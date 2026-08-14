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Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:19 | 14/08/2026
(TBTCO) - Sáng 14/8, tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng xuống 25.561 đồng/USD sau chuỗi phiên tăng mạnh, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng lại đi lên. Chỉ số DXY giảm nhẹ 0,04% xuống 99,92 điểm, khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 của Mỹ đi ngang và thấp hơn dự báo, nối tiếp CPI hạ nhiệt, gây sức ép lên đồng USD và kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất.
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Thị trường trong nước

Sáng nay (14/8), Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.561 đồng/USD, giảm nhẹ 5 đồng so với phiên trước, đánh dấu nhịp điều chỉnh sau chuỗi phiên tăng mạnh liên tiếp. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.282,95 - 26.839,05 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.950 - 25.990 VND/USD, đưa giá bán áp sát mốc 26.000 đồng, song vẫn thấp hơn khoảng 280 đồng so với tại ngân hàng.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại sáng 14/8 cho thấy, tỷ giá USD tăng, đi ngược với nhịp điều chỉnh của tỷ giá trung tâm.

Tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra được niêm yết ở mức 25.860 - 26.270 VND/USD, cùng tăng 20 đồng so với phiên trước. Tương tự, BIDV cũng nâng 20 đồng ở cả hai chiều, đưa tỷ giá USD lên 25.890 - 26.270 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 14/8 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Phần lớn ngoại tệ chủ chốt tăng giá trong sáng 14/8, trong đó EUR và GBP ghi nhận mức tăng đáng kể, còn JPY diễn biến trái chiều, song mức độ điều chỉnh không lớn.

Với tỷ giá EUR, Vietcombank niêm yết ở mức 29.313,21 - 30.859,01 VND/EUR, tăng lần lượt 40,27 đồng và 42,36 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR tăng 40 đồng ở cả hai chiều, lên 29.493 - 30.914 VND/EUR.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - biến động hẹp giảm 0,04% xuống 99,92 điểm.

Giá dầu WTI tiếp tục neo quanh vùng thấp trong phiên thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh mức 81 USD/thùng trong phiên châu Á sáng thứ sáu. Giá dầu giảm nhẹ khi nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng, chờ đợi những diễn biến mới từ các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục hoạt động lưu thông bình thường qua eo biển Hormuz.

Dù tình trạng bế tắc tại eo biển Hormuz chưa được giải quyết, dầu thô vẫn tiếp tục được vận chuyển ra khỏi vịnh Ba Tư. Một số tàu chở dầu được cho là di chuyển trong tình trạng tắt thiết bị phát tín hiệu, nhằm hạn chế rủi ro, trong khi các tàu đi qua eo biển vẫn phải đối mặt với những mối đe dọa an ninh. Điều này phần nào giúp thị trường giảm bớt lo ngại về nguy cơ nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng.

Ở chiều ngược lại, giá dầu chịu thêm sức ép từ các tín hiệu cho thấy lạm phát tại Mỹ đang hạ nhiệt. Theo dữ liệu được công bố hôm thứ Năm, PPI của Mỹ đi ngang trong tháng 7, sau khi giảm 0,1% trong tháng 6 và thấp hơn mức tăng 0,2% mà thị trường dự báo.

PPI cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% so với tháng trước, cũng thấp hơn dự báo tăng 0,3%. So với cùng kỳ năm trước, PPI toàn phần tăng 4,7%, còn PPI cốt lõi tăng 4,2%.

Số liệu PPI thấp hơn dự kiến, nối tiếp tín hiệu hạ nhiệt từ báo cáo CPI công bố trước đó, củng cố kỳ vọng áp lực lạm phát tại Mỹ đang dịu bớt và gây sức ép lên đồng USD.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 ở mức 34,8%, giảm từ khoảng 40% ngay sau khi dữ liệu PPI được công bố.

Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ để đánh giá “sức khỏe” tiêu dùng và triển vọng nhu cầu năng lượng của nền kinh tế lớn nhất thế giới./.

Ánh Tuyết
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VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80