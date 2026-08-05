Xã hội

Khơi thông nguồn lực văn hóa cho tăng trưởng

Hạnh Phúc

Hạnh Phúc

23:43 | 05/08/2026
(TBTCO) - Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam mở ra bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển khi lần đầu xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực nội sinh và động lực tăng trưởng, đặt ngang tầm với kinh tế trong chiến lược phát triển đất nước.
aa

Bước chuyển từ tư duy bảo tồn sang tư duy phát triển

Trong nhiều năm, văn hóa luôn được khẳng định là nền tảng tinh thần của xã hội, nhưng khi nói tới tăng trưởng, thì vốn, công nghệ hay đầu tư thường được nhắc đến nhiều hơn là văn hóa. Nghị quyết số 80-NQ/TW (Nghị quyết 80) đã thay đổi cách nhìn đó khi lần đầu đặt văn hóa vào vị trí của một nguồn lực phát triển.

Nghị quyết 80 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển. Điểm mới không nằm ở việc thay đổi mục tiêu bảo tồn văn hóa, mà ở cách tiếp cận: di sản không chỉ được gìn giữ, mà còn phải tạo ra giá trị gia tăng, việc làm và sức cạnh tranh cho nền kinh tế.

Khơi thông nguồn lực văn hóa cho tăng trưởng
Phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống gắn với phát triển công nghiệp văn hóa là một trong những định hướng quan trọng của Nghị quyết 80-NQ/TW. Ảnh: Hồng Hạnh

Lần đầu tiên, những chỉ tiêu đóng góp kinh tế của văn hóa được lượng hóa trong một nghị quyết của Bộ Chính trị. Theo đó, đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp khoảng 7% GDP, hình thành 5 - 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa trong các lĩnh vực có tiềm năng.

Xa hơn, đến năm 2045, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo được xác định trở thành trụ cột của phát triển bền vững, đóng góp khoảng 9% GDP, đồng thời đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia đứng đầu thế giới về chỉ số Sức mạnh mềm. Đây là lần đầu tiên những chỉ tiêu cụ thể về đóng góp kinh tế của văn hóa được đặt ra ở tầm chiến lược quốc gia.

Yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới đòi hỏi những quyết sách mang tính chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa, khẳng định vị thế và tầm vóc của nền văn hóa Việt Nam, đóng góp xứng đáng vào quá trình phát triển đất nước. Định hướng đó đang được các địa phương cụ thể hóa bằng những chương trình và mô hình phát triển mới.

Hà Nội đẩy mạnh số hóa di sản, hoàn thiện hồ sơ các di sản trình UNESCO. TP. Hồ Chí Minh phát triển các sản phẩm âm nhạc kết hợp chất liệu truyền thống với công nghệ số. Ninh Bình định hướng xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa từ lợi thế di sản...

Những chuyển động đó cho thấy, Nghị quyết 80 không dừng lại ở việc khẳng định vị thế của văn hóa, mà đang tạo nền tảng để các địa phương từng bước biến nguồn lực văn hóa thành nguồn lực phát triển, đưa văn hóa tham gia sâu hơn vào quá trình tăng trưởng của nền kinh tế. Cách làm của mỗi địa phương có thể khác nhau, song đều cho thấy, văn hóa đã được nhìn nhận như một nguồn lực phát triển, thay vì chỉ là đối tượng bảo tồn.

Khơi thông nguồn lực văn hóa cho tăng trưởng

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ đang mở ra không gian mới để bảo tồn, quảng bá và khai thác các giá trị văn hóa. Ảnh: Hồng Hạnh

Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tăng trưởng dài hạn

Nghị quyết 80 không chỉ đặt ra mục tiêu, mà còn yêu cầu hoàn thiện thể chế, bố trí nguồn lực, phát triển thị trường văn hóa, thúc đẩy chuyển đổi số và huy động sự tham gia của toàn xã hội để văn hóa thực sự trở thành một động lực phát triển.

Đáng chú ý, Nghị quyết 80 yêu cầu dành tối thiểu khoảng 2% tổng chi ngân sách cho văn hóa và khuyến khích huy động nguồn lực xã hội, cho thấy đầu tư cho văn hóa không còn được nhìn nhận là khoản chi tiêu đơn thuần, mà là đầu tư cho năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn.

Phát triển văn hóa không phải là nhiệm vụ của riêng ngành Văn hóa, mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách, cần có cơ chế phù hợp để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm văn hóa, qua đó hình thành thị trường công nghiệp văn hóa năng động và bền vững.

NSND. Vương Duy Biên -
Chủ tịch Hiệp hội Phát triển
công nghiệp văn hóa Việt Nam

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, một trong những điểm quan trọng nhất của Nghị quyết 80 là thay đổi cách nhìn về vị trí của văn hóa trong phát triển đất nước.

“Nghị quyết 80 nhấn mạnh văn hóa là trụ cột, văn hóa là hệ điều tiết. Vậy nên, điều căn bản là phải biến nhận thức này thành hành động cụ thể, để từ đó có đầu tư, bố trí nguồn lực và các hành động khác” - PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhìn nhận.

Ở góc độ triển khai, NSND. Vương Duy Biên - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, Nghị quyết 80 là bước đột phá quan trọng vì đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống, đồng thời tạo ra tâm thế mới cho những người làm văn hóa. Theo ông, yếu tố quyết định nằm ở việc thống nhất nhận thức và cụ thể hóa chủ trương thành các chương trình hành động khả thi. Muốn Nghị quyết đi vào cuộc sống, cần đồng bộ từ cơ chế, nguồn lực và sự vào cuộc của các địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng.

Một điểm đáng chú ý khác của Nghị quyết 80 là xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lĩnh vực đột phá trong phát triển văn hóa. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa quốc gia, số hóa di sản, phát triển nền tảng số và mở rộng không gian văn hóa số được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để các giá trị văn hóa tiếp cận đông đảo công chúng hơn, đồng thời mở rộng thị trường cho các sản phẩm sáng tạo của Việt Nam.

Nghị quyết 80 không chỉ mở rộng không gian phát triển của văn hóa, mà còn mở rộng cách nhìn về tăng trưởng. Khi văn hóa được xem là một nguồn lực kinh tế, được đầu tư đúng mức và vận hành theo cơ chế thị trường phù hợp, đây sẽ là một lợi thế cạnh tranh mới của Việt Nam trong hành trình phát triển nhanh và bền vững./.

Hạnh Phúc
Từ khóa:
nguồn lực văn hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW phát triển văn hóa nguồn lực nội sinh động lực tăng trưởng văn hóa việt nam

Bài liên quan

Từ bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế di sản

Từ bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế di sản

Lợi nhuận quý II của Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều

Lợi nhuận quý II của Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều

Hà Nội kích hoạt 7 động lực tăng trưởng, quyết tâm cán đích GRDP hai con số

Hà Nội kích hoạt 7 động lực tăng trưởng, quyết tâm cán đích GRDP hai con số

Dành cho bạn

Khối ngoại nối dài đà mua ròng, tiếp tục "gom" cổ phiếu PNJ

Khối ngoại nối dài đà mua ròng, tiếp tục "gom" cổ phiếu PNJ

Thuế tỉnh Đắk Lắk ứng dụng công nghệ, tăng quản lý rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản

Thuế tỉnh Đắk Lắk ứng dụng công nghệ, tăng quản lý rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản

Hải quan lấy ý kiến doanh nghiệp, đề xuất bãi bỏ 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xăng dầu

Hải quan lấy ý kiến doanh nghiệp, đề xuất bãi bỏ 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xăng dầu

Chứng khoán phái sinh ngày 5/8: Dòng tiền sôi động khi VN30-Index điều chỉnh

Chứng khoán phái sinh ngày 5/8: Dòng tiền sôi động khi VN30-Index điều chỉnh

Khánh Hòa giải ngân đầu tư công đạt 50,9%, vẫn chịu áp lực quý III

Khánh Hòa giải ngân đầu tư công đạt 50,9%, vẫn chịu áp lực quý III

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt gần 310.000 tỷ đồng

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt gần 310.000 tỷ đồng

Đọc thêm

Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch với giải Siêu Vàng tại Diễn đàn Kinh tế Thanh niên Thế giới

Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch với giải Siêu Vàng tại Diễn đàn Kinh tế Thanh niên Thế giới

(TBTCO) - Đội thi gồm 8 học sinh Việt Nam đã giành giải Siêu Vàng - giải thưởng cao nhất bảng Trung học cơ sở - tại Vòng chung kết Giả lập Doanh nghiệp châu Á, Diễn đàn Kinh tế Thanh niên Thế giới năm 2026 được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc.
Hủy kết quả thi tại điểm thi chuyên Tuyên Quang, tổ chức thi lại ngày 14 - 15/8

Hủy kết quả thi tại điểm thi chuyên Tuyên Quang, tổ chức thi lại ngày 14 - 15/8

(TBTCO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định vụ gian lận tại điểm thi chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu tổ chức, bước đầu phát hiện sự móc nối giữa một số phụ huynh và giáo viên để tác động kết quả thi. Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời tổ chức thi lại cho 328 thí sinh nhằm bảo đảm công bằng.
Hà Nội ra mắt mô hình thí điểm đổi mới hoạt động nhà văn hóa cơ sở

Hà Nội ra mắt mô hình thí điểm đổi mới hoạt động nhà văn hóa cơ sở

(TBTCO) - Hà Nội chính thức đưa vào vận hành mô hình thí điểm tổ chức hoạt động tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm (xã Phú Xuyên), mở đầu cho lộ trình đổi mới hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên toàn thành phố.
Hà Nội tăng tốc hoàn thiện hạ tầng thoát nước, giảm ngập đô thị

Hà Nội tăng tốc hoàn thiện hạ tầng thoát nước, giảm ngập đô thị

(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu chấm dứt tình trạng bị động trong phòng, chống úng ngập, giao các địa phương chủ động rà soát điểm có nguy cơ ngập, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, thiết bị trước mùa mưa. Thành phố đồng thời đẩy nhanh các dự án thoát nước trọng điểm, hoàn thiện đề án chống ngập dài hạn gắn với quy hoạch Thủ đô nhằm nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.
Mưa lớn diện rộng từ 4 - 6/8, yêu cầu các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó

Mưa lớn diện rộng từ 4 - 6/8, yêu cầu các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó

(TBTCO) - Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá dự báo xảy ra từ ngày 4 đến 6/8.
Hải quan hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở Quảng Trị

Hải quan hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở Quảng Trị

(TBTCO) - Hưởng ứng chương trình an sinh xã hội và lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan đã hỗ trợ 840 triệu đồng xây dựng 6 căn nhà cho người có công với cách mạng và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các xã Dân Hóa, La Lay và Lao Bảo, thể hiện tinh thần sẻ chia của ngành Hải quan đối với cộng đồng.
Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(TBTCO) - Ngày 31/7/2026, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã triển khai nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với sự tham gia của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cùng đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt tại các điểm cầu trong và ngoài Hà Nội.
Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng APEC 2027

Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng APEC 2027

(TBTCO) - Chiều 31/7, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh APEC 2027.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khơi thông nguồn lực văn hóa cho tăng trưởng

Khơi thông nguồn lực văn hóa cho tăng trưởng

Hạ tầng dữ liệu số là chìa khóa nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản

Hạ tầng dữ liệu số là chìa khóa nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản

Ngoại giao khoa học công nghệ cần chuyển từ kết nối sang kiến tạo phát triển - đồng hành

Ngoại giao khoa học công nghệ cần chuyển từ kết nối sang kiến tạo phát triển - đồng hành

Bộ Tài chính đề xuất hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Bộ Tài chính đề xuất hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Hoa Kỳ coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

Hoa Kỳ coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm nâng chất lượng để giữ thị trường

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm nâng chất lượng để giữ thị trường

Quy trình mới về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Quy trình mới về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

PTI: Doanh thu phí bảo hiểm lấy lại đà tăng trưởng 14%, lãi hoạt động tài chính tăng gấp đôi

PTI: Doanh thu phí bảo hiểm lấy lại đà tăng trưởng 14%, lãi hoạt động tài chính tăng gấp đôi

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hải quan số, hải quan thông minh

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hải quan số, hải quan thông minh

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (5/8): Tỷ giá trung tâm lên 25.405 đồng, giới đầu tư dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (5/8): Tỷ giá trung tâm lên 25.405 đồng, giới đầu tư dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 5/8: Giá cà phê có xu hướng chững lại, hồ tiêu ổn định

Ngày 5/8: Giá cà phê có xu hướng chững lại, hồ tiêu ổn định

Ngày 5/8: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 5/8: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm