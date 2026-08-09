Mỏ Việt Bắc báo lỗ quý II, lợi nhuận 6 tháng giảm 81%

Trong quý II/2026, doanh thu của MVB đạt 852,2 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 34,5% lên 786,2 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm gần 60%, còn 65,9 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 6,7 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, MVB đạt doanh thu 1.465 tỷ đồng, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 33 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ.

Trong văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc cho biết, kết quả kinh doanh sụt giảm chủ yếu do sản lượng tiêu thụ than và xi măng giảm làm giảm doanh thu, trong khi giá nguyên vật liệu, nhiên liệu đầu vào tăng cao khiến giá vốn tăng, qua đó ảnh hưởng đến lợi nhuận.

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Năm 2026, MVB đặt mục tiêu doanh thu 2.680 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ đạt 123,1 tỷ đồng, giảm 40%; cổ tức dự kiến tối thiểu 8%. Doanh nghiệp cũng dự kiến đầu tư xây dựng với giá trị khoảng 381 tỷ đồng, tăng 22,7% so với năm 2025.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiều cổ đông đã đề nghị HĐQT và Ban điều hành tăng cường giám sát hoạt động của các công ty con trong lĩnh vực xi măng, đặc biệt là Công ty cổ phần Xi măng La Hiên và Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng cường tính minh bạch trong quản trị và sử dụng vốn.

Được biết, MVB hiện có vốn điều lệ 1.050 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nắm giữ khoảng 98% vốn điều lệ. MVB đang nắm cổ phần tại các công ty Xi măng La Hiên, Xi măng Quán Triều, Xi măng Tân Quang.../.