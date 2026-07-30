IFAD bổ nhiệm tân Giám đốc Quốc gia, tiếp tục thúc đẩy chương trình chuyển đổi nông thôn tại Việt Nam

Trong hơn 3 thập kỷ qua, IFAD đã đầu tư 537 triệu USD từ nguồn lực của chính tổ chức vào 19 dự án tại Việt Nam, với tổng giá trị các chương trình đạt 918 triệu USD. Các sáng kiến này đã trực tiếp hỗ trợ hơn 1,4 triệu hộ gia đình nông thôn, góp phần cải thiện sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

IFAD đang triển khai 2 dự án tại Việt Nam với tổng giá trị gần 200 triệu USD, tập trung vào tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và khả năng chống chịu cho các cộng đồng nông thôn.

Trên cương vị mới, bà Enika Basu sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài giữa IFAD và Chính phủ Việt Nam.

Bà Enika Basu trình Thư ủy nhiệm lên đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam - Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang. Ảnh: IFAD

Tân Giám đốc Quốc gia IFAD tại Việt Nam chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được dẫn dắt các hoạt động của IFAD tại Việt Nam trong thời điểm đất nước đang theo đuổi một tầm nhìn đầy tham vọng về chuyển đổi nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu và bao trùm, trong đó bao gồm cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”.

Bà khẳng định: “IFAD mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, chính quyền các địa phương, các đối tác phát triển, khu vực tư nhân và cộng đồng nông thôn nhằm thúc đẩy nền nông nghiệp xanh hơn, các hệ thống lương thực bền vững hơn, đồng thời mở rộng cơ hội kinh tế cho các hộ sản xuất quy mô nhỏ và người dân khu vực nông thôn. IFAD cũng cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc giới thiệu và chia sẻ mô hình phát triển thành công cũng như các chiến lược phát triển với các quốc gia đang phát triển khác thông qua hợp tác Nam - Nam”.

Bà Enika Basu có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển quốc tế, với thành tích nổi bật trong các lĩnh vực chuyển đổi nông thôn, phát triển kinh tế bao trùm và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trước khi được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Quốc gia IFAD tại Việt Nam, bà Enika Basu giữ chức Cố vấn cấp cao cho Phó Chủ tịch phụ trách Ban Vận hành quốc gia của IFAD tại Trụ sở chính của IFAD ở Rome. Trong vai trò này, bà đóng góp vào các sáng kiến cấp tổ chức, bao gồm thúc đẩy quan hệ đối tác với các ngân hàng phát triển đa phương và các cơ chế tài chính toàn cầu, đồng thời hỗ trợ công tác giám sát chiến lược đối với danh mục dự án và kế hoạch đầu tư của IFAD tại các quốc gia./.