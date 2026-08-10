Thời sự

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane

Hà My

Hà My

[email protected]
16:19 | 10/08/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 10/8/2026, các đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã đến Đại sứ quán Lào tại Hà Nội viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào từ trần.
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Việt Nam tổ chức Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu; Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ do đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu; Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội do đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu đã vào viếng, đặt vòng hoa tưởng niệm đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane
Di ảnh đồng chí Saysomphone Phomvihane - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Ảnh: Thành Long

Xúc động ghi vào sổ tang, các đồng chí lãnh đạo cấp cao đại diện cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia buồn với Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. Ảnh: Thành Long

Các nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh, đồng chí Saysomphone Phomvihane là một nhà lãnh đạo xuất sắc, tận tụy của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào; người bạn gắn bó, thủy chung của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane luôn dành tình cảm sâu nặng và có nhiều đóng góp tích cực trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Sự ra đi của đồng chí không chỉ là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến đồng chí, đồng thời cũng là tổn thất lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane
Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: Thành Long

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng những cống hiến, đóng góp to lớn của đồng chí trong việc vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm tiếc thương, chân thành chia buồn tới Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh về việc đồng chí Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane từ trần, qua đồng chí Đại sứ, gửi lời chia buồn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Saysomphone Phomvihane.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: Thành Long

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Lào chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, thể hiện sinh động tình cảm gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng và hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Cùng ngày, đoàn đại biểu một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và các Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng./.

Hà My
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