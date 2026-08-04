Hà Nội ra mắt mô hình thí điểm đổi mới hoạt động nhà văn hóa cơ sở

Chiều 4/8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với UBND xã Phú Xuyên tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm tổ chức hoạt động tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm. Đây là mô hình đầu tiên được triển khai trong chương trình đổi mới hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở của thành phố, thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy về phát triển văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, việc thí điểm nhằm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tại các thiết chế văn hóa cơ sở, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2026 có 95% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hoạt động hiệu quả.

Để triển khai đồng bộ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành hướng dẫn, kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, đồng thời phát động phong trào “Mỗi xã, phường có một mô hình hay, cách làm hiệu quả phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở”. Đến nay, 126/126 xã, phường trên địa bàn thành phố đã đăng ký xây dựng mô hình.

Lãnh đạo TP. Hà Nội và các đại biểu thực hiện nghi lễ ấn nút ra mắt mô hình thí điểm tổ chức hoạt động tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

Qua rà soát thực tế, Hà Nội lựa chọn xây dựng 3 mô hình đại diện gồm: nhà văn hóa có đầy đủ nhà văn hóa và khu thể thao tại các xã trung tâm; nhà văn hóa tại các phường ven đô; mô hình nhà văn hóa ở khu vực nội đô có diện tích hạn chế, kết hợp sử dụng các không gian công cộng để tổ chức hoạt động ngoài trời.

Trong đó, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm được lựa chọn là mô hình tiêu biểu cho nhóm nhà văn hóa tại các xã trung tâm có cơ sở vật chất tương đối hoàn chỉnh. Mô hình được tổ chức lại trên cơ sở các hoạt động sẵn có của địa phương, xây dựng lịch hoạt động thường xuyên, đáp ứng nhiều nhóm đối tượng với các nội dung như sinh hoạt chính trị, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, văn hóa đọc, học tập cộng đồng, hoạt động dành cho thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các chương trình phát huy giá trị làng nghề mộc truyền thống Vạn Điểm.

Phòng đọc sách tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, các đại biểu tham quan các không gian chức năng như phòng cộng đồng số, phòng đọc sách, khu tập võ, khu dưỡng sinh, khu vui chơi trẻ em và khu thể thao; đồng thời theo dõi chương trình văn nghệ của các câu lạc bộ địa phương và nghi thức công bố vận hành mô hình.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, sau mô hình tại xã Phú Xuyên, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các mô hình đại diện tại các phường ven đô và khu vực nội đô phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn. Trên cơ sở đó, các xã, phường sẽ chủ động lựa chọn cách thức tổ chức hoạt động phù hợp, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, xây dựng lịch sinh hoạt thường xuyên và thu hút người dân tham gia.

Các mô hình thí điểm không nhằm tạo ra một khuôn mẫu cứng, mà đóng vai trò định hướng để mỗi địa phương chủ động phát huy bản sắc văn hóa, khai thác hiệu quả thiết chế hiện có, từng bước đưa nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trở thành “ngôi nhà chung” của cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân và xây dựng Thủ đô phát triển bền vững./.