trợ, gồm hồ điều hòa Phú Đô; cải tạo tuyến kênh Thụy Phương; hồ điều hòa Thụy Phương 2 và hồ điều hòa Yên Nghĩa 1.

Riêng dự án cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu, nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở, đang hoàn tất công tác thanh thải.

Theo Sở Xây dựng, các dự án sau khi hoàn thành các hạng mục chính đã được kết nối với hệ thống thoát nước chung và trực tiếp tham gia tiêu thoát nước cho khu vực. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội được giao phối hợp với các chủ đầu tư tổ chức vận hành hệ thống, bảo đảm tiêu thoát nước trong mùa mưa năm 2026.

Đối với các dự án đang hoàn thiện, TP. Hà Nội đặt ra các mốc tiến độ cụ thể.

Dự án cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở và hồ điều hòa Phú Đô dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026. Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2026.

Trong khi đó, hồ điều hòa Thụy Phương 2 phải hoàn thành trước ngày 20/8/2026; hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 hoàn thành trước ngày 25/8/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, 5 công trình đã hoàn thành trước đó đã phát huy hiệu quả rõ rệt ngay khi bước vào mùa mưa năm nay. Hiệu quả có thể nhận thấy tại một số khu vực từng thường xuyên xảy ra ngập như Tây Hồ Tây, Nam Thăng Long và Ciputra.

Đối với các dự án còn lại, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành trong tháng 8/2026; riêng dự án kênh La Khê chậm nhất phải hoàn thành trong tháng 9/2026.

Trong đợt triển khai khẩn cấp thứ hai, Hà Nội thực hiện 2 dự án gồm hồ điều hòa Chèm tại phường Đông Ngạc và hồ Liên Mạc 1 tại phường Thượng Cát.

Đối với hồ điều hòa Chèm, UBND phường Đông Ngạc đã bàn giao 100% mặt bằng. Các cơ quan đang hoàn tất thủ tục phê duyệt phương án để chi trả tiền cho người dân; dự án dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

Với hồ Liên Mạc 1, UBND phường Thượng Cát đã bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch vào ngày 30/7/2026. Dự án cũng được dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

Theo ông Dương Đức Tuấn, các chủ đầu tư cam kết khởi công 2 dự án trong thời gian tới và hoàn thành trong quý IV năm nay.

Việc bổ sung các hồ điều hòa được kỳ vọng tăng khả năng trữ nước, giảm áp lực cho hệ thống tiêu thoát nước khi xuất hiện mưa lớn, đồng thời tạo thêm dư địa để Hà Nội xử lý các điểm ngập trong những năm tiếp theo.

Hà Nội đặt mục tiêu khắc phục toàn bộ điểm ngập cục bộ vào mùa mưa 2027
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu kết luận. Ảnh: Phạm Hùng

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đánh giá, các công trình chống ngập khẩn cấp đã triển khai thời gian qua bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt, thể hiện qua việc tình trạng ngập úng cục bộ giảm đáng kể trong các đợt mưa.

Với các dự án đang thi công, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đúng tinh thần của một công trình khẩn cấp.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP. Hà Nội được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các dự án được giao làm chủ đầu tư, trong đó chú trọng hoàn thiện cảnh quan, mặt đường và thảm nhựa để sớm đưa công trình vào sử dụng đồng bộ.

Đối với khu vực đường Võ Chí Công, đoạn gần trung tâm thương mại Lotte, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu giải pháp xử lý sớm. Trong đó, cần đánh giá sự cần thiết của việc bổ sung trạm bơm, đồng thời nghiên cứu phương án nâng cốt nền đường nhằm nâng cao hiệu quả chống ngập về lâu dài.

Đáng chú ý, lãnh đạo Thành ủy yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ các điểm còn xảy ra ngập úng cục bộ, xây dựng phương án xử lý triệt để, với mục tiêu đến mùa mưa năm 2027 khắc phục toàn bộ tình trạng này.

Đây là mục tiêu đòi hỏi không chỉ hoàn thành các công trình khẩn cấp đang triển khai, mà còn phải tiếp tục xử lý những điểm nghẽn còn lại trong hệ thống thoát nước đô thị, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước đồng bộ khi xảy ra các trận mưa lớn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Đảng ủy UBND TP. Hà Nội tăng cường tuyên truyền, phản ánh khách quan hiệu quả của các công trình chống ngập đã đầu tư; ghi nhận bằng hình ảnh và tư liệu thực tế để người dân có thể trực tiếp thấy được hiệu quả của các công trình và nguồn lực mà Hà Nội đã đầu tư cho công tác chống ngập./.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội ngập cục bộ mùa mưa

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