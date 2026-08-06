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Tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (6/8): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới 25.433 đồng, DXY xuống mức thấp nhất 7 tuần

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:09 | 06/08/2026
(TBTCO) - Sáng 6/8, tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.433 đồng, tăng thêm 28 đồng và tiếp tục lập đỉnh lịch sử. Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng và thị trường tự do vẫn diễn biến trái chiều. Chỉ số DXY giảm 0,19% xuống 99,69 điểm, khi kỳ vọng Mỹ - Iran đạt tiến triển hòa bình và Iran - Oman đạt thỏa thuận về eo biển Hormuz gây áp lực lên đồng USD.
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Thị trường trong nước

Sáng nay (6/8), tỷ giá trung tâm công bố ở mức 25.433 đồng, tiếp đà tăng mạnh 28 đồng, tiếp tục duy trì ở mức cao nhất lịch sử. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.161,35 - 26.704,65 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 26.080 - 26.110 VND/USD, qua đó, nới rộng tỷ giá bán USD với các ngân hàng thương mại lên mức 350 đồng.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên sáng 6/8 cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng diễn biến ngược chiều với đà tăng tỷ giá trung tâm, chiều bán USD nới rộng trên 250 đồng so với tỷ giá trần.

Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD giá mua vào - bán ra được niêm yết ở mức 26.040 - 26.450 VND/USD, cùng giảm 10 đồng ở cả hai chiều. Trong khi đó, BIDV niêm yết 26.070 - 26.450 VND/USD, cũng giảm 10 đồng ở cả giá mua và bán.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 6/8 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (6/8): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới 25.433 đồng, DXY xuống mức thấp nhất 7 tuần
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trái ngược với USD, tỷ giá EUR tiếp tục tăng với biên độ hẹp tại cả hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết 29.566,86 - 31.125,70 VND/EUR, tăng 50,17 đồng ở chiều mua và 52,83 đồng ở chiều bán. Tại BIDV, EUR được giao dịch ở mức 29.745 - 31.177 VND/EUR, tăng 51 đồng chiều mua và 56 đồng chiều bán

Bảng Anh (GBP) cũng nối dài đà tăng; đồng yên Nhật (JPY), nhân dân tệ (CNY) ghi nhận biến động nhẹ.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,19% xuống 99,69 điểm.

Giá dầu WTI giao dịch quanh 76 USD/thùng trong phiên châu Á sáng thứ Năm. Áp lực lên giá dầu gia tăng sau thông tin Iran và Oman đã đạt được thỏa thuận về tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz, với một tuyên bố chung đang được hoàn thiện. Diễn biến này làm dấy lên kỳ vọng lưu lượng vận chuyển năng lượng từ Trung Đông sẽ được cải thiện, qua đó, giảm bớt lo ngại về rủi ro gián đoạn nguồn cung và kéo giá dầu đi xuống.

Trong khi đó, hy vọng về tiến triển trong đàm phán hòa bình giữa Mỹ - Iran tiếp tục khiến đồng USD duy trì gần mức thấp nhất trong 7 tuần, được thiết lập vào đầu tuần. Đồng bạc xanh suy yếu góp phần làm dịu áp lực lạm phát nhập khẩu, đồng thời, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chưa vội nâng lãi suất, qua đó tiếp tục gây sức ép lên USD.

Về chính sách tiền tệ, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết, thuế quan đã tác động rõ rệt đến lạm phát, song những tín hiệu ban đầu cho thấy ảnh hưởng này đang dần suy yếu.

Bà Mary Daly cũng nhận định, đầu tư vào công nghệ đang góp phần đẩy mặt bằng giá lên, nhưng kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn được neo giữ ổn định, hàm ý áp lực lạm phát hiện nay chủ yếu xuất phát từ các cú sốc nguồn cung và có thể chỉ mang tính tạm thời, thay vì do nhu cầu tăng quá nóng.

Chủ tịch Fed San Francisco tiếp tục ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn và nhấn mạnh, Fed cần thu thập thêm dữ liệu trước khi đưa ra bước đi tiếp theo. Quan điểm thận trọng này cho thấy, Fed vẫn đang cân bằng giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, khiến triển vọng chính sách tiền tệ cũng như diễn biến của đồng USD tiếp tục ở trạng thái chờ đợi./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 06/08/2026 10:30

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Cập nhật: 06/08/2026 10:30

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Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80