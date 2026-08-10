Tân binh Điện Máy Xanh (DMX) tiếp tục là "địa chỉ" giải ngân hàng đầu của vốn ngoại

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới trong sắc xanh. Kết phiên 10/8, VN-Index tăng 8,71 điểm, tương ứng tăng 0,49%, lên 1.776,77 điểm với số mã chứng khoán tăng cao áp đảo.

Trái với diễn biến hồi phục khá tích cực của chỉ số, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng. Tính chung trên 3 sàn, khối ngoại bán ròng khoảng 278 tỷ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp. Trong đó, trên sàn HOSE, khối ngoại bán ra 2.075 tỷ đồng trong khi giải ngân ròng 1.793 tỷ đồng, tương đương bán ròng hơn 282 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dòng vốn ngoại tiếp tục cho thấy sự phân hóa mạnh giữa các cổ phiếu. Đáng chú ý, DMX - cổ phiếu “tân binh” Điện Máy Xanh vừa chào sàn tuần trước đã có phiên thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách mua ròng. Các nhà đầu tư nước ngoài giải ngân ròng 173,16 tỷ đồng vào cổ phiếu này. DMX đóng cửa phiên hôm nay ở 88.100 đồng/cổ phiếu, tăng 4,88% so với tham chiếu.

Trong phiên DMX chào sàn, khối ngoại bán ròng hơn 264.000 cổ phiếu. Tuy nhiên, dòng vốn ngoại nhanh chóng đảo chiều và liên tục giải ngân mạnh vào DMX trong hai phiên kế tiếp. Cuối tuần trước, ngày 7/8, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng tới 681,77 tỷ đồng cổ phiếu DMX. Như vậy, chỉ trong hai phiên gần nhất, giá trị mua ròng của khối ngoại tại DMX đã đạt khoảng 855 tỷ đồng.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng mạnh trong phiên 10/8. Nguồn: Dstock

Trong khi khối ngoại vẫn bán ròng xét trên toàn thị trường, DMX đang trở thành một điểm đến nổi bật của dòng vốn ngoại ngay sau khi niêm yết. Một số cổ phiếu khác cũng được mua ròng, nhưng giá trị còn khá khiêm tốn. SHB được mua ròng 68,52 tỷ đồng, VNM 63,77 tỷ đồng và MBB gần 50 tỷ đồng. SSI, CTG, GAS và GMD cũng được mua ròng từ hơn 31 tỷ đồng đến gần 48 tỷ đồng. GAS tăng kịch trần 6,97% lên 79.800 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều bán ra, TCB chịu áp lực lớn nhất với giá trị bán ròng 359,39 tỷ đồng, dù cổ phiếu này tăng mạnh 5,56% lên 31.350 đồng. Trong khi đó, khối ngoại cũng bán ròng mạnh VHM (248,1 tỷ đồng) và là một phần nguyên nhân kéo giảm giá cổ phiếu 1,92%. FPT bị bán ròng hơn 82 tỷ đồng, trong khi MSN, TCX, VRE và VPB bị rút ròng khoảng 31 - 33 tỷ đồng mỗi mã./.