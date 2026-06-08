Ngân hàng - Bảo hiểm

Hơn 60% dư nợ tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

14:58 | 08/06/2026
(TBTCO) - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết, hiện dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm trên 60% trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế trên 2 triệu tỷ đồng của Agribank.
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Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra sáng 8/6, ông Đỗ Đức Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Agribank, đã trình bày tham luận với chủ đề: “Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đồng hành cùng Hội Nông dân Việt Nam thúc đẩy tín dụng xanh và chuyển đổi số trong nông nghiệp, góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại”.

Theo ông Đỗ Đức Thành, nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn giữ vị trí chiến lược trong sự phát triển của đất nước. Trong bối cảnh mới, nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng sinh thái, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, phát triển xanh và bền vững nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Hơn 60% dư nợ tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
Ông Đỗ Đức Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Agribank trình bày tham luận.

Ông Thành cho biết, thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, Agribank xác định đồng hành cùng người nông dân không chỉ là nhiệm vụ kinh doanh mà còn là trách nhiệm chính trị và sứ mệnh phát triển cộng đồng.

Là ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước, chủ lực đầu tư cho lĩnh vực “Tam nông”, Agribank hiện có hơn 2.200 điểm giao dịch và 68 điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng. Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế trên 2 triệu tỷ đồng, trong đó hơn 60% tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đây là nền tảng quan trọng để Agribank tiếp tục dẫn dắt dòng vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Agribank đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm.

Trước hết là thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân nông thôn. Theo ông Thành, chuyển đổi số không chỉ giúp hiện đại hóa hoạt động ngân hàng mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Agribank đã xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số với nhiều dịch vụ như mở tài khoản trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, Mobile Banking, chuyển tiền, tiết kiệm và cho vay trực tuyến, giúp người dân tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch hơn.

Song song với đó, Agribank ưu tiên nguồn vốn cho nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao và các mô hình sản xuất bền vững. Hiện ngân hàng có gần 39.000 khách hàng thuộc lĩnh vực tín dụng xanh với tổng dư nợ trên 28.000 tỷ đồng. Nguồn vốn được tập trung vào các dự án nông nghiệp sạch, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, liên kết sản xuất bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, qua đó tạo điều kiện để nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là sự phối hợp hiệu quả giữa Agribank và Hội Nông dân Việt Nam trong xây dựng hệ sinh thái tài chính phục vụ nông nghiệp. Hiện hai bên đang triển khai gần 24.000 tổ vay vốn với khoảng 430.000 thành viên, tổng dư nợ đạt gần 77.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 0,4%. Mô hình này giúp hàng triệu hội viên tiếp cận nguồn vốn chính thức thuận lợi hơn, hạn chế tín dụng phi chính thức, góp phần phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Agribank cũng tích cực tham gia các đề án lớn của ngành nông nghiệp như phát triển vùng lúa chất lượng cao, vùng nguyên liệu đạt chuẩn và các chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản.

Bên cạnh đó, ngân hàng kiên định chiến lược phát triển ngân hàng xanh và tài chính bền vững thông qua việc từng bước tích hợp các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào hoạt động, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình, hướng tới các chuẩn mực tài chính xanh quốc tế và góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050.

Tuy nhiên, theo ông Đỗ Đức Thành, việc thúc đẩy tín dụng xanh và chuyển đổi số trong nông nghiệp vẫn đối mặt với nhiều thách thức như hành lang pháp lý chưa đồng bộ, nhu cầu vốn lớn trong khi rủi ro sản xuất cao, hạ tầng và kỹ năng số ở nông thôn còn hạn chế, liên kết chuỗi giá trị chưa thực sự bền vững.

Từ thực tiễn đó, Agribank kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính xanh và chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số và logistics; mở rộng bảo hiểm nông nghiệp, cơ chế bảo lãnh tín dụng; tăng cường đào tạo kỹ năng số và kiến thức tài chính cho nông dân; đồng thời phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong kết nối, hỗ trợ hội viên.

Trong thời gian tới, Agribank cam kết tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho lĩnh vực “Tam nông”, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển tín dụng xanh và mở rộng hợp tác với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại.

“Agribank sẽ tiếp tục đồng hành cùng người nông dân không chỉ bằng nguồn vốn tín dụng mà còn bằng trách nhiệm, niềm tin và khát vọng chung vì một nền nông nghiệp Việt Nam xanh, bền vững và thịnh vượng”- ông Đỗ Đức Thành khẳng định.
Nam Khánh
Từ khóa:
dư nợ nông nghiệp nông thôn

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Cập nhật: 08/06/2026 15:00

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Cập nhật: 08/06/2026 15:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80