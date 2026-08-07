Tỷ giá USD hôm nay (7/8): USD ngân hàng bán ra cách xa trần 300 đồng, DXY hồi nhẹ trước dữ liệu việc làm Mỹ

Thị trường trong nước

Sáng nay (7/8), tỷ giá trung tâm công bố ở mức 25.463 đồng, tiếp đà tăng mạnh 30 đồng, tiếp tục duy trì ở mức cao nhất lịch sử. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.189,85 - 26.736,15 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 26.080 - 26.110 VND/USD, qua đó, thấp xa so với tỷ giá USD bán ra tại các ngân hàng.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên sáng 7/8 cho thấy, đồng USD tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh nhẹ trên thị trường ngân hàng, giá bán USD tại nhiều ngân hàng lớn giữ ở cùng mức 26.430 đồng, nới rộng khoảng cách với tỷ giá trần lên hơn 300 đồng.

Theo đó, tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.020 - 26.430 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 20 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Trong khi đó, BIDV niêm yết USD ở mức 26.050 - 26.430 VND/USD, cũng giảm 20 đồng ở cả giá mua và giá bán.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 7/8 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với tỷ giá EUR, các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm khá mạnh. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR lùi về 29.457,39 - 31.010,5 VND/EUR, giảm 109,47 đồng ở chiều mua và 115,2 đồng ở chiều bán.

Tương tự, BIDV niêm yết EUR ở mức 29.629 - 31.056 VND/EUR, giảm mạnh hơn với 116 đồng ở chiều mua và 121 đồng ở chiều bán.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hồi nhẹ 0,28% lên 99,65 điểm.

Giá dầu WTI đi ngang quanh 77,5 USD/thùng trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ sáu, sau khi tăng nhẹ ở phiên trước. Thị trường dầu được hỗ trợ bởi những diễn biến căng thẳng mới tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ huyết mạch của thế giới.

Theo các báo cáo, Iran đã tấn công các mục tiêu thù địch tại khu vực eo biển sau các vụ nổ gần đảo Qeshm, làm gia tăng lo ngại về khả năng gián đoạn hoạt động vận tải hàng hải và khiến triển vọng mở cửa hoàn toàn tuyến đường này trở nên kém chắc chắn hơn.

Căng thẳng càng leo thang khi Quốc hội Iran đang xem xét một dự thảo đề xuất cấm tàu của Mỹ và Israel đi qua eo biển Hormuz, đồng thời yêu cầu các quốc gia bị coi là thù địch phải bồi thường trước khi được phép lưu thông.

Dự thảo cũng đưa ra các quy định nghiêm ngặt hơn đối với hoạt động vận tải thương mại, trong đó, có mức phạt tương đương 20% giá trị hàng hóa trên tàu nếu vi phạm. Đáng chú ý, Tehran khẳng định eo biển Hormuz chỉ được mở cửa hoàn toàn trở lại sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải, qua đó, làm gia tăng rủi ro nguồn cung và tiếp tục nâng đỡ giá dầu.

Trên thị trường tiền tệ, kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ phần nào hạn chế đà tăng của giá dầu. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện chỉ còn định giá 54,5% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9, giảm đáng kể so với 63,4% một tuần trước.

Giới đầu tư hiện tập trung vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 7, dữ liệu được xem là thước đo quan trọng về sức khỏe thị trường lao động Mỹ và có thể tác động mạnh đến kỳ vọng về lộ trình điều hành lãi suất của Fed trong thời gian tới.

Trong khi đó, đồng USD vẫn được hỗ trợ nhờ vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, giá dầu phục hồi làm gia tăng lo ngại lạm phát và thị trường vẫn duy trì kỳ vọng Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nếu các dữ liệu kinh tế sắp công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt./.