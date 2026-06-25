Hà Nội tuyên dương 126 gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam

Tại hội nghị, 126 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho 126 xã, phường trên địa bàn thành phố được vinh danh. Đây là những gia đình tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực, đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô, luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Nhiều gia đình được tuyên dương là những điển hình trong gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình hiếu học, phát triển kinh tế, tham gia công tác xã hội, từ thiện nhân đạo, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, thành phố luôn xác định công tác gia đình là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài; gắn xây dựng gia đình với xây dựng môi trường văn hóa Thủ đô thanh lịch, văn minh, đồng thời coi hạnh phúc của mỗi gia đình là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Hà Nội và đất nước.

Đặc biệt, Hà Nội luôn ưu tiên các chính sách an sinh xã hội. Theo ông Trần Đức Thắng, Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển…

Để mỗi gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phát triển toàn diện, cả hệ thống chính trị của thành phố đặt quyết tâm cao, nỗ lực từng ngày cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo thêm việc làm mới, nâng cao thu nhập. Thành phố đang tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn: Ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm; xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, nhân văn, hạnh phúc cho nhân dân Thủ đô.

Thành phố cũng ưu tiên bố trí nguồn lực cho thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi người dân Thủ đô sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần từ nguồn ngân sách thành phố bắt đầu từ 1-7-2026. Học sinh tiểu học sẽ được nâng mức hỗ trợ bữa ăn trưa để bảo đảm chế độ dinh dưỡng, phát triển thể chất.

Hà Nội đã và đang thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, xây dựng trường học, bệnh viện để mỗi gia đình có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp với thu nhập; giảm tải áp lực trường học cho các bậc cha mẹ; khắc phục tình trạng quá tải ở các cơ sở khám chữa bệnh; phát triển nhiều hơn nữa những không gian cho người cao tuổi sinh hoạt văn hóa, trẻ em vui chơi.

Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, nếp sống văn hóa của người Hà Nội; chung tay xây dựng môi trường sống tốt đẹp, góp phần xây dựng Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại, người dân hạnh phúc. Đồng thời, các gia đình văn hóa tiêu biểu được tuyên dương sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, trở thành những hạt nhân tích cực trong cộng đồng dân cư và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.