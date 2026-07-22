KienlongBank báo lãi 6 tháng hơn 1.176 tỷ đồng, hoàn thành 45% kế hoạch năm

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của KienlongBank đạt gần 115.000 tỷ đồng, tăng 11,2% so với đầu năm và hoàn thành khoảng 85% kế hoạch tăng trưởng cả năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đà tăng trưởng được hỗ trợ bởi sự mở rộng đồng bộ của hoạt động tín dụng và huy động vốn. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 77.617 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm, tương đương khoảng 70% kế hoạch tăng trưởng năm. Trong khi đó, tổng nguồn vốn huy động đạt 102.592 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với đầu năm và hoàn thành sớm kế hoạch năm.

Việc duy trì tăng trưởng cân đối giữa tín dụng và huy động giúp KienlongBank tiếp tục củng cố nền tảng thanh khoản, đồng thời tạo dư địa mở rộng hoạt động kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Về lợi nhuận, trong quý II/2026, KienlongBank ghi nhận 655 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 523 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 1.176 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành khoảng 45% kế hoạch năm.

Lợi nhuận 6 tháng vượt 1.176 tỷ đồng, KienlongBank thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới

Kết quả này chủ yếu được đóng góp bởi hoạt động kinh doanh cốt lõi khi thu nhập lãi thuần trong quý đạt 1.006 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, cơ cấu nguồn thu ngày càng đa dạng với sự cải thiện của các mảng kinh doanh ngoài lãi. Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối trong quý đạt 32 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng đạt 60 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Trong khi đó lãi thuần từ hoạt động khác cũng đóng góp 182 tỷ đồng vào tổng thu nhập.

Việc mở rộng các nguồn thu ngoài lãi góp phần giảm sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng truyền thống, đồng thời tạo nền tảng tăng trưởng bền vững hơn cho Ngân hàng trong dài hạn.

Không chỉ cải thiện cơ cấu nguồn thu, KienlongBank còn duy trì hiệu quả kiểm soát chi phí. Chi phí hoạt động lũy kế 6 tháng chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ, thấp hơn đáng kể so với mức tăng lợi nhuận 27,6%, phản ánh hiệu quả vận hành ngày càng được cải thiện. Ngân hàng vẫn tiếp tục đầu tư cho nhân sự, công nghệ và hạ tầng nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu phát triển dài hạn.

Chất lượng tài sản tiếp tục được duy trì ở mức tích cực. Đến cuối quý II/2026, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,44%, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng kiểm soát của ngành.

Trên nền tảng chất lượng tài sản được duy trì ổn định, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý giảm từ 329 tỷ đồng xuống còn 207 tỷ đồng, trong khi vẫn đảm bảo tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức an toàn - hơn 90%. Điều này phản ánh hiệu quả của công tác quản trị rủi ro, đồng thời góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.

Cùng với kết quả kinh doanh khả quan, KienlongBank đã triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 29,5%, qua đó nâng vốn điều lệ từ 5.822 tỷ đồng lên 7.527 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm cho thấy KienlongBank đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy mô hoạt động mở rộng, hiệu quả kinh doanh được cải thiện, chất lượng tín dụng duy trì ổn định và nền tảng vốn tiếp tục được củng cố là cơ sở để Ngân hàng hướng tới mục tiêu 2.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2026.

Đây cũng là nền tảng để KienlongBank tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới tạo lập giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và nền kinh tế./.