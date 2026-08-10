Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Australia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

17:57 | 10/08/2026
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi Australia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, quan hệ giữa hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội mới, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện cần được tiếp tục thúc đẩy phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.
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Chiều ngày 10/8 (giờ địa phương), tại thành phố Sydney, Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Nicholas Moore - Đặc phái viên của Chính phủ Australia về Đông Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Australia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Nicholas Moore - Đặc phái viên của Chính phủ Australia về Đông Nam Á. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp, Đặc phái viên của Chính phủ Australia về Đông Nam Á Nicholas Moore bày tỏ, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Australia rất có ý nghĩa và là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ ngoại giao đã được thiết lập hơn 50 năm qua.

Ông Nicholas Moore đã trao đổi các cơ hội tăng cường hợp tác với Việt Nam như triển khai Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia; phương hướng mở rộng thương mại, thúc đẩy đầu tư song phương; kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư với các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên; phát triển các mô hình hợp tác thực chất.

Khẳng định hợp tác thương mại giữa hai nước thời gian qua đạt kết quả rất tích cực, ông Nicholas Moore cho rằng, cần hướng tới giá trị thương mại cao hơn nữa. Việc ký kết hợp tác trong lĩnh vực hàng không và nhiều lĩnh vực khác vừa diễn ra góp phần thúc đẩy thêm sự kết nối thương mại.

Ông cho biết đã có báo cáo gửi Chính phủ Australia về quy mô thương mại giữa hai nước và đề xuất kiến nghị các giải pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư hai chiều.

Theo Đặc phái viên của Chính phủ Australia về Đông Nam Á Nicholas Moore, cả Việt Nam và Australia đều có thể là “điểm đến” của các startup công nghệ. Hiện có nhiều nhà đầu tư mong muốn vào Việt Nam vì Việt Nam thể hiện rõ thông điệp, hoài bão và khát vọng phát triển cùng với thị trường năng động. Cộng đồng rất đông đảo người Việt và các sinh viên Việt Nam đang theo học tại Australia cũng là cơ hội lớn để thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, đóng góp vào tăng trưởng của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Việt Nam tiếp tục là một trong những đối tác trọng tâm của Australia trong quá trình triển khai Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia; đánh giá cao những đóng góp của ông Nicholas Moore trong việc xây dựng chiến lược này và thúc đẩy kết nối giữa Chính phủ Australia với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi Australia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, quan hệ giữa hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội mới, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện cần được tiếp tục thúc đẩy phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả. Mục tiêu không chỉ là mở rộng thương mại và đầu tư, mà quan trọng hơn là cùng kiến tạo các động lực tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tư nhân làm động lực phát triển.

Việt Nam mong muốn Australia tiếp tục là đối tác đồng hành quan trọng. Với lợi thế môi trường đầu tư ổn định, nguồn nhân lực trẻ, vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng và quy mô thị trường ngày càng mở rộng, Việt Nam có nhiều điều kiện để trở thành điểm đến ưu tiên của các doanh nghiệp và nhà đầu tư Australia. Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng cao, có khả năng chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, tăng cường liên kết doanh nghiệp trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, hợp tác giữa hai nước cần chuyển mạnh sang các chương trình hợp tác dài hạn về đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, tài chính xanh, hạ tầng chất lượng cao, chuỗi cung ứng chiến lược, giáo dục và nghiên cứu.

Việt Nam và Australia có tính bổ trợ cao về nguồn lực, trình độ phát triển, tầm nhìn đối với khu vực. Hai bên cần tiếp tục quan tâm thúc đẩy các hợp tác thành những chương trình, dự án kinh tế cụ thể, góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, thiết thực nâng cao đời sống của nhân dân và sự phát triển của đất nước./.

Theo TTXVN
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