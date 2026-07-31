Ngày 31/7: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm gần 2.000 đồng/kg

Khảo sát sáng 31/7 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đã quay đầu giảm mạnh sau chuỗi ba phiên tăng liên tiếp trước đó. Mức điều chỉnh phổ biến từ 1.700 - 1.800 đồng/kg, đưa giá thu mua về khoảng 96.000 - 96.800 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm 1.700 đồng/kg, xuống còn 96.800 đồng/kg nhưng vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước.

Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 1.800 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 96.500 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng cũng mất 1.800 đồng/kg, lùi về 96.000 đồng/kg, thấp nhất trong các vùng nguyên liệu trọng điểm.

Dù giảm khá mạnh trong phiên này, mặt bằng giá cà phê trong nước vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn đầu tháng, cho thấy thị trường vẫn được hỗ trợ bởi những lo ngại về nguồn cung toàn cầu.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt lao dốc trên cả hai sàn giao dịch chủ chốt. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng cà phê Robusta giao tháng 9/2026 giảm 104 USD/tấn (2,68%), xuống còn 3.773 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 110 USD/tấn (2,85%), còn 3.749 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm mạnh 13,6 US cent/pound (4,01%), xuống 325,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng mất 8,75 US cent/pound (2,76%), còn 308,55 US cent/pound.

Đây là phiên điều chỉnh mạnh đầu tiên sau chuỗi tăng liên tiếp của thị trường cà phê thế giới, khi nhiều nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau đợt phục hồi mạnh những ngày trước.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 31/7 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước chưa ghi nhận biến động mới sau hai phiên tăng liên tiếp trước đó. Giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm tiếp tục dao động trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là địa phương có mức giá cao nhất cả nước khi duy trì 142.000 đồng/kg. Đứng ngay sau là Đắk Lắk với mức 141.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Tại Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá hồ tiêu tiếp tục được các đại lý thu mua ở mức 139.000 đồng/kg.

Theo cập nhật mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, thị trường hồ tiêu thế giới chưa ghi nhận sự điều chỉnh về giá tại các quốc gia xuất khẩu chủ chốt.

Cụ thể, tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 6.823 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Brazil ASTA 570 vẫn giữ mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu lớn. Ở chiều ngược lại, Malaysia tiếp tục là quốc gia có giá chào bán cao nhất với 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá chào bán tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục ổn định trong khoảng 5.970 - 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì ở mức 9.404 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt được chào bán ở 12.200 USD/tấn và 8.250 USD/tấn, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Nhìn chung, thị trường hồ tiêu thế giới vẫn trong trạng thái cân bằng khi cả nguồn cung và nhu cầu chưa xuất hiện yếu tố đủ mạnh để tạo ra biến động lớn về giá./.