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Tỷ giá USD hôm nay (31/7): Tỷ giá trái chiều, dõi theo quyết định lãi suất và khả năng can thiệp đồng Yên

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:03 | 31/07/2026
(TBTCO) - Sáng 31/7, tỷ giá trung tâm tăng mạnh 18 đồng lên 25.338 đồng/USD, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng đồng loạt giảm và thị trường tự do lùi về 26.250 - 26.280 VND/USD. Diễn biến trái chiều xuất hiện khi Fed giữ nguyên lãi suất, chỉ số DXY có thời điểm mất mốc 100 điểm. Thị trường hướng sự chú ý tới cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và khả năng can thiệp tỷ giá.
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Thị trường trong nước

Sáng nay (31/7), tỷ giá trung tâm được niêm yết phiên cuối tuần ở mức 25.338 đồng/USD, tăng mạnh 18 đồng so với phiên trước và tiếp tục duy trì ở vùng cao nhất từ trước tới nay. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.071,1- 26.604,9 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 26.250 - 26.280 VND/USD, giảm 50 đồng ở chiều mua và 40 đồng ở chiều bán so với phiên trước. Giá bán USD trên thị trường tự do hiện thấp hơn khoảng 300 đồng so với các ngân hàng thương mại.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên sáng ngày 31/7 cho thấy, tỷ giá tại các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh.

Đơn cử, Vietcombank niêm yết ở mức 26.060 - 26.470 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 50 đồng ở cả hai chiều. BIDV cũng giảm 50 đồng ở cả chiều mua và bán, xuống 26.090 - 26.470 VND/USD. So với Vietcombank, BIDV đang niêm yết giá mua USD cao hơn 30 đồng, trong khi giá bán tương đương.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 31/7 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (31/7): Tỷ giá trái chiều, dõi theo quyết định lãi suất và khả năng can thiệp đồng Yên
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với GBP, tỷ giá nối dài đà tăng và là đồng tiền tăng mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ chủ chốt.

Tại Vietcombank, GBP được giao dịch ở mức 34.457,37 - 35.920,12 VND/GBP, tăng 196,09 đồng ở chiều mua và 204,51 đồng ở chiều bán. Tại BIDV, tỷ giá đạt 34.728 - 36.035 VND/GBP, tăng 194 đồng chiều mua và 214 đồng chiều bán, cho thấy xu hướng tăng mạnh được duy trì tại cả hai ngân hàng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hồi phục nhẹ lên trên 100 điểm sau khi vừa mất đà giảm mạnh 0,8%.

Về chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp thứ 05 liên tiếp. Đáng chú ý, tuyên bố sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) gần như không thay đổi so với cuộc họp ngày 17/6, ngoại trừ một điều chỉnh nhỏ về câu chữ và việc bổ sung ý kiến phản đối của ba thành viên.

Điều này cho thấy Fed vẫn duy trì lập trường chính sách hiện tại, bất chấp nhiều biến động trong hơn một tháng qua, bao gồm căng thẳng địa chính trị leo thang, giá tiêu dùng của Mỹ ghi nhận mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 4/2020, thị trường cổ phiếu công nghệ biến động và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh.

Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang cuộc họp chính sách của BoJ. Đồng yên Nhật đã phục hồi mạnh trong phiên giao dịch tại Mỹ sau khi xuất hiện đồn đoán rằng chính quyền Nhật Bản đã can thiệp thị trường ngoại hối, khiến tỷ giá USD/JPY giảm từ trên 163 xuống dưới 158 chỉ trong vài phút.

Việc Fed giữ nguyên lãi suất cũng góp phần gây áp lực lên đồng USD khi nhà đầu tư loại bỏ kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất bất ngờ. Đồng bạc xanh suy yếu có thể tiếp tục hỗ trợ đồng yên Nhật, đồng nghĩa với việc bất kỳ tín hiệu mang tính “diều hâu” nào từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đều có thể tạo tác động mạnh hơn tới tỷ giá USD/JPY.

Sau khi tăng lãi suất vào tháng 6, BoJ được cho là sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp lần này để đánh giá tác động của chính sách.

Tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vào cuối năm, với các cuộc họp tháng 10 và tháng 12 được xem là những thời điểm có khả năng cao.

Ngoài ra, hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho căng thẳng Mỹ - Iran đang xuất hiện trở lại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang được tiến hành nhằm khôi phục ổn định, đặc biệt tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hội đồng Hòa bình do ông thành lập đã đạt được một thỏa thuận lịch sử, yêu cầu Hamas và các nhóm vũ trang khác tại Dải Gaza giao nộp toàn bộ vũ khí và chấm dứt hoạt động vũ trang./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 31/07/2026 10:30

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Cập nhật: 31/07/2026 10:30

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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80